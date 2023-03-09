Không cần phải vận động mạnh, chỉ cần dùng 5 thực phẩm ăn vào bữa tối giúp giảm cân trong lúc ngủ

Dinh dưỡng 09/03/2023 06:53

Thay thế cơm trắng bằng cơm gạo lứt, ăn ức gà, cá hồi, rau màu xanh lá đậm giúp bạn đốt cháy mỡ thừa ngay trong lúc ngủ.

1. Ngũ cốc nguyên cám

Các loại ngũ cốc nguyên cám như gạo lứt, hạt quinoa, yến mạch… được khuyến khích dùng trong bữa tối nếu có ý định giảm cân, giữ gìn vóc dáng thon thả. Các loại ngũ cốc này giàu chất xơ và protein, giúp no lâu, giảm cảm giác thèm ăn, hỗ trợ giảm cân, giữ dáng hiệu quả.

Không cần phải vận động mạnh, chỉ cần dùng 5 thực phẩm ăn vào bữa tối giúp giảm cân trong lúc ngủ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Ức gà

Ức gà là món ăn quen thuộc trong mọi thực đơn giảm cân. Ức gà giàu protein và sắt, giúp no lâu, thúc đẩy trao đổi chất, tăng độ săn chắc cho cơ bắp. Ức gà có thể chế biến thành nhiều món ăn như áp chảo, luộc, nướng… giúp tăng cường khẩu vị.

Không cần phải vận động mạnh, chỉ cần dùng 5 thực phẩm ăn vào bữa tối giúp giảm cân trong lúc ngủ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3. Cá hồi

Cá hồi chứa nhiều chất béo tốt cho sức khỏe. Ăn cá hồi vào bữa tối giúp giảm nồng độ ghrelin – hormone gây cảm giác đói. Chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích ăn cá hồi hai bữa mỗi tuần để cải thiện vóc dáng và tăng cường sức khỏe tim mạch. Cá hồi có thể chế biến thành nhiều món như áp chảo, salad cá hồi hay cá hồi nướng.

Không cần phải vận động mạnh, chỉ cần dùng 5 thực phẩm ăn vào bữa tối giúp giảm cân trong lúc ngủ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

4. Các loại đậu

Các loại đậu như đậu đen, đậu đỏ, đậu gà… giàu chất xơ, protein và khoáng chất, rất tốt cho sức khỏe. Thêm đậu vào bữa tối giúp no lâu, hạn chế thói quen ăn vặt vào buổi tối. Có thể chế biến đậu thành nhiều món hầm, súp, canh hoặc trộn salad.

Không cần phải vận động mạnh, chỉ cần dùng 5 thực phẩm ăn vào bữa tối giúp giảm cân trong lúc ngủ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

5. Rau xanh lá

Rau màu xanh lá đậm như cải xoăn, cải bó xôi, súp lơ xanh… giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất, giúp no lâu, giảm cảm giác thèm ăn. Các loại rau màu xanh lá đậm là lựa chọn hàng đầu cho thực đơn giảm cân buổi tối. Khi chế biến rau, nên luộc hoặc xào với dầu ô liu, hạn chế thêm muối, gia vị để tối ưu hiệu quả giảm cân.

Không cần phải vận động mạnh, chỉ cần dùng 5 thực phẩm ăn vào bữa tối giúp giảm cân trong lúc ngủ - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

 

5 món ăn vừa hại dạ dày vừa gây mất ngủ, buổi tối thì tuyệt đối đừng ăn kẻo rước bệnh vào người, tăng cân không kiểm soát

5 món ăn vừa hại dạ dày vừa gây mất ngủ, buổi tối thì tuyệt đối đừng ăn kẻo rước bệnh vào người, tăng cân không kiểm soát

Những thực phẩm này chúng ta hoàn toàn không nên ăn vào buổi tối vì chúng không những không mang lại lợi ích mà còn gây ảnh hưởng đến dạ dày.

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Từ khóa:   giảm cân sức khoẻ thực phẩm giảm cân

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