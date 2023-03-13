Thời điểm HOÀNG KIM nên ăn trứng vịt lộn tốt hơn uống thuốc bổ "gấp vạn lần"

Dinh dưỡng 13/03/2023 07:26

Theo các chuyên gia, loại thực phẩm này ăn đúng cách thì bổ không kém gì nhân sâm nhưng nếu dùng sai thì có thể để lại nhiều tác dụng phụ. Vậy ăn trứng vịt lộn vào khung giờ nào trong ngày thì mới là đúng cách?

 

Thời điểm HOÀNG KIM nên ăn trứng vịt lộn tốt hơn uống thuốc bổ 'gấp vạn lần' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm tốt nhất để ăn trứng vịt lộn

Trứng vịt lộn không phải là món ăn phù hợp cho bữa trưa hay bữa tối mà theo các chuyên gia nó nên được ăn vào bữa sáng. Nguyên nhân là do, trong khoảng thời gian dài từ 10-12 giờ từ bữa tối hôm trước, nguồn dinh dưỡng dồi dào từ trứng sẽ có thể cung cấp năng lượng tuyệt vời cho cơ thể để bắt đầu một ngày mới. Không những vậy, trong trứng vịt lộn còn có chứa hàm lượng protein và cholesterol cao vì thế không nên ăn vào buổi tối, khi cơ thể ít hoạt động sẽ gây đầy bụng, khó tiêu.

Tại sao nên ăn trứng vịt lộn kèm với rau răm?

Rau răm thường được biết đến như một loại rau thơm, có tác dụng giúp làm tăng gia vị và kết hợp được với rất nhiều món ăn khác nhau. Ăn rau răm có thể mang đến rất nhiều lợi ích cho cơ thể như chữa say nắng, làm ấm bụng, giải hàn, mạnh gân cốt, sáng mắt, có lợi cho não bộ, dùng để sát trùng và chống đầy hơi... hiệu quả.

Thời điểm HOÀNG KIM nên ăn trứng vịt lộn tốt hơn uống thuốc bổ 'gấp vạn lần' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ai nên ăn trứng vịt lộn?

- Người lớn khỏe mạnh: Có thể ăn trứng vịt lộn hàng ngày, tuy nhiên không nên ăn quá thường xuyên. Ngược lại, người béo phì, người già, bệnh nhân cao huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, tim mạch cần hạn chế ăn món này.

- Người gầy muốn tăng cân: Trứng vịt lộn là một trong những lựa chọn ưu tiên của người gầy muốn cải thiện cân nặng. Lưu ý, trứng vịt lộn giàu vitamin A và chứa chất tiền vitamin A nên khi ăn chúng, bạn cần phải nạp vào cơ thể lượng dầu mỡ cần thiết để hòa tan nó. Khi đó, cơ thể mới hấp thụ các chất dinh dưỡng có trong trứng vịt lộn một cách trọn vẹn.

- Trẻ trên 5 tuổi: Lúc này trẻ có thể bắt đầu được làm quen với món trứng vịt lộn. Song chỉ chỉ nên cho ăn 1/2 quả mỗi lần, mỗi tuần từ 1-2 lần là đủ bởi lúc này hệ tiêu hóa của trẻ vẫn trên đà hoàn thiện, tránh cảm giác chướng bụng, khó tiêu.

- Bà bầu cần dinh dưỡng: Về cơ bản, đây là món ăn giàu dinh dưỡng, do đó cũng rất tốt cho bà bầu. Cần lưu ý, vì trứng vịt lộn quá nhiều chất dinh dưỡng nên không nên ăn hàng ngày. Đối với phụ nữ có thai nên ăn 2 quả mỗi tuần tuần, nhưng không nên ăn 2 quả cùng lúc. Khi ăn, không nên ăn kèm rau răm vì loại rau này có hại cho thai nhi.

Riêng bà bầu ở cuối thai kỳ, cần chú ý ăn theo khuyến nghị của bác sĩ bởi trứng vịt lộn có lượng đạm cao, ăn nhiều chậm tiêu, sinh nhiều cholesterol. Giai đoạn cuối thai kỳ, bà bầu nạp nhiều năng lượng quá cũng không tốt.

Thời điểm HOÀNG KIM nên ăn trứng vịt lộn tốt hơn uống thuốc bổ 'gấp vạn lần' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
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Từ khóa:   trứng vịt lộn sức khoẻ chăm sóc sức khoẻ

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