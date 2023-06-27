Những loại thực phẩm giúp người Nhật trường thọ, nên ăn hàng ngày để tăng cường đề kháng, sống khỏe mạnh

Nhiều nghiên cứu đã phát hiện, bí quyết sống thọ thực sự của người Nhật không phải là rèn luyện thân thể mà chính là ở những thói quen ăn uống lành mạnh. Việc thay đổi thói quen ăn uống để cải thiện sức khỏe nghe có vẻ nghiêm trọng, nhưng nếu bạn cho mình thời gian để thích nghi điều đó thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Theo báo cáo năm 2022 của bộ Y tế, Lao động và phúc lợi Nhật Bản, số người sống hơn 100 tuổi ở Nhật Bản hiện tại là 90.526 người, tăng gấp 5 lần so với 2 thập kỷ trước.

Những loại rau đó đều chứa các hợp chất kích hoạt quá trình giải độc tế bào

Cải xanh, bắp cải, cải xoăn rất giàu chất dinh dưỡng thực vật giúp giảm viêm và nguy cơ ung thư. Những loại rau họ cải này cũng chứa magiê, vitamin B9 và chất xơ giúp tiêu hóa.

Dầu ô liu

Ảnh minh họa: Internet

Dầu ô liu đánh giá cao về mức độ lành mạnh với hình thức chế biến thực phẩm. Chất béo lành mạnh chứa chất chống oxy hóa được nhận định giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính và bệnh tim.

Dầu ô liu cũng có thể chống lại stress oxy hóa gây hại cho sức khỏe của não và có thể gây ra các bệnh thoái hóa thần kinh.

Hạt

Các loại hạt giàu chất béo không bão hòa (một dạng chất béo lành mạnh), chất xơ, chất chống oxy hóa, một số loại vitamin và khoáng chất giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, giúp kiểm soát cân nặng và có thể giúp kéo dài tuổi thọ.

Nghệ

Viêm mãn tính là một yếu tố quan trọng gây ra nhiều bệnh liên quan đến lão hóa. Tác dụng chống viêm của curcumin của nghệ có thể giúp giảm thiểu điều này. Chất curcumin cũng liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Ảnh minh họa: Internet

Trà xanh

Trà xanh giàu quercetin - một loại flavonoid thực vật có đặc tính chống oxy hóa, chống viêm và chống ung thư. Quercetin có thể loại bỏ các tế bào lão hóa, góp phần làm chậm quá trình lão hóa.

Bên cạnh đó, quercetin có thể kích hoạt gen SIRT1, một nhân tố quan trọng mang lại lợi ích về tuổi thọ và hạn chế calo, tăng cường khả năng sửa chữa DNA của cơ thể.

Các loại rau thơm

Các loại rau thơm tươi có thể giúp cải thiện đáng kể chất lượng bữa ăn. Nhưng thậm chí bạn cũng không cần phải luôn luôn sử dụng rau thơm tươi – hãy giữ sẵn một số loại rau thơm trong tủ và thoải mái thêm chúng vào bữa ăn.

Trong văn hóa nấu ăn tại nhà của người Nhật, nhiều công thức vẫn dựa vào gừng, tỏi, wasabi và tía tô (lá tía tô) để tăng thêm hương vị mà không làm món ăn bị ngấy. Một loại gia vị yêu thích khác dành cho nấu ăn tại nhà là furikake.

Đậu phụ

Đậu phụ là nguồn cung cấp protein, sắt và canxi dồi dào, giàu các hợp chất chống oxy hóa lành mạnh, ngăn ngừa sự mất cân bằng giữa các gốc tự do và chất chống oxy hóa trong cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Rong biển

Rong biển chứa một lượng lớn vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon miệng.

Ảnh minh họa: Internet

Nấm

Nấm có hàm lượng calo thấp, trong khi đó, lại chứa nhiều chất xơ và các chất dinh dưỡng đa lượng khác. Nấm có tác dụng chống viêm trên cơ thể, có thể giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào và làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư.