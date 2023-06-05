Học cách giảm béo của phụ nữ Nhật sau 40: Mỗi ngày một ly nước "thải mỡ", tan mỡ gọn bụng

Theo các nhà nghiên cứu tại Đại học Purdue, Ấn Độ, thêm nước cốt chanh vào trà xanh có thể giúp tăng khả năng chống oxy hóa của trà xanh lên gấp 5 đến 10 lần. Việc thêm nước cốt chanh vào trà xanh có thể giúp bạn tăng thêm chất chống oxy hóa cho loại đồ uống này và đem lại nhiều lợi ích sức khỏe hơn.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, chất chống oxy hóa đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe và có thể bảo vệ cơ thể chống lại các bệnh mãn tính như bệnh tim, tiểu đường, ung thư hay béo phì. Trà chanh là thức uống được nhiều người Việt ưa chuộng và sử dụng từ lâu, đặc biệt là những ngày hè nóng bức. Tuy nhiên, rất ít người biết đến các công dụng của loại đồ uống này.

Theo một đánh giá của 15 nghiên cứu, uống trà xanh với lượng EGCG cao hơn trong ít nhất 12 tuần có liên quan đến việc giảm trọng lượng cơ thể và mỡ trong cơ thể. Trong khi đó, dù vẫn cần nghiên cứu thêm ở người, song một số nghiên cứu cho thấy chanh cũng có thể thúc đẩy giảm cân.

Trà xanh với chanh có thể là một bổ sung tuyệt vời cho một chế độ ăn uống giảm cân lành mạnh.Trên thực tế, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng trà xanh có thể hỗ trợ giảm cân và tăng cường đốt cháy chất béo.

Trà xanh với chanh có thể là một bổ sung tuyệt vời cho một chế độ ăn uống giảm cân lành mạnh - Ảnh minh họa: Internet

2. Ngăn ngừa bệnh tiểu đường

Điều thú vị là một số nghiên cứu cho thấy rằng trà xanh có thể giúp cải thiện việc kiểm soát lượng đường trong máu và bảo vệ chống lại bệnh tiểu đường tuýp 2. Uống trà thường xuyên cũng có thể làm giảm viêm và tăng cường khả năng sử dụng insulin hiệu quả của cơ thể. Insulin là hormone di chuyển đường từ máu vào các tế bào.

Một nghiên cứu ở 92 người mắc bệnh tiểu đường loại 2 cũng cho thấy rằng uống chiết xuất trà xanh trong 16 tuần làm giảm tình trạng kháng insulin. Điều này có thể giúp hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn

3. Phòng ngừa ung thư

Trà xanh và chanh đều có thể sở hữu đặc tính chống ung thư mạnh mẽ.

Một số nghiên cứu trong ống nghiệm cho thấy rằng một số hợp chất chiết xuất từ chanh có thể giúp ngăn chặn sự phát triển và lây lan của tế bào ung thư (33, 34, 35).

Chanh rất giàu chất chống oxy hóa, có tác dụng ngăn ngừa tổn thương tế bào có thể dẫn đến các bệnh mạn tính như ung thư. Quercetin, một trong những chất chống oxy hóa có trong chanh có thể giúp ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, bao gồm ung thư buồng trứng, tuyến tiền liệt, vú và thận.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng tổn thương oxy hóa có thể dẫn đến viêm mãn tính, có thể dẫn đến các bệnh mãn tính, bao gồm cả ung thư. Chất chống oxy hóa flavonoid trong trà có thể giúp bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của quá trình oxy hóa.

Trà xanh và chanh đều có thể sở hữu đặc tính chống ung thư mạnh mẽ. - Ảnh minh họa: Internet

4. Tăng mức năng lượng

Trà xanh là một nguồn caffeine tự nhiên, là một chất kích thích hệ thần kinh trung ương mà mọi người thường sử dụng để tăng mức năng lượng của họ.

Ngoài việc chống lại sự mệt mỏi, caffeine có thể tăng cường sự tỉnh táo và cải thiện chức năng nhận thức và thể chất.

Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, caffeine có thể cải thiện hiệu suất thể thao và tăng sức bền.

Bởi vì trà xanh với chanh chứa ít caffeine hơn cà phê hoặc nước tăng lực, nó có thể là một lựa chọn tốt cho những người nhạy cảm với tác động của liều lượng cao của caffeine.

Lưu ý khi dùng trà chanh

Đừng bao giờ uống trà chanh vào sáng sớm. Và người dễ bị ợ chua tốt nhất nên tránh hoàn toàn.