Học cách giảm béo của phụ nữ Nhật sau 40: Mỗi ngày một ly nước "thải mỡ", tan mỡ gọn bụng

Chọn thực phẩm 05/06/2023 10:39

Thức uống được nói tới là sự kết hợp tuyệt vời giữa chanh và trà xanh. Hai nguyên liệu rẻ rề mà chợ nào cũng bán, ai ai cũng dùng được.

 

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, chất chống oxy hóa đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe và có thể bảo vệ cơ thể chống lại các bệnh mãn tính như bệnh tim, tiểu đường, ung thư hay béo phì. Trà chanh là thức uống được nhiều người Việt ưa chuộng và sử dụng từ lâu, đặc biệt là những ngày hè nóng bức. Tuy nhiên, rất ít người biết đến các công dụng của loại đồ uống này.

Theo các nhà nghiên cứu tại Đại học Purdue, Ấn Độ, thêm nước cốt chanh vào trà xanh có thể giúp tăng khả năng chống oxy hóa của trà xanh lên gấp 5 đến 10 lần. Việc thêm nước cốt chanh vào trà xanh có thể giúp bạn tăng thêm chất chống oxy hóa cho loại đồ uống này và đem lại nhiều lợi ích sức khỏe hơn.

Học cách giảm béo của phụ nữ Nhật sau 40: Mỗi ngày một ly nước 'thải mỡ', tan mỡ gọn bụng - Ảnh 1
 Nước cốt chanh vào trà xanh có thể giúp tăng khả năng chống oxy hóa của trà xanh lên gấp 5 đến 10 lần. - Ảnh minh họa: Internet

1. Giúp giảm cân

Trà xanh với chanh có thể là một bổ sung tuyệt vời cho một chế độ ăn uống giảm cân lành mạnh.Trên thực tế, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng trà xanh có thể hỗ trợ giảm cân và tăng cường đốt cháy chất béo.

Theo một đánh giá của 15 nghiên cứu, uống trà xanh với lượng EGCG cao hơn trong ít nhất 12 tuần có liên quan đến việc giảm trọng lượng cơ thể và mỡ trong cơ thể. Trong khi đó, dù vẫn cần nghiên cứu thêm ở người, song một số nghiên cứu cho thấy chanh cũng có thể thúc đẩy giảm cân.

Học cách giảm béo của phụ nữ Nhật sau 40: Mỗi ngày một ly nước 'thải mỡ', tan mỡ gọn bụng - Ảnh 2
Trà xanh với chanh có thể là một bổ sung tuyệt vời cho một chế độ ăn uống giảm cân lành mạnh - Ảnh minh họa: Internet

2. Ngăn ngừa bệnh tiểu đường

Điều thú vị là một số nghiên cứu cho thấy rằng trà xanh có thể giúp cải thiện việc kiểm soát lượng đường trong máu và bảo vệ chống lại bệnh tiểu đường tuýp 2. Uống trà thường xuyên cũng có thể làm giảm viêm và tăng cường khả năng sử dụng insulin hiệu quả của cơ thể. Insulin là hormone di chuyển đường từ máu vào các tế bào.

Một nghiên cứu ở 92 người mắc bệnh tiểu đường loại 2 cũng cho thấy rằng uống chiết xuất trà xanh trong 16 tuần làm giảm tình trạng kháng insulin. Điều này có thể giúp hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn

3. Phòng ngừa ung thư

Trà xanh và chanh đều có thể sở hữu đặc tính chống ung thư mạnh mẽ.

Một số nghiên cứu trong ống nghiệm cho thấy rằng một số hợp chất chiết xuất từ chanh có thể giúp ngăn chặn sự phát triển và lây lan của tế bào ung thư (33, 34, 35).

Chanh rất giàu chất chống oxy hóa, có tác dụng ngăn ngừa tổn thương tế bào có thể dẫn đến các bệnh mạn tính như ung thư. Quercetin, một trong những chất chống oxy hóa có trong chanh có thể giúp ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, bao gồm ung thư buồng trứng, tuyến tiền liệt, vú và thận.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng tổn thương oxy hóa có thể dẫn đến viêm mãn tính, có thể dẫn đến các bệnh mãn tính, bao gồm cả ung thư. Chất chống oxy hóa flavonoid trong trà có thể giúp bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của quá trình oxy hóa.

Học cách giảm béo của phụ nữ Nhật sau 40: Mỗi ngày một ly nước 'thải mỡ', tan mỡ gọn bụng - Ảnh 3
Trà xanh và chanh đều có thể sở hữu đặc tính chống ung thư mạnh mẽ. - Ảnh minh họa: Internet

4. Tăng mức năng lượng

Trà xanh là một nguồn caffeine tự nhiên, là một chất kích thích hệ thần kinh trung ương mà mọi người thường sử dụng để tăng mức năng lượng của họ.

Ngoài việc chống lại sự mệt mỏi, caffeine có thể tăng cường sự tỉnh táo và cải thiện chức năng nhận thức và thể chất.

Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, caffeine có thể cải thiện hiệu suất thể thao và tăng sức bền.

Bởi vì trà xanh với chanh chứa ít caffeine hơn cà phê hoặc nước tăng lực, nó có thể là một lựa chọn tốt cho những người nhạy cảm với tác động của liều lượng cao của caffeine.

Lưu ý khi dùng trà chanh

Đừng bao giờ uống trà chanh vào sáng sớm. Và người dễ bị ợ chua tốt nhất nên tránh hoàn toàn.

 

5 món ăn được mệnh danh là 'kẻ đánh tan mỡ bụng', giúp cơ thể thon thả, 'chống già' cực tốt

5 món ăn được mệnh danh là 'kẻ đánh tan mỡ bụng', giúp cơ thể thon thả, 'chống già' cực tốt

Nhiều chị em ăn kiêng nên hay giảm khẩu phần ăn hàng ngày, nhất là vào buổi sáng và luyện tập kham khổ. Tuy nhiên, bữa ăn đầu ngày giúp bạn khỏe mạnh hơn rất nhiều, đừng tưởng cứ bỏ ăn là ốm.

Xem thêm
Từ khóa:   trà chanh giảm béo tan mỡ

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 38 phút trước
Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Xã hội 1 giờ 49 phút trước
Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Tin y tế 1 giờ 58 phút trước
Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đời sống 2 giờ 14 phút trước
Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đời sống 2 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài