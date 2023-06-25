Những loại rau mọc dại đầy ở Việt Nam, không ai thèm hái nhưng được thế giới xem là 'siêu thực phẩm', săn lùng kiếm mua khắp nơi

Dinh dưỡng 25/06/2023 07:42

Những loại rau mọc dại đầy ngoài đường, bị chê, không ai thèm nhạt nhưng lại là 'đồ quý' ở nước ngoài.

Việt Nam là một trong những quốc gia có nhiều loại rau mọc dại đa dạng, phong phú và giàu dinh dưỡng. Nhiều loại rau dại, quả dại ở Việt Nam được bán rất đắt ở nước ngoài và được coi là những loại siêu thực phẩm, có công dụng tốt cho sức khỏe. Những loại rau này không chỉ được sử dụng trong các món ăn truyền thống của người Việt mà còn được xem là "siêu thực phẩm" bởi các chuyên gia dinh dưỡng trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, điều đáng nói là những loại rau này thường bị mọi người bỏ qua và ít người biết đến giá trị dinh dưỡng của chúng. Tuy nhiên, với những lợi ích 'thần kỳ' của chúng thì những người yêu thực phẩm khắp thế giới vẫn đang săn lùng và kiếm mua những loại rau này khắp nơi. Chính vì thế, bài báo này sẽ cung cấp cho bạn đọc một cái nhìn tổng quan về những loại rau mọc dại này và tầm quan trọng của chúng trong việc duy trì sức khỏe.

Rau dương xỉ

Các nhà khoa học phát hiện ra dương xỉ có rất nhiều công dụng với sức khỏe như bổ sung vitamin, giàu dinh dưỡng tốt cho cơ thể và còn có tác dụng chữa nhiều bệnh.

Những loại rau mọc dại đầy ở Việt Nam, không ai thèm hái nhưng được thế giới xem là 'siêu thực phẩm', săn lùng kiếm mua khắp nơi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Loại rau này đặc biệt giàu protein, chất béo, carbonhydrate, khoáng chất và vitamin, giá trị dinh dưỡng rất cao. Trong dương xỉ chứa một số loại vi khuẩn có lợi có tác dụng thanh nhiệt giải độc, sát trùng, chống viêm vì thế những người bị các bệnh mẩn ngứa, vết thương lở loét ăn rất có lợi.

Người dân phương Tây, Hàn Quốc, Nhật Bản thường ăn dương xỉ hàng ngày để phát huy công dụng của nó với cơ thể.

Thậm chí dương xỉ là một trong những mặt hàng đắt đỏ tại siêu thị những quốc gia này. Nhưng ở nước ta, dương xỉ được coi là cây mọc dại. Chỉ một số ít người dân miền núi sử dụng làm rau ăn hàng ngày vì không kiếm được nguồn rau khác.

Gần đây rau dương xỉ mới trở nên phổ biến hơn và được nhiều người Việt sử dụng.

Lục bình

Lục bình mọc đầy ao hồ, kênh rạch, tại khắp các vùng miền ở Việt Nam. Đa phần lục bình được dùng để làm thức ăn cho gà, vịt, lợn,...

Ở Nhật Bản, lục bình được bán với giá tương đương gần 20.000 đồng cho một nhánh nhỏ. Người dân mua lục bình trong siêu thị về ăn, làm gỏi, chữa bệnh hoặc dùng để lọc nước. 

Những loại rau mọc dại đầy ở Việt Nam, không ai thèm hái nhưng được thế giới xem là 'siêu thực phẩm', săn lùng kiếm mua khắp nơi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dẫn theo báo Dân Việt, BS Quyên (bác sĩ y học cổ truyền) hoa lục bình có tác dụng lợi niệu, sơ phong, chữa sưng tấy, giải độc và viêm đau như viêm tinh hoàn, viêm hạch bạch huyết, viêm khớp ngón tay, sưng nách, tiêm bị áp xe,…

Trong khi đó, thân và lá lục bình có công dụng tiêu viêm và giải độc da, giúp chữa ung nhọt và làm giảm sưng.

Theo nghiên cứu của El-Shemy và các cộng sự, chiết xuất từ cây lục bình có đặc tính kháng khuẩn, giúp kìm hãm sự phát triển của vi khuẩn gram âm và gram dương. 

Rau hẹ

Người Nhật rất thích rau hẹ, thường xuyên sử dụng trong bữa ăn hàng ngày trong món trứng, món canh đậu phụ hay là salad... Họ coi đó là một loại rau lành mạnh, giúp tăng cường sức khỏe rất tốt.

Ở Việt Nam, rau hẹ vô cùng phổ biến nhưng chưa phải ai cũng biết hết được công dụng của chúng. Rau hẹ rất giàu vitamin A. Ăn nhiều không chỉ có tác dụng dưỡng da, cải thiện thị lực, bổ phổi mà còn giảm khả năng bị cảm lạnh.

Lá hẹ chứa chất sulfide và mùi hương đặc trưng, tác dụng trong việc khai thông khí gan, gia tăng cảm giác thèm ăn, tăng cường chức năng tiêu hóa.

Các hợp chất lưu huỳnh trong hẹ có tác dụng chống vi khuẩn và chống viêm nhất định, có thể ức chế Pseudomonas aeruginosa, kiết lỵ, sốt thương hàn, Escherichia coli và Staphylococcus aureus.

Tán huyết ứ, thúc đẩy tuần hoàn máu Lá hẹ có công dụng làm tan huyết ứ, thúc đẩy tuần hoàn máu và giải độc. Đặc biệt lá hẹ tác dụng trong việc hạ lipid máu, ngăn ngừa và điều trị bệnh tim mạch vành, thiếu máu và xơ cứng động mạch.

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