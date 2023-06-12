Nếu sử dụng mỡ heo đúng cách, bạn có thể phát huy được những lợi ích sức khỏe tuyệt vời mà loại thực phẩm này mang lại

Dinh dưỡng 12/06/2023 17:43

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nếu ăn đúng liều lượng thì mỡ heo có thể mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Lợi ích của mỡ heo với sức khỏe nếu ăn đúng cách

Giúp dưỡng ẩm, làm đẹp da

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, mỡ heo có tác dụng tốt trong việc cải thiện làn da khô, dưỡng ẩm và giữ ẩm cho da, đồng thời có tác dụng loại bỏ các vết rạn da. Điều này là nhờ vào hàm lượng vitamin E dồi dào và nguồn chất béo nhất định trong mỡ heo.

Nếu sử dụng mỡ heo đúng cách, bạn có thể phát huy được những lợi ích sức khỏe tuyệt vời mà loại thực phẩm này mang lại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Điều hòa ngũ tạng

Mỡ heo có thể nuôi dưỡng 5 cơ quan nội tạng, đặc biệt là lá lách và phổi. Loại mỡ động vật này có thể giúp làm sạch phổi và ruột, củng cố sức khỏe của lá lách, giúp tiêu hóa và hấp thu thức ăn vào cơ thể nên rất thích hợp cho người có lá lách và dạ dày yếu, chán ăn, cơ thể gầy gò.

Thúc đẩy sự hấp thu canxi

Mỡ heo là nguồn cung cấp vitamin D dồi dào, chỉ sau dầu cá. Một muỗng canh mỡ heo có chứa 1.000 đơn vị vitamin D. Do đó, tiêu thụ mỡ heo đúng cách, đúng liều lượng sẽ làm tăng khả năng hấp thu vitamin D của cơ thể.

Nếu sử dụng mỡ heo đúng cách, bạn có thể phát huy được những lợi ích sức khỏe tuyệt vời mà loại thực phẩm này mang lại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giúp giải độc

Mỡ heo có tác dụng làm giảm phù nề, thanh nhiệt, giải độc. Cụ thể, mỡ heo có thể loại bỏ chất độc cantharidin, chất độc trong rượu bia, lưu huỳnh. Ngoài ra, mỡ heo còn có tác dụng làm giảm tình trạng vàng da.

Giữ ẩm cho phổi

Mỡ heo có tác dụng làm ẩm phổi. Bên cạnh đó, sự phát triển của da và tóc phụ thuộc vào việc nuôi dưỡng của phổi. Vì vậy, mỡ heo có thể nuôi dưỡng phổi, gián tiếp thúc đẩy sự phát triển của da và tóc.

Nếu sử dụng mỡ heo đúng cách, bạn có thể phát huy được những lợi ích sức khỏe tuyệt vời mà loại thực phẩm này mang lại - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chống lạnh

Mỡ heo là chất béo động vật, giàu chất dinh dưỡng và axit béo bão hòa. Ăn mỡ heo có thể giúp giữ ấm cho cơ thể, từ đó giúp chống lạnh khi nhiệt độ môi trường xuống thấp.

Lưu ý khi sử dụng mỡ heo

Theo chuyên gia dinh dưỡng, mỡ heo không làm tăng nguy cơ bệnh tật, chỉ những người cao tuổi, người bị các bệnh về tim mạch, huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu... mới nên kiêng.

Nên sử dụng mỡ động vật và dầu ăn thực vật xen kẽ nhau theo tỷ lệ 1:1,15. Với trẻ em đang trong giai đoạn phát triển mạnh, tỷ lệ mỡ/dầu là 70/30, ở người trưởng thành là 50/50 và người cao tuổi là 30/70.

Nếu sử dụng mỡ heo đúng cách, bạn có thể phát huy được những lợi ích sức khỏe tuyệt vời mà loại thực phẩm này mang lại - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
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