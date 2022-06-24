Nếu bạn đang gặp vấn đề về tiêu hóa thì đây là 5 thực phẩm bạn không thể bỏ qua

Dinh dưỡng 24/06/2022 08:19

Bổ sung những thực phẩm dưới đây vào thực đơn hàng ngày sẽ giúp hệ tiêu hoá của bạn luôn khoẻ mạnh.

Táo 

Táo là nguồn thực phẩm giàu pectin – một dạng chất xơ hòa tan.

Pectin sẽ bị các vi khuẩn có lợi trong ruột kết phá vỡ để góp phần làm tăng thể tích phân. Đây cũng là yếu tố khiến nó trở thành thành phần phổ biến trong các loại thuốc hoặc thực phẩm có khả năng giải quyết tình trạng táo bón và tiêu chảy.

Nếu bạn đang gặp vấn đề về tiêu hóa thì đây là 5 thực phẩm bạn không thể bỏ qua - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Táo là nguồn cung cấp chất xơ hoà tan dồi dào, gọi là pectin. Chất pectin hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả trong việc cải thiện sự di chuyển của ruột, hạn chế táo bón, tiêu chảy. Ngoài ra, táo còn giảm viêm ở đại tràng và nhiễm trùng đường ruột.

Khoai lang

Đây là một nguồn chất xơ dồi dào giữ cho đường tiêu hóa của bạn luôn khỏe mạnh và giúp bạn tránh tình trạng đầy hơi, khó chịu những những ngày lễ Tết kéo dài. Ngoài việc cung cấp carbohydrates có lợi cho sức khỏe lang cũng có nhiều vitamin B6, mangan, vitamin C rất tốt cho cơ thể.

Nếu bạn đang gặp vấn đề về tiêu hóa thì đây là 5 thực phẩm bạn không thể bỏ qua - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bổ sung khoai lang trong thực đơn cũng sẽ cải thiện sức khoẻ của hệ tiêu hoá. Đặc biệt, ăn khoai lang cả vỏ sẽ giúp quá trình tiêu hoá của bạn diễn ra ổn định hơn. Đồng thời, khoai lang cũng giúp chữa lành các vết loét dạ dày và ruột. Ngoài ra, loại thực phẩm này cũng hỗ trợ trong việc điều trị hội chứng ruột kích thích.

Quả bơ nổi tiếng là trái cây có hương vị ngon lành và nhiều lợi ích đối với sức khỏe. Bơ giúp bạn chữa các bệnh liên quan đến dạ dày. Trái cây này có tác dụng tiêu hóa các enzyme, tiêu hóa thức ăn, phá vỡ chất béo, từ đó giúp bạn chống lại bệnh đau dạ dày.

Nếu bạn đang gặp vấn đề về tiêu hóa thì đây là 5 thực phẩm bạn không thể bỏ qua - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thành phần của quả bơ rất giàu chất xơ và nhiều loại vitamin, giúp tiêu hóa hiệu quả. Ngoài ra, bơ cũng cải thiện sức khỏe của đường tiêu hóa tổng thể, khiến bạn tiêu hoá dễ dàng hơn.

Đu đủ

Đu đủ là một trong những loại trái cây nhiệt đới thơm ngon, an lành cho sức khỏe. Chúng có một loại enzyme tiêu hóa tên là papain.

Khi được dung nạp vào cơ thể, papain hỗ trợ quá trình tiêu hóa bằng cách giúp phá vỡ các sợi protein để dưỡng chất này dễ được hấp thu hơn.

Nếu bạn đang gặp vấn đề về tiêu hóa thì đây là 5 thực phẩm bạn không thể bỏ qua - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Đu đủ là loại trái cây giúp tiêu hóa protein, với sự giúp đỡ của enzyme tiêu hoá mạnh. Enzyme này cũng có thể làm dịu các dấu hiệu của hội chứng ruột kích thích (IBS) như đầy hơi, táo bón.

Papain cũng có thể làm giảm các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích như táo bón, đầy hơi…

Sữa chua 

Sữa chua được làm từ sữa đã lên men. Nó có nhiều vi khuẩn có lợi cho đường ruột, đặc biệt là vi khuẩn axit lactic.

Những vi khuẩn có lợi còn có tên gọi khác là men vi sinh. Chúng sống trong đường ruột để góp phần giúp hệ tiêu hóa hoạt động khỏe mạnh.

Sữa chua là thực phẩm tốt cho tiêu hóa, nhất là khuẩn lactic trong sữa chua cũng sẽ tăng cường sự dẻo dai cho đường ruột. Đối với những người mắc các bệnh đường ruột như đau dạ dày, đầy hơi, tiêu chảy hay táo bón có thể giảm bớt sự khó chịu bằng cách bổ sung vào khẩu phần ăn 1 - 2 hộp sữa chua mỗi ngày, vừa tốt cho da lại vừa bổ dưỡng cho sức khỏe.

Nếu bạn đang gặp vấn đề về tiêu hóa thì đây là 5 thực phẩm bạn không thể bỏ qua - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, hàm lượng probiotic có trong sữa chua cũng có thể giúp bạn cải thiện tiêu hóa. Probiotic giúp khắc phục các tình trạng như đầy hơi, táo bón, tiêu chảy.

Tuy nhiên, không phải tất cả sữa chua đều chứa men vi sinh. Vì thế, bạn cần tìm kiếm sản phẩm phù hợp với nhu cầu dựa trên bảng thành phần in trên bao bì.

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