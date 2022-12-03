Nấu cơm chỉ dùng nước lã "quá bình thường" - Muốn cơm ngon chỉ cần thêm vài loại gia vị, cơm ngon "nhức cái nách" không phải ai cũng biết!

Nấu cơm là việc mà hầu như nhà nào cũng làm mỗi ngày. Thông thường, chúng ta chỉ cần vo sạch gạo, bỏ vào nồi cơm điện, thêm nước và bật nút nấu là xong. Tuy nhiên, để cơm thơm dẻo, đậm đà hơn, bạn cần làm thêm một bước nhỏ. Khi nấu cơm, hãy thêm vài hạt muối vào nồi.

Cho vài hạt muối vào nồi khi nấu cơm sẽ giúp cơm đậm đà và lâu thiu hơn.

Muối là gia vị vô cùng quen thuộc mà nhà nào cũng có. Ngoài việc nêm nếm vào thức ăn, muối còn dùng để sơ chế, rửa rau thịt...

Ngoài ra, nếu còn cơm nguội thừa từ hôm trước, bạn có thể thêm một ít nước muối loãng và đem cơm đi hấp. Như vậy, cơm sẽ dẻo, không bị nhạt và loại bỏ được mùi vị khác lạ.

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Thêm đá viên vào nồi cơm trước khi nấu

Sau khi vo gạo và đổ nước vào nồi, bạn bỏ thêm 2 đến 3 viên đá vào, để khoảng 15 phút rồi mới bắt đầu cắm điện, bấm nút nấu. Đá có tác dụng trì hoãn thời gian hấp thu nước của gạo, làm tăng độ dẻo của gạo.

Bên cạnh đó, việc bạn bỏ viên đá vào gạo sẽ làm tăng lượng axit amin, ngăn chặn enzyme phân hủy độ ngọt trong hạt gạo, mang đến hương vị tuyệt vời hơn rất nhiều.

Thêm vài giọt giấm trắng và dầu ăn

Từ trước đến nay, khi nấu cơm, chúng ta chỉ cho mỗi nước vào gạo rồi nấu mà chưa khi nào nghĩ đến việc phải cho thêm nguyên liệu gì vào nấu cùng. Thực tế, nấu cơm cũng cần có kỹ năng, để cơm thơm dẻo thì phải thêm một vài gia vị sẵn có trong nhà nữa.

Sau khi đổ nước vào gạo, bạn nên cho thêm vài giọt giấm trắng và dầu ăn vào. Lưu ý, nước nấu cơm nên dùng là nước ấm hoặc nóng. Tỉ lệ gạo với nước tùy thuộc vào mỗi loại gạo.

Bạn đừng lo lắng khi cho giấm vào gạo thì cơm chín sẽ bị chua. Bạn chỉ cho một thìa nhỏ giấm nên không làm chua cơm cũng như mùi cũng rất nhanh bị bay hơi khi cơm sôi. Hơn nữa giấm sẽ giúp cho cơm trắng hơn, không bị dính. Cơm đảm bảo mềm thơm vô cùng.

Còn dầu ăn sẽ khiến cho cơm bóng, căng tròn trông rất hấp dẫn. Tuy nhiên, bạn nhớ rằng không nên cho dầu vào sau khi nấu chín cơm sẽ làm cơm bóng dầu, mùi dầu dậy lên khiến cơm khó ăn.

Thêm vài giọt nước cốt chanh

Khi nấu cơm, bạn cũng có thể cho một xíu nước chanh vào nồi. Nấu cơm cùng nước chanh không hề làm cơm bị chua mà sẽ giúp hạt cơm chắng thơm, tơi mềm, dễ xới.