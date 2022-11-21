Món kẹo Marshmallow vừa đơn giản, dễ làm vừa đẹp mắt người lớn trẻ nhỏ điều thích

Trổ tài làm món kẹo Marshmallow đầy ngọt ngào dành tặng người thương.

Nguyên liệu:

1. Kẹo marshmallow 300gr

2. Bơ lạt: 80gr

3. Sữa bột nguyên kem : 150gr

4. Hạnh nhân : Hạt điều 60gr + hạt óc chó 60gr + hạt dẻ cười đã bóc vỏ 60gr + hạnh nhân 60gr ( tất cả dùng hạt đã rang chín)

Thành phẩm kẹo Marshmallow

Cách làm:

1. Cho bơ vào chảo chống dính đun bơ chảy.

2. Hạ lửa nhỏ cho kẹo marshmallow vào đảo cho tan chảy hết.

3. Tiếp tục cho sữa bột vào đảo đến khi hòa quyện sau đó đảo thêm tầm 3phút và cho tất cả các hạt vào đảo trộn đều sau đó đổ ra khay có tấm chia ô sẵn, trải đều đợi nguội rồi cắt.

Nếu để nhiệt độ phòng khoảng 3-4 tiếng cắt được, nếu vội cho vào ngăn mát tầm 2 tiếng.

Chúc các bạn thành công.

Nguồn : Facebook Nguyen Mai

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