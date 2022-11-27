Món canh khổ qua hầm chay cho rằm tháng 7 ấm áp

Dinh dưỡng 27/11/2022 12:38

Thử ngay công thức canh khổ qua hầm chay vừa đơn giản, dễ làm cùng các nguyên liệu có sẵn trong gian bếp.

Nguyên liệu:

5 trái khổ qua
Vài nhánh hẹ
½ củ cà rốt, ½ củ cải trắng
100gr su hào
250gr đậu hũ trắng
20gr nấm đông cô khô
15gr nấm mèo
15gr bún tàu
Món canh khổ qua hầm chay cho rằm tháng 7 ấm áp - Ảnh 1

Thành phẩm canh khổ qua hầm chay

Cách làm:
Khổ qua chẻ ra móc ruột bỏ

+ Trụng khổ qua:
Nấu nước sôi, thêm 1 thìa cfe muối + 1 thìa cfe đường
Cho khổ qua luộc 2 phút và vớt ra xả qua nước lạnh để ráo

+ Nấu nước rau củ:
Nấu 500ml nước, thêm cà rốt, củ cải trắng, su hào
Nấu 30 phút sau đó vớt rau củ ra nhé
Và nêm gia vị: 1 thìa cfe đường phèn + 1 thìa cfe hạt nêm chay + ½ thìa cfe muối

+ Phần nhân:
Dùng vải thưa vắt ráo đậu hũ trắng
Dùng cây quết đều cho đậu hũ dẻo tầm 5 phút
Sau đó thêm nấm đông cô cắt nhuyễn, nấm mèo nhuyễn, bún tàu
Nêm: 1 thìa canh hạt nêm chay + 2 thìa canh bột mì + 1 thìa canh bột năng + tiêu xay
Tiếp tục dùng tay nhồi cho thật kĩ phần nhân rồi nhét vào trái khổ qua nhưng không cho quá đầy vì khi hầm phần nhân sẽ nở ra
Dùng nhánh hẹ quấn giữa trái khổ qua

+ Hầm khổ qua:
Cho khổ qua vào nồi nước rau củ và hầm nhỏ lửa trong 45 phút hoặc đến khi khổ qua mềm

Chúc các bạn thành công.

Nguồn: Fcaebook Dương Yến Nhi

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