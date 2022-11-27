Món canh khổ qua hầm chay cho rằm tháng 7 ấm áp

Thử ngay công thức canh khổ qua hầm chay vừa đơn giản, dễ làm cùng các nguyên liệu có sẵn trong gian bếp.

Nguyên liệu:

5 trái khổ qua

Vài nhánh hẹ

½ củ cà rốt, ½ củ cải trắng

100gr su hào

250gr đậu hũ trắng

20gr nấm đông cô khô

15gr nấm mèo

15gr bún tàu



Thành phẩm canh khổ qua hầm chay

Cách làm:

Khổ qua chẻ ra móc ruột bỏ



+ Trụng khổ qua:

Nấu nước sôi, thêm 1 thìa cfe muối + 1 thìa cfe đường

Cho khổ qua luộc 2 phút và vớt ra xả qua nước lạnh để ráo

+ Nấu nước rau củ:

Nấu 500ml nước, thêm cà rốt, củ cải trắng, su hào

Nấu 30 phút sau đó vớt rau củ ra nhé

Và nêm gia vị: 1 thìa cfe đường phèn + 1 thìa cfe hạt nêm chay + ½ thìa cfe muối



+ Phần nhân:

Dùng vải thưa vắt ráo đậu hũ trắng

Dùng cây quết đều cho đậu hũ dẻo tầm 5 phút

Sau đó thêm nấm đông cô cắt nhuyễn, nấm mèo nhuyễn, bún tàu

Nêm: 1 thìa canh hạt nêm chay + 2 thìa canh bột mì + 1 thìa canh bột năng + tiêu xay

Tiếp tục dùng tay nhồi cho thật kĩ phần nhân rồi nhét vào trái khổ qua nhưng không cho quá đầy vì khi hầm phần nhân sẽ nở ra

Dùng nhánh hẹ quấn giữa trái khổ qua



+ Hầm khổ qua:

Cho khổ qua vào nồi nước rau củ và hầm nhỏ lửa trong 45 phút hoặc đến khi khổ qua mềm

Chúc các bạn thành công.

Nguồn: Fcaebook Dương Yến Nhi

Nằm lòng ngay 3 tuyệt chiêu dùng bếp từ vừa tiết kiệm điện lại vừa kéo dài "tuổi thọ" cho bếp Một trong những lợi ích lớn nhất của bếp từ là giúp giảm thời gian nấu nướng, lại dễ lau chùi. Nhưng đi kèm với sự tiện lợi là tăng chi phí dùng điện, để có thể sử dụng một cách thông minh thì chị em nên lưu ý những mẹo sau.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mon-canh-kho-qua-ham-chay-cho-ram-thang-7-am-ap-490203.html