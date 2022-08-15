Mách bạn cách chọn mua giá đỗ sạch, không ngậm hóa chất

Dinh dưỡng 15/08/2022 07:20

Làm thế nào để phân biệt được giá đỗ sạch, an toàn cho sức khỏe? Chị em kham khảo ngay 6 cách để nhận biết giá đỗ chất lượng nhé!

Phần rễ

Giá ủ theo cách truyền thống có rễ dài như sợi chỉ và có nhiều rễ vì thời gian ủ dài. Trong khi đó giá đỗ ngâm hóa chất rễ ngắn, thậm chí là không có rễ do thời gian ủ thường chỉ kéo dài từ 3 đến 4 ngày.

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Ảnh minh họa: Internet

Sự khác biệt về thời gian bảo quản

Với những sản phẩm giá đỗ làm thủ công, bảo quản trong điều kiện bình thường thì giá sẽ nhanh bị héo. Còn những sản phẩm giá ngâm hóa chất sẽ tươi lâu hơn. Tuy nhiên, với các thiết bị bảo quản lạnh như hiện nay, thì sản phẩm giá đỗ sạch để trong tủ lạnh sẽ giúp các hộ gia đình có những món ăn ngon trong cả tuần.

Về kích thước và hình dạng

Loại giá đỗ sạch không tẩm hóa chất thường chỉ ngắn bằng một nửa loại giá dùng nguyên liệu và ngâm hóa chất.

Trong khi đó, giá đỗ ngâm chất kích thích tăng trưởng trông béo, mập, vô cùng hấp dẫn nhưng giòn, dễ bị đứt đoạn. Loại giá không hóa chất gầy hơn, sợi giá khó gãy hơn và trông có vẻ không được bắt mắt.

Mách bạn cách chọn mua giá đỗ sạch, không ngậm hóa chất - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phần đầu cọng giá

Thông thường giá đỗ ngon là phần hạt đậu phải sáng bóng, không có đốm thâm đen. Còn giá đỗ kém tươi, không ngon phần hạt đậu sẽ có đốm thâm đen.

Ngửi mùi vị

Giá đỗ bình thường có mùi đậu tươi mát, trong khi giá đỗ ngâm bằng các chế phẩm hóa học có mùi vị phân bón, đó là "urê", hơi hăng. Vì vậy đừng mua.

Khi nấu

Khi xào nấu, giá chứa hóa chất ra nước nhiều, và khi ăn thường không có mùi thơm của đậu. Khi xào giá sạch thường không ra nước và khi ăn có vị thơm của đậu.

Mách bạn cách chọn mua giá đỗ sạch, không ngậm hóa chất - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

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