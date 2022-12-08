Lợi ích khi đưa su su vào thực đơn hàng ngày, tìm sự thật về các lời đồn thổi

Dinh dưỡng 08/12/2022 12:58

Su su mang đến nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe đấy, bạn đã biết chưa?

Hỗ trợ chức năng gan

Gan nhiễm mỡ là tình trạng mỡ thừa được tích tụ vào mô gan. Quá nhiều chất béo trong gan của bạn có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động bình thường của gan.

Cả hai nghiên cứu trên ống nghiệm và động vật đều cho thấy rằng chiết xuất su su có thể chống lại sự tích tụ chất béo trong gan, do đó có khả năng ngăn ngừa hoặc điều trị bệnh gan nhiễm mỡ.

Trong một nghiên cứu, những con chuột được cho ăn chế độ ăn nhiều chất béo và được điều trị bằng chiết xuất su su có hàm lượng cholesterol và axit béo trong gan thấp hơn đáng kể so với nhóm chuột không điều trị. Điều này là do những thay đổi rõ ràng liên quan đến chức năng của các enzyme liên quan đến chuyển hóa chất béo.

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Ảnh minh họa: Internet

Có thể làm chậm các dấu hiệu lão hóa

Các trung tâm gây lão hóa chính là các phân tử được gọi là gốc tự do gây tổn hại cho các tế bào, cuối cùng dẫn đến giảm chức năng cơ thể theo thời gian.

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng sử dụng thực phẩm chứa nhiều chất chống oxy hóa có thể làm chậm quá trình lão hóa bằng cách bảo vệ các tế bào khỏi tổn thương bởi gốc tự do.

Su su có nhiều chất chống oxy hóa, một trong số đó là vitamin C.

Ngoài khả năng chống oxy hóa, vitamin C là chất cần thiết để sản xuất collagen, một trong những protein chính được tìm thấy trong da của bạn. Collagen thường được ghi nhận mang lại cho làn da vẻ ngoài săn chắc, trẻ trung.

Do đó, việc bổ sung đầy đủ các loại thực phẩm giàu vitamin C như su su có thể giúp giảm các dấu hiệu lão hóa rõ rệt.

Hơn nữa, một nghiên cứu gần đây đã cho thấy tác dụng bảo vệ mạnh mẽ của chiết xuất su su đối với các tế bào da người chống lại tác hại từ bức xạ tia UV.

Tăng cường hệ tiêu hóa

Su su chứa nhiều chất xơ và hợp chất flavonoid có khả năng tăng cường chức năng của hệ tiêu hóa như tăng số lượng vi khuẩn có lợi, giúp đường ruột hoạt động ổn định.

Ngoài ra, su su hỗ trợ hoạt động của enzyme tiêu hóa như loại bỏ và bài tiết các chất cặn bã trong đường ruột.

Giảm cholesterol

Trong bảng hàm lượng chất dinh dưỡng, su su không chứa chất béo bão hòa. Do đó, su su có thể được sử dụng để kiểm soát mức cholesterol cao. Và rất tốt để tiêu thụ cho những người có cholesterol cao.

Lợi ích khi đưa su su vào thực đơn hàng ngày, tìm sự thật về các lời đồn thổi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thúc đẩy quá trình kiểm soát đường máu

Su su có hàm lượng carbs thấp và nhiều chất xơ hòa tan, có thể giúp điều chỉnh lượng đường trong máu.

Chất xơ hòa tan làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ carbs của bạn, làm giảm đáp ứng với đường sau khi ăn. Su su cũng hỗ trợ quá trình kiểm soát đường máu thông qua insulin. Kháng insulin là tình trạng xảy ra khi các tế bào ít nhạy cảm với insulin – là một loại hormone điều chỉnh lượng đường máu, điều này dẫn đến tăng đường máu dần dần và cuối cùng có thể dẫn đến bệnh tiểu đường.

Nghiên cứu cho thấy các loại hợp chất thực vật tự nhiên độc đáo trong su su có thể đóng vai trò làm tăng tác dụng của insulin bằng cách ức chế tác dụng của những enzyme cản trở việc kiểm soát đường máu và bệnh tiểu đường type 2.

Kiểm soát cân nặng

Su su giàu chất xơ nhưng ít calo nên có lợi cho việc kiểm soát cân nặng. Bởi vì, chất xơ làm chậm tốc độ tiêu hóa và khiến cơ thể có cảm giác no lâu hơn. Do đó, có thể giảm lượng thức ăn nạp vào cơ thể.

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