Loại thực phẩm giá rẻ bèo, vô cùng dinh dưỡng nhưng lại đại kỵ với 3 loại thực phẩm, kết hợp chung coi chừng hại thân mà không hay

Dinh dưỡng 19/12/2023 05:00

Mướp là loại rau củ được phần lớn gia đình yêu thích, thế nhưng không phải kết hợp với loại thực phẩm nào cũng tốt cho sức khỏe.

Mướp là loại rau phổ biến của mùa hè. Quả này ngon, mát và nấu được nhiều món ngon nên ai cũng thích. Không những thế, trong mướp còn chứa hàm lượng dinh dưỡng cao rất tốt cho sức khỏe.

Mướp giàu chất xơ giúp nhuận tràng, giảm tình trạng táo bón, bớt đi lượng cholesterol xấu Bên cạnh đó, mướp còn giàu vitamin C, E, đây đều là những chất chống oxy hóa mạnh giúp ngăn chặn tác hại của gốc tự do với cơ thể, làm chậm lại quá trình lão hóa da. 

Tuy nhiên, không phải mướp đều phù hợp để kết hợp với mọi loại thực phẩm. Dưới đây là những thực phẩm quen thuộc không nên kết hợp cùng mướp.

 

Loại thực phẩm giá rẻ bèo, vô cùng dinh dưỡng nhưng lại đại kỵ với 3 loại thực phẩm, kết hợp chung coi chừng hại thân mà không hay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rau chân vịt

Rau chân vịt và mướp đều là thực phẩm tính hàn, chứa nhiều chất xơ. Ăn hai loại này cùng lúc sẽ đẩy nhanh nhu động ruột, có thể gây rối loạn đường tiêu hóa, đau bụng hoặc tiêu chảy.

Ngoài ra, rau chân vịt chứa axit oxalic, mướp lại giàu canxi. Nếu hai thực phẩm này kết hợp cùng nhau, chất axit oxalic trong rau chân vịt sẽ tương tác với canxi trong mướp tạo thành canxi oxalat, khiến cơ thể khó hấp thụ.

Loại thực phẩm giá rẻ bèo, vô cùng dinh dưỡng nhưng lại đại kỵ với 3 loại thực phẩm, kết hợp chung coi chừng hại thân mà không hay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Củ cải trắng

Mướp hương và củ cải trắng đều là những thực phẩm có nhiều giá trị dinh dưỡng. Nếu chế biến thành hai món ăn riêng biệt sẽ không có vấn đề gì với sức khỏe. Tuy nhiên, nấu chung mướp hương với củ cải trắng sẽ ảnh hưởng không tốt đến cơ thể.

Nguyên nhân là do cả mướp hương và củ cải trắng đều có tính hàn. Kết hợp hai thực phẩm này với nhau dễ khiến cơ thể bị lạnh, gây khó chịu, mệt mỏi.

Ngoài ra, theo y học cổ truyền Trung Quốc, mướp hương nấu cùng củ cải trắng là món ăn không tốt cho nam giới. Cách chế biến này có khả năng làm suy giảm chức năng tình dục của đấng mày râu. Thông tin này hiện vẫn đang tiếp tục nghiên cứu để có thêm bằng chứng xác thực.

Cá chạch

Mướp rất giàu vitamin B1, còn trong cá chạch lại chứa enzym phân hủy vitamin B1. Khi ăn chung hai loại thực phẩm này với nhau, enzym trong cá chạch sẽ phân hủy vitamin B1 trong mướp, ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng đem lại cho cơ thể.

Loại thực phẩm giá rẻ bèo, vô cùng dinh dưỡng nhưng lại đại kỵ với 3 loại thực phẩm, kết hợp chung coi chừng hại thân mà không hay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
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