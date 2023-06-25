Rau diếp cá là loại quen thuộc đối với mọi người, đây là loại cây không chỉ được dùng làm rau ăn mà còn được dùng để làm thuốc. Bộ phận để làm thuốc của rau diếp cá là lá và thân.

Rau diếp cá hay còn gọi là cây lá giấp, ngư tinh thảo,... là một loại cỏ nhỏ, ưa chỗ ẩm ướt, thân rễ mọc ngầm dưới đất. Thân cây diếp cá mọc đứng, có lông hoặc ít lông; lá hình tim, đầu lá hơi nhọ; hoa diếp cá nhỏ, mọc thành bông và toàn cây vò có mùi tanh như mùi cá.

Bên cạnh đó, trong rau diếp cá còn có chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe như: vitamin A, vitamin B, protein, canxi, sắt, kali, chất xơ,... tốt cho cơ thể con người.

Theo các nghiên cứu của y học hiện nay thì cây diếp cá có chất decanoyl-acetaldehyd, đây là chất mang tính kháng sinh. Do vậy, nó có tác dụng kháng khuẩn (ức chế tụ cầu, liên cầu, phế cầu, bạch hầu, e.coli...); diệt ký sinh trùng và nấm.

Rau diếp cá theo Đông y là loại rau có vị cay chua, mùi tanh giống mùi cá nên nhiều người không thích ăn tuy nhiên loại rau này có rất nhiều công dụng bất ngờ:

Hỗ trợ điều trị bệnh viêm phổi và các bệnh nhiễm trùng

Rau diếp cá có thể được dùng để hỗ trợ điều trị viêm phổi hoặc chữa các bệnh liên quan đến nhiễm trùng vì nó có thành phần kháng khuẩn.

Kháng viêm, trị mụn, da sáng mịn

Các hợp chất kháng viêm của diếp cá khi đi vào cơ thể, có khả năng ngăn chặn những tác động của vi khuẩn trên bề mặt da, chúng tạo lớp màn bảo vệ chống lại tác nhân gây mụn như bã nhờn, bụi bẩn, cặn dầu,…

Hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường

Theo một nghiên cứu vào năm 2014 trên chuột cho thấy việc uống nước rau diếp cá liên tục trong 4 tuần có thể làm giảm hàm lượng đường trong máu lúc đói, góp phần hỗ trợ trong điều trị phối hợp cùng Metformin.

Vậy người bệnh tiểu đường uống nước rau diếp cá có tác dụng gì không? Câu trả lời là loại rau này được xem là một liều thuốc tiềm năng đối với các bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường.

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Giúp kiểm soát cân nặng

Nước rau diếp cá có tác dụng kiểm soát cân nặng, phù hợp cho những người ăn kiêng, chống béo phì.

Chống oxy hóa, làm chậm quá trình lão hóa

Chất chống oxy hóa trong diếp cá như rào cản với các gốc tự do, được tạo ra trong quá trình trao đổi chất ở tế bào, các mô và DNA khỏe mạnh trong chúng.

Giúp lợi tiểu

Ăn rau diếp cá có tốt không hay uống rau diếp cá có tác dụng gì nếu đang bị tiểu buốt, tiểu rắt? Câu trả lời là có. Bởi theo kinh nghiệm dân gian, tác dụng lợi tiểu của loại rau gia vị này vô cùng hữu ích cho người bị tiểu rắt, tiểu buốt.

Để cải thiện tình trạng trên, hãy tăng cường bổ sung rau diếp cá vào bữa ăn để lợi tiểu. Đông y cũng tận dụng lợi ích của rau diếp cá để bào chế các bài thuốc lợi tiểu.