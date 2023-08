Để có làn da căng mướt, vòng 1 'đẫy đà', trở thành ‘người tình trong mộng’ của nhiều người thì nhất định phải ăn 5 loại rau củ này

Rau, quả còn chứa nhiều chất xơ và các chất chống oxy hóa nên có tác dụng nâng cao sức khỏe, phòng chống các bệnh mạn tính không lây như tim mạch, huyết áp cao, ung thư... Ăn rau còn làm giảm mức cholesterol và tăng axit folic trong máu.

Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, hiện nay mỗi người Việt chỉ ăn khoảng 200 gram rau xanh một ngày, giảm so với vài chục năm trước và chỉ đạt một nửa so với khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Hơn một nửa dân số trưởng thành ăn thiếu rau và trái cây so với khuyến cáo. Nhất là 5 loại rau củ sau đây, chị em cần nên biết: