Để có làn da căng mướt, vòng 1 'đẫy đà', trở thành ‘người tình trong mộng’ của nhiều người thì nhất định phải ăn 5 loại rau củ này

Nền tảng của bất kỳ kế hoạch ăn uống lành mạnh nào đều bắt đầu từ rau vì chúng giàu chất dinh dưỡng , ít calo và hàng loạt nghiên cứu đã chứng minh rằng ăn một chế độ ăn uống giàu rau quả giúp ngăn ngừa các bệnh mạn tính như béo phì, tiểu đường loại 2, bệnh tim và hội chứng chuyển hóa.

Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, hiện nay mỗi người Việt chỉ ăn khoảng 200 gram rau xanh một ngày, giảm so với vài chục năm trước và chỉ đạt một nửa so với khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Hơn một nửa dân số trưởng thành ăn thiếu rau và trái cây so với khuyến cáo. Nhất là 5 loại rau củ sau đây, chị em cần nên biết:

Rau, quả còn chứa nhiều chất xơ và các chất chống oxy hóa nên có tác dụng nâng cao sức khỏe , phòng chống các bệnh mạn tính không lây như tim mạch, huyết áp cao, ung thư... Ăn rau còn làm giảm mức cholesterol và tăng axit folic trong máu.

Cà chua

Ảnh minh họa: Internet

Cà chua là một nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời, bên cạnh việc tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể, vitamin C và các chất chống ôxy hóa khác có thể giúp cơ thể giúp kích thích sản xuất collagen làn da giảm nếp nhăn và bảo vệ các tế bào da khỏi bị tổn thương do tiếp xúc với tia UV.

Cà chua giàu vitamin A, vtamin B6, các nguyên tố vi lượng như sắt, canxi, magie, niken… Sắc tố lycopen và betacaroten là những chất chống ôxy hoá mạnh mẽ, giúp tái tạo làn da, mang lại làn da trắng hồng tự nhiên.

Có thể ăn cà chua sống, uống nước ép cà chua hoặc sử dụng cà chua để đắp mặt sẽ giúp bạn có một làn da trắng sáng.

Cắt đôi quả cà chua, bôi một ít mật ong lên bề mặt và chà xát nhẹ nhàng lên vùng da đã được làm sạch là một trong nhiều cách bạn có thể sử dụng cà chua để chăm sóc làn da của mình. Hoặc dùng một thìa nước ép cà chua chín tươi và 2 giọt nước cốt chanh, hòa vào một bát nước nhỏ, sau đó dùng bông vải mềm xoa lên mặt theo chiều chuyển động tròn. Thực hành 10 phút sau đó dùng nước lạnh rửa sạch sẽ có tác dụng thu nhỏ lỗ chân lông giúp da mịn màng.

Mướp

Chế độ ăn với đầy đủ protein sẽ làm cho bộ ngực phát triển bình thường. Đặc biệt, đối với những thiếu nữ thì càng quan trọng hơn vì sẽ làm cho ngực phát triển đầy đặn. Riêng đối với phụ nữ độ trung niên cũng phải bảo đảm đủ protein để ngực không xệ, nhăn.

Y học cổ truyền hay dùng mướp làm thuốc thông các tuyến sữa và gìn giữ bộ ngực không bị biến dạng. Việc ăn mướp thường xuyên còn có tác dụng giúp bộ ngực được đầy đặn căng tròn.

Dưa chuột

Ảnh minh họa: Internet

Dưa chuột rất giàu protein, carbohydrate, vitamin B2, vitamin C, vitamin E, carotene, niacin, canxi, phốt pho, sắt và các chất dinh dưỡng khác, và dưa chuột cũng chứa glycerin, cucurbitacin, chất xơ mềm và các thành phần khác, có thể làm sạch và làm trắng da, loại bỏ cháy nắng và tàn nhang, giảm dị ứng da, là một sản phẩm làm đẹp truyền thống.

Hàm lượng vitamin C cao gấp 5 lần dưa hấu có tác dụng làm trắng da, duy trì độ đàn hồi cho da, ức chế sự hình thành của hắc tố melanin.

Đu đủ xanh

Dường như đu đủ xanh là thực phẩm tăng vòng 1 không còn quá xa lạ với nhiều chị em. Được biết trong loại quả này có chứa lượng lớn Enzyme có tác dụng kích thích sản sinh hormone sinh dục nữ - Estrogen, thúc đẩy mô mỡ vùng ngực phát triển. Ngoài ra, đu đủ xanh còn có khả năng duy trì hàm lượng Collagen và Elastin trong cơ thể, giúp bầu ngực luôn căng tràn.

Do đó để nhanh chóng sở hữu một vòng ngực lớn hơn, chị em nên chế biến đu đủ xanh thành nhiều món ăn ngon hàng ngày. Đặc biệt, loại quả này còn rất bổ dưỡng đối với những chị em đang mang thai.

Bưởi

Bưởi chứa hàm lượng lớn vitamin C và chất chống oxy hóa giúp chị em ngăn ngừa sự lão hóa, tăng kích thước vòng 1 nhanh chóng. Đặc biệt, loại trái cây này chứa rất ít calo nên khi ăn vào sẽ không gây tích mỡ, hỗ trợ chị em giảm cân.

Để kích thích vòng ngực tăng tự nhiên, chị em nên ăn 1 quả bưởi/ ngày hoặc kết hợp với nửa quả táo ép lấy nước uống. Nước ép bưởi là thức uống thanh mát, tốt cho sức khỏe, chị em có thể cho thêm mật ong để tăng hương vị.