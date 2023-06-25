Mỗi ngày đều ăn chuối nhưng rất nhiều người mắc phải 4 sai lầm ‘chết người’ này

Dinh dưỡng 25/06/2023 13:43

Chuối là loại trái cây thơm ngon rất được ưa chuộng, nhưng có 4 điều bạn cần đặc biệt lưu ý khi ăn chuối để tránh gây hại đến sức khỏe.

Sự thật là chuối là một loại trái cây rất phổ biến trong chế độ ăn uống của nhiều người. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách sử dụng và tiêu thụ chuối một cách đúng cách. Thậm chí, rất nhiều người mắc phải các sai lầm "chết người" liên quan đến việc ăn chuối hàng ngày. Dưới đây là 4 sai lầm phổ biến khi ăn chuối bạn nên tránh để mang hoạ vào thân.

Mỗi ngày đều ăn chuối nhưng rất nhiều người mắc phải 4 sai lầm ‘chết người’ này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không ăn chuối khi đói

Do chứa nhiều magie nên chuối là nguyên tố nhạy cảm gây ảnh hưởng đến chức năng của tim, ức chế mạch máu tim. Ăn chuối lúc đói sẽ khiến lượng magie trong cơ thể đột ngột tăng cao, phá vỡ sự cân bằng của magie và canxi trong máu, gây ức chế mạch máu tim, không có lợi cho sức khỏe.

Thời điểm ăn chuối tốt nhất là sau bữa ăn khoảng 30 phút.

Mỗi ngày đều ăn chuối nhưng rất nhiều người mắc phải 4 sai lầm ‘chết người’ này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không ăn nhiều chuối

Theo nghiên cứu, cứ 100g chuối chứa 89 calo, 75% nước; 1,1 gam protein; 22,8 gam carbohydrate; 12,2 gam đường; 2,6 gam chất xơ, 0,3 gam chất béo cùng nhiều loại khoáng chất và vitamin khác. Tuy bổ dưỡng nhưng không phải cứ ăn nhiều chuối đã là tốt.

Trong chuối chứa tyramine, phenyethyamine và axit amin có thể làm giãn mạch máu, làm tăng lưu lượng máu lên não, nếu ăn nhiều dễ gây ra cho bạn những cơn đau đầu khó chịu. Đặc biệt, chuối chín có lượng tyramine cao hơn, do đó tốt nhất bạn không nên ăn chuối để lâu, chuối quá chín hoặc ăn nhiều chuối cùng lúc.

Bên cạnh đó, mặc dù chuối chứa một hàm lượng vitamin B6 dồi dào song nếu ăn quá nhiều thì chính hàm lượng này gây ra tổn thương thần kinh và làm tê liệt chân tay. Quá nhiều vitamin B6 trong cơ thể có thể sinh ra độc tố, rất nguy hiểm cho sức khỏe.

Không nên ăn chuối xanh

Bác sĩ kiêm chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng Nhật Bản đã chỉ ra rằng quả chuối chín có đốm đen mới là "đạt đỉnh dinh dưỡng", tác dụng chống oxy hóa được tăng cường đáng kể, các enzym được tăng lên và các chất dinh dưỡng dễ dàng hấp thụ vào cơ thể. Các đốm xuất hiện càng nhiều và càng đen thì khả năng chống ung thư càng cao.Ngoài ra, vỏ chuối vàng sậm với nhiều đốm đen có tác dụng gấp 8 lần trong việc tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể hơn so với loại chuối còn xanh.

Khi ăn chuối tốt nhất là có 40 đến 60% đốm đen. Điều này có nghĩa là chuối biến đổi sang đốm đen tự nhiên và tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên nếu lớp vỏ chuối chuyển màu do giập nát hoặc đốm đen chiếm diện tích lớn hơn 60% là chuối đã hỏng, cần vứt bỏ.

Mỗi ngày đều ăn chuối nhưng rất nhiều người mắc phải 4 sai lầm ‘chết người’ này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Không nên ăn sữa chua cùng chuối

Chuối và sữa chua khi kết hợp mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nhưng người thuộc loại "bụng dạ yếu", dễ tiêu chảy nên tránh ăn kết hợp 2 loại thực phẩm này vì sữa chua để trong tủ lạnh kết hợp cùng với một số chất trong chuối dễ gây đau bụng và các bệnh tiêu chảy.

Dù có thèm đến mấy nhưng 5 nhóm người này tuyệt đối không được đụng vào nho, kẻo rước họa vào thân.

Dù có thèm đến mấy nhưng 5 nhóm người này tuyệt đối không được đụng vào nho, kẻo rước họa vào thân.

5 nhóm người sau đây tuyệt đối không nên đụng đến nho, để tránh rước họa vào thân khi tiếp xúc với loại trái cây quen thuộc này

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