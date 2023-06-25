Mật ong chứa thành phần chủ yếu là đường, cũng như hỗn hợp các axit amin, vitamin, khoáng chất, sắt, kẽm và chất chống oxy hóa. Nó thường được sử dụng như một chất làm ngọt trong thực phẩm cũng như sử dụng như một loại thuốc.

Mật ong là một chất lỏng ngọt ngào được tạo ra bởi những con ong sử dụng mật hoa từ hoa, có khoảng 320 loại mật ong khác nhau về màu sắc, mùi và hương vị.

Mật ong được sử dụng để trị ho, tiểu đường, nồng độ cholesterol cao, hen suyễn và sốt. Nó cũng được sử dụng để chữa tiêu chảy, loét miệng trong quá trình điều trị ung thư và loét dạ dày do nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori (H. pylori). Mật ong cũng cung cấp một nguồn năng lượng dồi dào trong khi tập thể dục hoặc ở những người bị suy dinh dưỡng . Uống mật ong pha loãng giúp giảm đau và chữa lành vết thương sau khi cắt amidan. Mật ong có nhiều công dụng, đương nhiên cũng có tác hại. Tuyệt đối đừng phạm phải 4 'đại kỵ' sau để bảo vệ sức khỏe của cả gia đình.

Mật ong giàu chất dinh dưỡng, là thực phẩm tốt cho sức khỏe. Chính vì thế nhiều phụ huynh đã thêm mật ong vào đồ ăn hoặc sữa của trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ để điều chỉnh khẩu vị và tăng giá trị dinh dưỡng. Tuy nhiên, các chuyên gia chỉ ra rằng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dưới 1 tuổi không thích hợp để ăn mật ong.

Mật ong dễ bị nhiễm botulinum trong quá trình ủ và vận chuyển, vì ong có thể mang phấn hoa và mật bị nhiễm botulinum trở lại tổ trong quá trình lấy phấn hoa. Bào tử độc tố botulinum vẫn có thể tồn tại ở nhiệt độ cao 100 ° C.

Do chức năng tiêu hóa của trẻ còn non yếu và chức năng giải độc của gan kém, đặc biệt là trẻ dưới 6 tháng nên độc tố botulinum rất dễ sinh sôi trong ruột và sinh ra độc tố, từ đó gây ngộ độc.

Các triệu chứng ngộ độc mật ong ở trẻ thường xảy ra từ 8 đến 36 giờ sau khi ăn, các triệu chứng thường bao gồm táo bón, mệt mỏi và chán ăn, nặng hơn có thể gây tử vong. Các bác sĩ vẫn khuyến cáo rằng không nên cho trẻ uống mật ong và các sản phẩm của nó cho đến khi trẻ được 1 tuổi. Kể cả khi trẻ đã lớn hơn 1 tuổi thì phụ huynh vẫn nên cho trẻ dùng mật ong đúng liều lượng phù hợp.

Mật ong không nên dùng với lá hẹ

Theo dân gian, trẻ nhỏ bị ho thường dùng mật ong và lá hẹ hấp lên lấy nước cho uống. Nhưng thực tế lại không phải vậy. Nó chỉ có tác dụng nếu hệ tiêu hóa của em bé tương đối ổn định. Hẹ có hàm lượng vitamin C phong phú. Tuy nhiên, nếu kết hợp với mật ong có thể gây tiêu chảy.

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Không nên vừa uống thuốc cảm vừa uống mật ong

Với những người đang bị cảm lạnh thì hẳn sẽ coi mật ong là "thần dược" trị ho. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là bạn vừa uống thuốc cảm lại vừa uống nước mật ong.

Theo giáo sư dược Sun Guanghong (Bệnh viện trực thuộc số 4 của Đại học Y Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc): Mật ong có tác dụng làm ẩm phổi giảm ho, rất thích hợp cho những trường hợp ho do khô phổi. Tuy nhiên, nếu bạn đang dùng thuốc hạ sốt hoặc thuốc cảm thì không nên uống mật ong cùng lúc, các loại thuốc này khi gặp mật ong sẽ ảnh hưởng đến tốc độ hấp thụ của cơ thể, từ đó làm giảm tác dụng của thuốc.

Mật ong kỵ với đậu phụ

Đậu cũng như các sản phẩm chế biến từ đậu và mật ong đều chứa nhiều chất dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, chúng lại không thể kết hợp với nhau để cùng chế biến, nếu không sẽ dẫn đến tiêu chảy.

Không những thế, khoáng chất, protein thực vật, axit hữu cơ trong đậu phụ nếu kết hợp với enzym trong mật ong sẽ xảy ra phản ứng sinh hóa bất lợi cho sức khỏe.