Muốn khoẻ đẹp, da trắng như ‘hoa sữa’ thì nhớ uống 4 loại trà này

Uống 1 ly trà mỗi ngày sẽ có rất nhiều lợi ích cho sức khoẻ, không chỉ vậy nó còn giúp chúng ta sở hữu làn da khoẻ đẹp, trắng như sữa.

Với nhu cầu làm đẹp da ngày càng tăng cao, nhiều người đang tìm kiếm những phương pháp tự nhiên để tăng cường sức khỏe và làm đẹp da. Trong đó, uống trà được xem là một trong những cách hiệu quả nhất để nuôi dưỡng làn da từ bên trong. Hãy cùng tìm hiểu về 4 loại trà giúp làm trắng da, làm mịn da và tăng cường sức khỏe tổng thể. Ảnh minh họa: Internet Trà phổ nhĩ Đây là loại trà màu đen, có hương vị đậm đà của đất. Nó được đánh giá cao ở Trung Quốc và đây cũng là nơi đã có nhiều phương pháp chế biến loại trà này. Nó còn được coi là một bí mật được bảo vệ chặt chẽ trong nhiều thế kỷ.

Mặc dù trà phổ nhĩ có hàm lượng chất chống oxy hóa thấp hơn trà trắng hoặc trà xanh, nhưng một số nghiên cứu cho thấy rằng nó có thể giúp giảm cholesterol và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Trà đen Loại trà phổ biến này có thể có hương vị từ hạt dẻ và cay đến hương vị trái cây và gần như hoa. Loại trà đen phổ biến, có tên bao gồm Darjeeling và Earl Grey. Một số nghiên cứu của Trung tâm Phòng chống Hoa Kỳ cho rằng trà đen có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, chống ung thư ruột kết và ức chế sự phát triển của vi khuẩn gây sâu răng.

Ảnh minh họa: Internet Trà gừng Trà gừng có đặc tính chống vi khuẩn và chống virus, vì vậy, chúng có thể giúp ngăn chặn nhiễm trùng. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, thường xuyên uống trà gừng có thể giúp bạn ngăn ngừa bệnh viêm nhiễm đường tiết niệu. Đặc tính chống viêm của gừng không chỉ giới hạn ở phenol mà còn do tác động kết hợp của các chất chuyển hóa của rễ và tinh dầu thơm. Hơn nữa, trà gừng có chứa chất chống ôxy hóa, sắt, canxi, kali, protein, selen, magiê và một loạt vitamin, khoáng chất khác giúp nó trở thành siêu thực phẩm. Để tăng cường hệ thống miễn dịch, bảo vệ sức khỏe hãy uống vài tách trà gừng mỗi ngày. Ảnh minh họa: Internet Trà hoa cúc Trà hoa cúc là một loại trà chống viêm phổ biến khác. Trà hoa cúc thậm chí còn được gọi là "aspirin thảo dược" do khả năng giảm đau, sưng, đỏ và các triệu chứng khác liên quan đến viêm nhiễm. Các nghiên cứu kiểm tra lợi ích của hoa cúc đã chỉ ra rằng, ngoài việc giảm viêm, khi uống dưới dạng trà, còn giúp điều trị các tình trạng viêm khi bôi tại chỗ. Hoa cúc thường được sử dụng để điều trị nhiễm trùng da, miệng và đường hô hấp do vi khuẩn cũng như viêm da và niêm mạc. Hoa cúc cũng có thể giúp giảm các vấn đề về đường tiêu hóa và viêm mắt. Ảnh minh họa: Internet Lưu ý: Những người bị dị ứng với cỏ phấn hương có thể gặp các triệu chứng tồi tệ hơn khi uống trà hoa cúc nên cần cân nhắc kỹ trước khi sử dụng.

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