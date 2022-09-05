Loại nước tinh khiết, ngọt thanh với giá rẻ bèo tại mọi hàng quán này lại là "tiên dược" cho vẻ đẹp mái tóc, làn da và sức khỏe

Bôi tại chỗ, cũng như uống thường xuyên, có thể mang lại cho bạn những lợi ích của nước mía đối với tóc, da và sức khỏe . Mặc dù nó là một trong những thức uống tự nhiên và tốt cho sức khỏe nên có vào mùa hè, nhưng nó cũng cung cấp cho bạn năng lượng tức thì suốt cả năm.

Lời khuyên : Nếu bạn đang uống nước mía từ bên ngoài hàng quán, hãy đảm bảo địa điểm và quy trình chiết xuất phải đảm bảo vệ sinh.

Nước mía ép tươi có chứa một số chất dinh dưỡng quan trọng như sắt, phốt pho, canxi, kali, magiê và vitamin A, B, C và E. Tất cả những chất này đều quan trọng đối với sự phát triển và sức khỏe của tóc, vì vậy bạn có thể bổ sung nước mía hàng ngày để có được những lợi ích tuyệt vời.

2. Tóc khỏe, mượt và bóng

Nước mía không chỉ thúc đẩy sự phát triển của tóc và ngăn ngừa rụng tóc, mà còn cải thiện kết cấu tóc bằng cách dưỡng và nuôi dưỡng da đầu. Vì vậy, nếu bạn đang sở hữu một mái tóc khô và xỉn màu, hãy cân nhắc việc uống nước mía hàng ngày để chuyển sang một mái tóc mềm mượt và óng ả.

Lời khuyên: Nếu bạn bị rụng tóc nghiêm trọng hoặc tóc bị hư tổn nặng, hãy đến bác sĩ để kiểm tra xem có thiếu hụt dinh dưỡng hay không.

3. Chữa khỏi mụn

Ảnh minh họa: Internet

Việc bôi nước mía có thể chữa khỏi các vấn đề về da như mụn trứng cá. Điều này là do nước mía có chứa axit alpha-hydroxy (AHA) như axit glycolic, giúp tăng doanh thu tế bào. AHA cũng tẩy tế bào chết trên da, ngăn ngừa sự tích tụ bụi bẩn trong lỗ chân lông trên da có thể dẫn đến mụn trứng cá.

4. Ngăn ngừa lão hóa sớm

Ảnh minh họa: Internet

Mía là một nguồn tự nhiên của một số chất dinh dưỡng. Ngoài vitamin và khoáng chất, nó cũng chứa polyphenol và axit amin, một số trong số đó được cho là có đặc tính chống oxy hóa. Điều này giúp nước mía có thể trì hoãn các dấu hiệu lão hóa bằng cách giữ cho làn da mềm mại và dẻo dai, giảm nếp nhăn và vết chân chim, v.v.

Mẹo: Uống nước mía vì những lợi ích của nó hoặc dùng bông gòn thoa trực tiếp lên da. Rửa sạch da sau 10-15 phút.

5. Giúp da ngậm nước

Như đã đề cập, nước mía giúp điều hòa và nuôi dưỡng da đầu. Nó cũng có tác dụng tương tự đối với làn da của bạn, giữ cho da ẩm và ngậm nước.

Mẹo: Uống nước mía để có tác dụng kỳ diệu cho làn da của bạn từ trong ra ngoài.

6. Tăng cường năng lượng

Ảnh minh họa: Internet

Mía là một chất tăng cường năng lượng tức thì nhờ vào hàm lượng đường sucrose. Đường này cung cấp cho bạn năng lượng để bắt đầu buổi sáng của bạn và cũng điều chỉnh việc giải phóng glucose trong cơ thể để giữ cho bạn tràn đầy năng lượng suốt cả ngày.

Mẹo: Uống nước mía vào buổi sáng hoặc để tái tạo năng lượng cho cơ thể vào giữa ngày.

7. Mang thai an toàn

Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ mang thai có thể tận dụng những lợi ích sau của nước mía:

Uống với một chút gừng để giảm ốm nghén

Polyphones trong nước mía tăng tốc độ trao đổi chất và ngăn ngừa tăng cân

Giữ mức bilirubin trong tầm kiểm soát, giúp chức năng gan

Giảm táo bón và nhiễm trùng dạ dày

Chống nhiễm trùng đường tiết niệu và giúp điều trị sỏi thận, vàng da

Lời khuyên: Hãy hỏi ý kiến ​​bác sĩ trước khi bổ sung nước mía vào chế độ ăn hàng ngày nếu bạn bị tiểu đường thai kỳ .

8. Tăng khả năng miễn dịch

Không chỉ dành cho phụ nữ mang thai mà nước mía còn mang lại lợi ích sức khỏe cho tất cả mọi người! Nước giải khát này rất giàu flavonoid, giúp chống viêm, chống dị ứng và kháng vi rút. Do đó, nước mía chống lại nhiễm trùng và giữ cho cơ thể an toàn khỏi một số bệnh. Ngoài ra, nó tăng cường khả năng miễn dịch và giúp thải độc tố ra ngoài cơ thể.

Các chất dinh dưỡng trong nước mía làm cho nó có hoạt tính sinh học trong tự nhiên, giúp tăng cường sức khỏe tổng thể theo nhiều cách khác nhau. Các chất chống oxy hóa trong nước ép này cũng chống lại các gốc tự do, giảm stress và tổn thương do oxy hóa, đồng thời giúp chống lại các tế bào ung thư.

Mẹo: Thêm các thành phần như bạc hà, tiêu đen, gừng, v.v. vào nước mía để tăng cường đặc tính của nó.

9. Phát triển xương và răng

Ảnh minh họa: Internet

Nước mía có thể giúp cơ thể tránh khỏi nhiễm trùng và các vấn đề sức khỏe như hôi miệng và sâu răng. Các khoáng chất như canxi và phốt pho trong nước mía củng cố men răng và xương.

Lời khuyên: Uống nước mía thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ loãng xương.

Theo Femina