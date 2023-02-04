Loại nước ép này vừa thơm ngon lại giúp giảm cân thần tốc, uống hàng ngày da đẹp mịn màng, mỡ bụng tiêu tan nhanh

Dinh dưỡng 04/02/2023 16:09

Theo một nghiên cứu gần đây, bạn thực sự có thể ăn theo cách của mình để có bụng phẳng. Nghiên cứu cũng tuyên bố nước ép táo có thể làm giảm "đáng kể" mỡ bụng trong vòng vài tuần.

Bất cứ ai đang vật lộn với mỡ bụng đều biết việc loại bỏ nó khó khăn như thế nào. Crunches, planks và các bài tập bụng khác có hiệu quả, nhưng đôi khi nó quá sức đối với chúng ta.

Đây không chỉ là mơ tưởng, bạn thực sự có thể ăn theo cách của bạn để có một cái bụng phẳng lì! Các chuyên gia sức khỏe đã đồng tình về điều này. Có một số loại thực phẩm và đồ uống có thể giúp bạn đánh bay mỡ bugj cứng đầu nhất và nước ép táo là một trong số đó.

Loại nước ép này vừa thơm ngon lại giúp giảm cân thần tốc, uống hàng ngày da đẹp mịn màng, mỡ bụng tiêu tan nhanh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một nghiên cứu gần đây, được công bố trên Tạp chí Khoa học Oleo đã tuyên bố rằng nước ép táo có thể làm giảm "đáng kể" mỡ bụng trong vài tuần. Các nhà nghiên cứu đã đưa ra kết luận sau khi thực hiện một nghiên cứu ngẫu nhiên để kiểm tra hiệu quả của việc hấp thụ lâu dài các chất polyphenol có nguồn gốc từ táo.

Tổng cộng có 124 người tham gia được chia thành hai nhóm. Mỗi ngày, một nhóm được phục vụ khoảng 340 gam đồ uống táo giàu polyphenol và nhóm còn lại tiêu thụ đồ uống không có polyphenol. Sau 12 tuần, người ta nhận thấy vùng mỡ nội tạng (VFA) của các đối tượng trong 'nhóm táo' đã giảm đáng kể.

Loại nước ép này vừa thơm ngon lại giúp giảm cân thần tốc, uống hàng ngày da đẹp mịn màng, mỡ bụng tiêu tan nhanh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Polyphenol là hợp chất thực vật tự nhiên được tìm thấy trong các loại trái cây và rau quả khác nhau. Táo được coi là một nguồn hợp chất rất tốt và đó là lý do tại sao chúng được sử dụng trong thử nghiệm lâm sàng này.

Thật ngạc nhiên thú vị khi biết rằng táo cũng có thể giúp chúng ta giảm cân, bao gồm cả mỡ bụng. Mặc dù polyphenol đóng vai trò chính trong quá trình này, nhưng hãy xem một số đặc điểm khác của táo (không phải là một phần của nghiên cứu) khiến loại trái cây này trở thành loại trái cây cần có trong chế độ ăn kiêng giảm cân.

Dưới đây là 3 lý do khác để đưa táo vào chế độ ăn kiêng giảm cân

1. Trái cây ít calo

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), một khẩu phần táo 100 gam chỉ chứa 50 calo. Việc tiêu hóa thức ăn ít calo sẽ sử dụng hết lượng calo dư thừa trong cơ thể, do đó, táo có tác dụng tốt trong chế độ ăn kiêng giảm cân.

2. Giàu chất xơ Pectin

Loại nước ép này vừa thơm ngon lại giúp giảm cân thần tốc, uống hàng ngày da đẹp mịn màng, mỡ bụng tiêu tan nhanh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cuốn sách "Thực phẩm chữa bệnh" của DK Publishing cho biết, "táo rất giàu chất xơ, đặc biệt là chất xơ pectin, giúp tăng tốc độ trao đổi chất, thúc đẩy tiêu hóa và điều chỉnh lượng đường trong máu."

3. Hàm lượng nước cao

Bạn có biết rằng một quả táo cỡ trung bình chứa tới 85% hàm lượng nước không? Đặc tính này làm cho táo trở thành một loại trái cây tốt cho sức khỏe và dễ tiêu hóa, giúp giảm thêm số kg thừa.

Bây giờ bạn đã có đủ lý do để uống nước ép táo mỗi ngày để loại bỏ lớp mỡ bụng khó chịu đó. Ăn cả quả táo cũng là một ý kiến ​​hay cho vóc dáng đẹp mỹ mãn như mơ.

Theo NDTV

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