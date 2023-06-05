Loại gia vị quen thuộc nhưng gây nguy hiểm cho sức khỏe nếu mắc phải 6 sai lầm nghiêm trọng khi ăn!

Dinh dưỡng 05/06/2023 18:16

Gừng là loại gia vị rất tốt đối với sức khỏe tuy nhiên nếu lạm dụng nhiều có thể khiến sức khỏe bị suy giảm, vì thế đừng nên mắc phải những sai lầm dưới đây nhé.

Không ăn nhiều gừng mọc mầm

Gừng mọc mầm mặc dù vẫn còn vị cay nhưng cũng rất nguy hiểm nếu dùng. Vì khi chế biến nó có thể sinh ra chất lưu huỳnh, độc tố gây tổn thương cho gan.

Khi ăn loại gừng này, dạ dày và ruột hấp thụ được rất ít chất dinh dưỡng, có thể làm cho tế bào gan nhiễm độc và biến tính, tổn hại tới công năng bài tiết của gan.

Loại gia vị quen thuộc nhưng gây nguy hiểm cho sức khỏe nếu mắc phải 6 sai lầm nghiêm trọng khi ăn! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không dùng cho người bị trúng nắng

Mùa hè trời nóng, sự phân tiết dịch vị giảm nên có thể ảnh hưởng đến nhu cầu ăn uống. Nếu trong bữa ăn dùng thêm vài lát gừng tươi sẽ thúc đẩy sự thèm ăn, nhưng bạn không được dùng gừng cho những người bị trúng nắng.

Nước gừng tươi đường đỏ chỉ thích hợp với những người phong hàn cảm mạo, hoặc vị hàn phát nhiệt sau khi dầm mưa. Bạn cũng không được dùng cho những người bị cảm mạo thử nhiệt hoặc cảm mạo phong nhiệt, càng không được dùng cho những người bị trúng nắng.

Loại gia vị quen thuộc nhưng gây nguy hiểm cho sức khỏe nếu mắc phải 6 sai lầm nghiêm trọng khi ăn! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đau dạ dày, đại tràng không ăn gừng

Thành phần của gừng bao gồm các chất chủ yếu hoạt động trên niêm mạch dạ dày, ruột và đại tràng vì thế có thể gây kích thích niêm mạc dạ dày, nếu dạ dày yếu có thể bào mòn và gây ra những vết loét.

Vì thế người đau dạ dày, đại tràng nên tuyệt đối tránh xa thực phẩm này.

Không ăn gừng bị dập nát

Khi gừng tươi bị dập nát sẽ rất dễ tạo nên độc tố vô cùng mạnh - chất safrole. Khi ăn vào dễ gây tổn hại đến chức năng gan, hoại tử tế bào gan, từ đó dẫn đến bệnh ung thư gan, ung thư thực quản. Vì vậy, khi lựa chọn gừng tươi, nên chọn loại gừng có màu sáng, bề mặt ngoài nhẵn, không vết xước, không dập nát biến chất.

Loại gia vị quen thuộc nhưng gây nguy hiểm cho sức khỏe nếu mắc phải 6 sai lầm nghiêm trọng khi ăn! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ăn quá nhiều gừng

Gừng hiếm khi gây ra các tác dụng phụ nhưng nếu ăn với liều lượng lớn sẽ làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến tiêu hóa.

Ăn quá nhiều gừng có thể gây ra chứng ợ nóng, tiêu chảy và kích thích miệng. Ngoài ra, người dùng cũng có thể bị ợ hơi, đau bụng, đầy bụng, buồn nôn và luôn cảm giác có mùi gừng trong miệng.

Người bị bệnh trĩ, xuất huyết không nên ăn gừng

Gừng rất nóng có thể làm vỡ các mạch máu bị yếu nên những người có tiền sử rối loạn chảy máu như chảy máu cam, chảy máu tử cung, bệnh trĩ không nên ăn gừng để tránh tình trạng bệnh thêm nghiêm trọng.

Loại gia vị quen thuộc nhưng gây nguy hiểm cho sức khỏe nếu mắc phải 6 sai lầm nghiêm trọng khi ăn! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
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