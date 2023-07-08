Cây xương rồng từ lâu đã được nhiều người biết đến là loại cây cảnh. Ở vùng quê, mọi người thường trồng cây xù xì, gai góc này làm hàng rào. Không chỉ vậy, khi được lên chậu, cây xương rồng lại thành một loại bonsai thu hút được khá nhiều người tiêu dùng ở thành thị vì vẻ độc đáo của chúng.

Trên thế giới, có 2 loại xương rồng phổ biến và tốt cho sức khỏe là xương rồng nopal (xương rồng tai thỏ) và xương rồng lê gai. Song chỉ có xương rồng tai thỏ, một loại xương rồng mỏng dẹt có hình elip được sử dụng làm thực phẩm chủ yếu ở vùng Mỹ Latinh, các quốc gia châu Âu và hiện đang được trồng nhiều ở Việt Nam.

Thế nhưng, đa phần mà mọi người vẫn chỉ biết đến công dụng của xương rồng như vậy. Ít ai ngờ, quả của xương rồng lại ăn được và thậm chí còn trở thành đặc sản. Giá của quả xương rồng trên thị trường cũng đắt đỏ.

Ảnh minh họa: Internet

Gần đây, những cây xương rồng tai thỏ đã được tôn vinh là "siêu thực phẩm mới". Để giải thích rõ hơn, chuyên gia dinh dưỡng Amy Shapiro đến từ thành phố New York, Mỹ, cho biết vì chúng chứa các chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp chống lại nhiều bệnh như bệnh tiểu đường, dạ dày... Bà Amy Shapiro nói thêm loại thực vật trên sa mạc này còn hỗ trợ giảm cân và có thể làm giảm căng thẳng, mệt mỏi.

Ở nhiều nơi trên thế giới, xương rồng còn được chế biến thành những món ăn tuyệt vời. Theo thống kê của tờ Daily Mail, có khoảng hơn 350 món ăn chế biến từ cây xương rồng, như salad xương rồng, xương rồng xào tỏi, gỏi xương rồng, nước ép xương rồng …

Ở Việt Nam, ít người biết được lợi ích của cây xương rồng cũng như biết sử dụng chúng để chế biến món ăn. Nhiều người không mấy đếm xỉa đến loại cây này vì nghĩ chúng có nhiều gai kèm theo nhựa đắng. Xương rồng sau khi chế biến có vị nhẫn nhẫn, ngọt hậu và nhiều nước, ăn có vị giòn ngọt, không dai hay bở. Canh xương rồng ăn vào ngày hè rất mát, giúp điều hòa khí huyết và đào thải độc tố ra bên ngoài.

Ảnh minh họa: Internet

Cũng giống nha đam, phần thịt nằm sâu bên trong lớp gai chi chít của xương rồng thường được dùng để nấu chè hoặc làm gỏi. Nước ép thịt xương rồng nếu pha với mật ong uống mỗi ngày sẽ giúp tống đờm ra ngoài, điều trị ho khan và đau họng. Xương rồng cũng có tính sát trùng và kháng viêm rất tốt, giúp cổ họng luôn thông thoáng.

Từ là đồ ăn cứu đói cho người dân địa phương mỗi khi mưa lũ, bão lụt, các món ăn từ xương rồng dân dã nay lại trở thành đặc sản ở xứ Quảng, là món ăn buộc phải thử khi đặt chân đến đây.

Từ lâu, người dân Quảng Nam từ xa xưa đã biết cách chế biến lá xương rồng thành những món ăn khác nhau như luộc chấm mắm cái, nấu canh chua, kho cá, xào với tỏi, xương rồng nấu tép đồng, xương rồng xào tóp mỡ hay gỏi xương rồng... Đây là những món ăn dân dã và khá phổ biến ở đây.

Giá cả 'cắt cổ' của quả xương rồng

Trên chợ mạng, quả xương rồng lê gai cũng được rao bán khá nhộn nhịp. Nhiều người tiêu dùng tỏ ra khá tò mò vì việc quả ăn được và thành thực phẩm. Được biết, ở nhiều quốc gia trên thế giới, quả xương rồng lại được ví như vàng xanh. Đơn cử như trên trang amazon, giá trung bình 6 quả xương rồng lê gai là 13 đô la Mỹ, tương đương khoảng 300.000 đồng.

Chị Nguyễn Thị Hoa – một tiểu thương bán xương rồng lê gai cho biết, quả xương rồng lê gai có hình dáng bên ngoài rất giống với quả thanh long. Khi chín chúng có màu cam đỏ hoặc màu tím. Khi đã hái xuống, quả xương rồng sẽ không chín nữa nên cần để quả chín mọng ở trên cây để thu hoạch. Quả khi này sẽ có vị ngọt, thơm.

Chị Hoa cho biết thêm, ngày đầu chị rao bán loại quả xương rồng, nhiều người tỏ ra rất ngạc nhiên vì trước giờ mới biết quả cây xương rồng ăn được và còn chế biến làm món ăn. Vì tò mò, nhiều người mua về dùng thử. Sau đó, họ thường đặt sẵn, đợi có hàng thì chuyển về. Lượng khách mua ngày nhiều hơn.

"Quả xương rồng không phải lúc nào cũng sẵn hàng, tôi thương gom đơn để lấy. Giá bán xương rồng tai thỏ làm món ăn là 25.000 đồng/kg, quả đắt hơn" – chị cho biết.

Ảnh minh họa: Internet

Theo chia sẻ của các tiểu thương, không chỉ quả mà lá, hoa của xương rồng lê gai cũng được thu mua làm thực phẩm, dược liệu. Khi đem luộc, nướng lên rồi trộn với các gia vị sẽ có một món ăn lạ miệng tốt cho hệ tiêu hoá. Còn lá xương rồng cũng được nhiều người dân chế biến. Hương vị của chúng giống như đậu xanh, đậu bắp.

Lần đầu được thưởng thức món ăn từ xương rồng, chị Mai Linh (Hà Nội) rất ngạc nhiên. Chị cho biết, từ trước đến giờ chỉ biết loại cây này trồng làm bờ rào ở quê và được trồng làm cảnh để trang trí mà chưa thấy ai ăn bao giờ. Lần đầu thử vị của chúng, chị thấy vô cùng thích thú. Xương rồng được chế biến bằng xào, nấu canh, làm lẩu…

Những món ăn bổ dưỡng với quả xương rồng

Xương rồng nướng

Xương rồng dùng để nướng là xương rồng tai thỏ (nopal), sau khi cắt xương rồng, người làm sẽ dùng dao loiaj bỏ hết gai, bỏ diềm, sau đó ngâm nước muối, rửa sạh và nướng. Ngoài cách nướng, người Mexico cũng có thể chiên xương rồng. Đây là món ăn từ xương rồng phổ biến bậc nhất của Mexico.

Ảnh minh họa: Internet

Salad xương rồng

Salad xương rồng là món ăn rất thú vị vì kết hợp xương rồng ăn dai, giòn với các loại rau củ quả, đặc biệt món ăn này có hàm lượng dinh dưỡng rất cao. Xương rồng muốn chế biến thành món salad phải được sơ chế để khử đi vị đắng cũng như độc tố, giữ lại hương vị độc đáo của loài cây này. Để làm salad, ngoài sơ chế bỏ diềm, bỏ gai, xương rồng sẽ được xắt nhỏ hoặc xắt sợi thay vì để nguyên như với món nướng. Đây cũng là món ăn phổ biến của người Mexico.

Ảnh minh họa: Internet

Xương rồng xào

Người dân miền Trung coi xương rồng như một loại rau nên xương rồng ở vùng đất này được đem đi nấu canh, xào, luộc,... đủ cả. Một trong những món ăn được du khách yêu thích nhất khi đến Quảng Nam là xương rồng xào tỏi. Xương rồng sau khi được sơ chế, vắt ráo nước thì đem xào với tỏi như các loại rau thông thường.

Ảnh minh họa: Internet

Canh chua xương rồng

Bản thân cây xương rồng sau khi được sơ chế đã mang vị chua thanh mát, dễ chịu nên người dân vùng ven biển miền Trung đã sáng tạo nên món canh chua xương rồng. Canh chua xương rồng thường được nấu cùng các loại cá, mà phổ biến nhất là cá lóc. Để nấu canh, người ta chọn xương rồng non, sơ chế và luộc cho hết nhớt rồi mới nấu. Khi ăn xương rồng vẫn có độ giòn đặc trưng.

Ảnh minh họa: Internet

Nước ép xương rồng

Nước ép hoa quả thì đã quá quen thuộc với chúng ta rồi, nhưng liệu bạn đã nghe đến nước ép xương rồng chưa. Nước ép xương rồng là nước ép từ cây xương rồng lê gai, mà chủ yếu là quả xương rồng lê gai. Đây được cho là loại nước ép mang nhiều dinh dưỡng cũng như có nhiều lợi ích cho sức khỏe.