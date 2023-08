Thời điểm không nên ăn trứng gà, trứng vịt: Ai cần kiêng món trứng?

Khi bị sốt cũng không nên ăn trứng bởi hàm lượng protein trong trứng gà cao, ăn xong có thể tạo thành nguồn nhiệt lượng tương đối lớn cho cơ thể, cực kỳ không tốt với những người bị sốt. Bạn cũng không nên ăn trứng khi uống trà, bởi protein trong trứng gà và axit tannic trong lá trà khi kết hợp với nhau sẽ gây khó tiêu do nhu động ruột giảm.

Khi uống sữa đậu nành, bởi protein trong trứng có thể kết hợp với trypsin trong sữa đậu nành làm cho quá trình phân hủy protein bị cản trở, làm giảm tỉ lệ hấp thụ protein trong cơ thể.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, khi đói không nên ăn trứng - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, khi bị tiêu chảy cũng không nên ăn trứng. Một số người cho rằng, khi bị tiêu chảy, người bệnh sẽ mất nước và chất dinh dưỡng nên cần bồi bổ cơ thể bằng cách ăn nhiều trứng gà. Thật ra, đây là quan niệm sai lầm, bởi khi bị tiêu chảy, dịch tiêu hóa sẽ tiết ra ít hơn, hoạt tính men tiêu hóa bị giảm nên việc hấp thu chất mỡ, đạm và đường thường bị rối loạn.

Những người không nên ăn trứng gà, trứng vịt

Bệnh tim mạch

Ăn 3 quả trứng một tuần có thể làm các mảng bám ở thành động mạch dày lên. Các mảng bám này sẽ thu hẹp không gian bên trong động mạch, khiến máu chảy qua khó khăn hơn, buộc trái tim phải bơm mạnh hơn, làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ.

Thêm vào đó, những mảng bám có thể vỡ ra, hình thành các cục máu đông chặn dòng chảy của máu, gây đột quỵ hoặc đau tim. Ngoài ra, hàm lượng cholesterol cao trong trứng gà cũng không tốt cho người bị bệnh xơ vữa động mạch và bệnh mạch vành vì làm thu hẹp, tắc nghẽn động mạch vành.

Trứng gà, trứng vịt tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng ăn được - Ảnh minh họa: Internet

Bị sỏi mật

Trứng gà là thức ăn có hàm lượng đạm rất cao, trong khi đó, do sự kích thích của viên sỏi lâu ngày trong túi mật, chức năng co bóp của túi mật của người bệnh sẽ yếu dần, nếu người bệnh dùng thức ăn có hàm lượng đạm như trứng gà, đường ruột sẽ tiết nhiều chất làm co bóp túi mật, khiến túi mật vốn đã bị bệnh phải làm việc quá tải, từ đó sinh ra các triệu chứng lâm sàng như: gây đau đớn, nôn mửa… Đôi khi, viên sỏi sẽ theo sự co bóp của túi mật di chuyển đến cuống mật, làm tắc lối thông của dịch mật, gây ứ đọng dịch mật, áp suất bên trong mật tăng cao, dẫn đến đau thắt mật và viêm mật.

Người bị dị ứng

Protein trứng là chất gây dị ứng phổ biến. Đây là một trong những thực phẩm gây dị ứng phổ biến nhất ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Các triệu chứng dị ứng trứng có thể từ phát ban trên da đến khó tiêu, nôn mửa hoặc tiêu chảy. Trong trường hợp nghiêm trọng, dị ứng có thể gây sốc phản vệ, ảnh hưởng đến hô hấp và có thể đe dọa đến tính mạng.

Các protein trong trứng vịt và trứng gà là tương tự nhưng không hoàn toàn giống nhau, và có những trường hợp bị phản ứng với chỉ một trong hai loại thực phẩm này. Vì vậy, khi bạn bị dị ứng với trứng gà, không có nghĩa là bạn không thể ăn trứng vịt.