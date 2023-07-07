Loại rau thường xuất hiện trong mâm cơm hằng ngày, được người nước ngoài ca tụng là 'rau trường thọ', lại có công dụng chữa tiểu đường cực 'bén' mà nhiều người chưa biết

Loại rau được nhiều người Việt tin dùng nhưng ít ai biết dược những công dụng tuyệt vời mà nó mang lại cho sức khỏe.

Trong thế kỷ 21 hiện đại, công nghệ tiến bộ và cuộc sống trở nên bận rộn hơn đã khiến cho việc duy trì một lối sống lành mạnh trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Với sự tăng trưởng đáng kể của các căn bệnh mãn tính như tiểu đường, nhu cầu tìm kiếm các phương pháp điều trị tự nhiên và hiệu quả càng trở nên cấp thiết hơn. Trái ngược với việc dùng thuốc trị bệnh, hướng dẫn dinh dưỡng và chế độ ăn uống là một trong những phương pháp phổ biến và được ưa chuộng nhất. Trong thực đơn hàng ngày của chúng ta, rau luôn đóng một vai trò quan trọng. Chúng không chỉ là nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất quan trọng mà còn giúp cung cấp chất xơ và cân bằng đường huyết. Trong số các loại rau phổ biến, có một loại rau đang được người dân nước ngoài săn lùng và ưu ái đặt cho cái tên 'rau trường thọ', đó chính là rau dền.

Rau dền là một loại thực vật. Hạt, dầu và lá được dùng làm thực phẩm. Toàn bộ bộ phận của rau dền được sử dụng để làm thuốc. Rau dền được sử dụng để chữa loét, tiêu chảy, sưng miệng hoặc cổ họng và cholesterol cao, nhưng không có bằng chứng khoa học tốt để hỗ trợ những công dụng này. Ảnh minh họa: Internet Rau dền có chứa các chất có lợi như chất chống oxy hóa. Người ta quan tâm đến việc sử dụng rau dền chữa bệnh mỡ máu cao vì một số nghiên cứu trên động vật cho thấy rằng khi chúng ăn rau dền thì có thể làm giảm cholesterol toàn phần và cholesterol LDL , đồng thời tăng cholesterol HDL.

Rau dền nguồn dinh dưỡng thực vật khá phổ biến trong bữa ăn của mọi gia đình. Rau có vị ngọt, mát đồng thời chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Thành phần sắt trong rau dền chiếm hàm lượng khá cao. Sử dụng rau dền có thể giúp giảm viêm, tốt cho xương, ngăn ngừa các bệnh tim mạch, đái tháo đường... Giúp ổn định đường huyết Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn rau dền thường xuyên giúp ổn định đường huyết, rất tốt cho bệnh nhân tiểu đường tuýp 2. Rau dền còn giúp làm giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tình trạng tăng lượng đường trong máu như béo phì. Bổ sung canxi Các loại rau có hàm lượng canxi được nhiều người biết đến như rau bina, bắp cải... Trên thực tế, hàm lượng canxi trong rau dền vượt xa những loại rau này, hàm lượng canxi trong 100 gram rau dền là khoảng 178 mg, gấp 1,5 lần sữa tươi. Do đó, rau dền là thực phẩm bổ sung canxi tốt cho mọi lứa tuổi. Ảnh minh họa: Internet Canxi trong rau dền rất dễ được cơ thể con người hấp thụ, ăn thường xuyên có thể thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển của răng, xương, duy trì hoạt động bình thường của cơ tim, ngăn ngừa co thắt cơ. Người cao tuổi ăn nhiều có thể tăng cường sức khỏe của xương và ngăn ngừa loãng xương. Thúc đẩy quá trình đông máu Rau dền phù hợp với nhiều lứa tuổi khác nhau từ trẻ nhỏ đến trung niên và người già. Vì giàu canxi, sắt và vitamin K nên rau dền có thể thúc đẩy quá trình đông máu và tạo máu, giúp duy trì hoạt động bình thường của cơ tim, ngăn ngừa co thắt cơ. Đối với người trung niên và cao tuổi hay bệnh nhân bị thiếu máu thì rau dền là lựa chọn tuyệt vời để bổ sung vào chế độ dinh dưỡng.

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