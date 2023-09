Làm dịu cơn đau đầu dai dẳng cùng những loại thực phẩm được mệnh danh là "thuốc tiên" của mẹ thiên nhiên

Sau đây, chúng ta cùng xem xét các loại thực phẩm được chứng minh là có thể ngăn ngừa và giảm đau nhức đầu. Sau khi bạn đã lướt qua danh sách này, hãy lưu nhớ lại để bạn sẽ được trang bị thông tin cần thiết nếu bạn đang gặp khó khăn với chứng đau đầu do suy nhược nhé.

Một trong những nguyên nhân chính gây đau đầu là do mất nước. Thông thường, khi cơ thể bạn cần nước, nó cũng cần các chất điện giải như kali. Một khi bạn cung cấp cho cơ thể các chất dinh dưỡng cần thiết, cơn đau có thể sẽ giảm bớt. Vì vậy, lần tới khi bạn cảm thấy đau đầu, hãy nướng một củ khoai tây và thưởng thức nó.

Một củ khoai tây chứa khoảng 75% nước, vì vậy nó cũng có khả năng hydrat hóa tốt.

2. Quả dưa chuột

Dưa chuột được tạo thành từ 97% nước, dưa chuột là một loại rau khác có thể giúp bạn đủ nước và không đau đầu. Cắt một ít và thưởng thức nó với sốt hummus hoặc kết hợp rau với một ít cà chua, hành tím, dầu ô liu, giấm rượu vang đỏ, lá oregano và hạt tiêu đen để có một món salad mùa hè đơn giản.

3. Quả anh đào

Nếu bạn dễ bị đau đầu vào một thời điểm nhất định trong ngày hoặc sau một hoạt động nhất định (như sử dụng máy tính quá nhiều), hãy tránh cơn đau bằng cách nhấm nháp một số quả anh đào.

Trái cây màu đỏ, rực rỡ này không chỉ cung cấp cho cơ thể bạn một lượng nước để ngăn chặn cơn đau liên quan đến mất nước, chúng còn chứa các hợp chất chuyển đổi thành oxit nitric trong máu, một loại khí tự nhiên có thể giúp bảo vệ chống lại chứng đau đầu do căng thẳng và chứng đau nửa đầu. Củ dền và nước ép củ dền cũng sẽ có tác dụng tương tự.

4. Ngũ cốc nguyên hạt

Theo Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ, tiêu thụ đủ lượng riboflavin (vitamin B2) có thể giúp hạn chế chứng đau nửa đầu. Rất may, hầu hết các loại ngũ cốc có lượng chất dồi dào này đều được tăng cường chất dinh dưỡng, vì vậy rất dễ dàng để đưa nó vào chế độ ăn uống hàng ngày của bạn.

5. Ớt cay

Nếu cơn đau đầu của bạn có xu hướng hành hạ bạn trong nhiều giờ, bạn có thể muốn cân nhắc việc cắn một vài miếng cay để đẩy nhanh quá trình hồi phục. Nếu đau đầu do tắc nghẽn xoang, thức ăn cay có thể giúp giảm áp lực và mở đường thở, giúp giảm đau.

6. Hạt bí ngô

Magiê được tìm thấy nhiều trong hạt bí ngô, quả hạch Brazil và hạnh nhân có thể ngăn ngừa cơn đau đầu bằng cách thư giãn các mạch máu. Chỉ cần một nửa cốc hạt bí ngô cung cấp gần 100% nhu cầu magiê hàng ngày của bạn.

Thông tin thú vị hơn về chất dinh dưỡng thiết yếu: Magiê chịu trách nhiệm cho hơn 300 phản ứng sinh hóa trong cơ thể, bao gồm cả chức năng não và cơ. Bỏ qua nhu cầu của cơ thể đối với nó sẽ khiến bạn không chỉ gặp phải những cơn đau đầu mà còn đau nhức cơ bắp và mệt mỏi tổng thể cũng là những dấu hiệu phổ biến cho thấy bạn không nhận đủ chất dinh dưỡng trong cuộc sống.

7. Bột yến mạch và gạo lứt

Mặc dù thỉnh thoảng bị đau đầu là chuyện bình thường, nhưng việc bạn bị đau đầu hàng ngày sau khi bắt tay vào kế hoạch giảm cân low-carb là một dấu hiệu có thể bạn đã đưa mọi thứ đi quá xa.

Carbs không yêu cầu bất kỳ quá trình xử lý bổ sung nào để tạo ra glucose, vì vậy chúng giữ mức đường huyết ổn định khá hiệu quả. Tuy nhiên, khi bạn không ăn đủ carbs, lượng đường trong máu có thể giảm xuống và gây đau đầu. Hãy kết hợp một số thực phẩm giàu carb và nước như táo, lê và cà rốt để giảm cân trong khi cũng giúp bạn giảm đau đầu. Các loại carbs lành mạnh như bột yến mạch và gạo lứt cũng là những lựa chọn thông minh, vì chúng hấp thụ nước trong quá trình nấu ăn.

9. Cà phê hoặc trà

Khi bạn thường xuyên tiêu thụ chất kích thích, nó sẽ dẫn đến sự phụ thuộc về thể chất. Mặc dù lý do của điều này vẫn chưa được hiểu đầy đủ, nhưng một số chuyên gia y tế nói rằng caffeine làm giãn mạch máu, vì vậy đã lâu kể từ lần uống cốc cuối cùng của bạn, các mạch co lại và gây đau. Để chống lại cơn đau, hãy lấy cho mình một tách cà phê hoặc trà nhỏ để nhâm nhi, nhưng chỉ là một ly với lượng NHỎ thôi nhé. Nếu bạn uống quá nhiều, bạn có thể sẽ bị đau đầu nữa khi bạn giảm lượng caffeine cao.

10. Hạt mè/hạt vừng

Nếu bạn chỉ ăn hạt vừng khi gọi một chiếc bánh mì tròn hoặc gà rán vừng, bạn đang bỏ lỡ một trong những loại thực phẩm ngăn ngừa chứng đau nửa đầu tốt nhất. Loại hạt nhỏ bé này chứa đầy vitamin E, một chất dinh dưỡng giúp ổn định mức độ estrogen, ngăn ngừa chứng đau nửa đầu do chu kỳ kinh nguyệt. Nó cũng giàu L-arginine, một tiền chất của oxit nitric, cùng một loại khí tự nhiên có thể giúp bảo vệ chống lại chứng đau đầu do căng thẳng và chứng đau nửa đầu ở cả nam và nữ.

Rắc hạt mè lên bột yến mạch hoặc lên trên các món súp và món xào để gặt hái những lợi ích tốt nhất nhé.

Theo Eat this Not that