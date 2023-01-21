Không lo mặt nọng bụng mỡ, 5 thức uống này là 'cứu tinh' diệt chất béo nhanh, phục hồi dáng đẹp ngày Tết cho chị em mình

Dinh dưỡng 21/01/2023 19:31

Nếu bạn đang cố gắng giảm cân, điều đó có thể gặp khó khăn vì kết quả trên cân không xuất hiện một cách kỳ diệu trong một sớm một chiều. Tuy nhiên, một thói quen tập thể dục đều đặn và một chế độ ăn uống lành mạnh có kiểm soát khẩu phần là những câu thần chú không thể phá vỡ sẽ hoạt động theo những cách tốt nhất để bạn có được kết quả giảm cân lâu dài.

Để hỗ trợ và thúc đẩy điều đó, hãy thử những thức uống giảm cân thơm ngon và tốt cho sức khỏe này sẽ thúc đẩy quá trình trao đổi chất của bạn và giúp đốt cháy chất béo nhanh hơn.

Không lo mặt nọng bụng mỡ, 5 thức uống này là 'cứu tinh' diệt chất béo nhanh, phục hồi dáng đẹp ngày Tết cho chị em mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những thức uống giảm cân này chứa các thành phần đơn giản sẽ có sẵn trong nhà bếp của bạn. Những thứ này an toàn để tiêu thụ và không phải là công thức pha chế điên rồ để giảm một lượng lớn cân trong một đêm.

Những đồ uống này được pha chế không có đường nhân tạo hoặc quá nhiều muối, đó là lý do tại sao chúng cũng có thể giúp cải thiện lượng đường trong máu, mức cholesterol và giảm huyết áp của bạn. Uống những đồ uống này cũng có thể giúp bạn tránh xa cơn đói, đặc biệt là giữa các bữa ăn.

Nước chanh gừng

Không lo mặt nọng bụng mỡ, 5 thức uống này là 'cứu tinh' diệt chất béo nhanh, phục hồi dáng đẹp ngày Tết cho chị em mình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tiêu thụ gừng giúp giảm viêm trong cơ thể, đồng thời kích thích tiêu hóa và ngăn chặn sự thèm ăn của bạn. Những đặc tính này có thể thúc đẩy giảm cân.

Không lo mặt nọng bụng mỡ, 5 thức uống này là 'cứu tinh' diệt chất béo nhanh, phục hồi dáng đẹp ngày Tết cho chị em mình - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
  • Cắt gừng thành miếng nhỏ.
  • Thêm nó vào máy xay, cùng với 1 cốc nước lạnh.
  • Trộn các thành phần này cho đến khi nó trở nên mịn màng.
  • Đổ nước gừng vào ly.
  • Thêm 3/4 muỗng cà phê bột thì là và vắt nửa quả chanh.
  • Trộn đều các nguyên liệu trước khi uống.

Trà xanh với bạc hà và chanh

Trà xanh có thể giúp tăng cường trao đổi chất của bạn. Nó cũng giúp giải quyết tình trạng giữ nước. Catechin trong trà xanh có nhiệm vụ phá vỡ các phân tử chất béo. 

  • Thêm 1 cốc nước và 6-7 lá bạc hà vào chảo.
  • Đun nước cho đến khi nó bắt đầu sôi.
  • Tắt gas và thêm 2 muỗng canh lá trà xanh.
  • Cho phép chúng ngâm trong khoảng năm phút.
  • Dùng rây lọc bỏ lá và đổ vào cốc.
  • Vắt một ít nước cốt chanh và trộn đều. Uống khi còn nóng.

Nước dứa với quế

Một lát dứa chỉ có 42 calo, trong đó chỉ có 4% là carbs. Dứa rất giàu mangan giúp điều chỉnh quá trình chuyển hóa chất béo và carbohydrate, do đó thúc đẩy quá trình giảm cân.

Không lo mặt nọng bụng mỡ, 5 thức uống này là 'cứu tinh' diệt chất béo nhanh, phục hồi dáng đẹp ngày Tết cho chị em mình - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
  • Cắt dứa thành miếng nhỏ và trộn chúng cho đến khi mịn.
  • Đổ nước ép vào ly và vắt một quả chanh vào đó.
  • Thêm 1/2 muỗng cà phê bột quế và một ít muối đen cho vừa miệng.
  • Trộn tất cả các thành phần và thưởng thức.

Cà phê đen sô cô la

Không lo mặt nọng bụng mỡ, 5 thức uống này là 'cứu tinh' diệt chất béo nhanh, phục hồi dáng đẹp ngày Tết cho chị em mình - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Cà phê đen có chứa axit chlorogenic, một chất chống oxy hóa đã được chứng minh là hỗ trợ giảm cân. Nó cũng giúp kiểm soát huyết áp cao và duy trì lượng đường trong máu.

  • Cho 1 thìa cà phê đen và nước nóng vào cốc.
  • Thêm 1/2 muỗng cà phê hạt lanh và trộn đều.
  • Trên cùng với 1 muỗng cà phê sô cô la đen nghiền.
  • Thưởng thức thức uống ngon bất tận

Hỗn hợp mật ong quế

Trong một nghiên cứu, quế được phát hiện là làm tăng khả năng sinh nhiệt của cơ thể lên tới 20%, giúp đốt cháy nhiều calo hơn. Quế cũng làm giảm cảm giác thèm ăn và cảm giác thèm ăn.

Không lo mặt nọng bụng mỡ, 5 thức uống này là 'cứu tinh' diệt chất béo nhanh, phục hồi dáng đẹp ngày Tết cho chị em mình - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet
  • Đun nóng 1 cốc nước và thêm 2 thìa cà phê bột quế vào đó.
  • Để nguội một lúc.
  • Khi nước ấm, thêm 1 muỗng canh mật ong.
  • Bạn cũng có thể thêm một vài giọt nước cốt chanh.
  • Trộn đều và thức uống đốt cháy chất béo của bạn đã sẵn sàng.

Theo Times of India

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