Không chỉ đẹp và thơm, hoa hồng còn có rất nhiều lợi ích mà bạn có thể chưa biết

Chiết xuất trong cánh hoa hồng bao gồm các chất chống oxy hóa như polyphenol, anthocyanins và flavonoid có công dụng chống viêm. Nhờ vậy mà tinh chất hoa hồng có thể bảo vệ da khỏi tác động của bức xạ tia cực tím, giảm thâm nám. Giàu vitamin C, nước hoa hồng cũng góp phần giảm mẩn đỏ, kích ứng da và hỗ trợ điều trị mụn trứng cá.

Dầu hoa hồng tăng cường lòng tự tin, sức mạnh tinh thần cũng đã được chứng minh có tác dụng chống lại chứng trầm cảm và làm giảm lo lắng. Dầu hoa hồng gợi lên những suy nghĩ tích cực, thư giãn tinh thần, mang lại cảm giác vui mừng, hạnh phúc và hy vọng.

Hỗ trợ điều trị nhiễm trùng mắt

Trong các nghiên cứu, một phương pháp điều trị nhỏ mắt bằng thảo dược có chứa tinh chất từ hoa hồng góp phần làm giảm nhiễm trùng mắt, bao gồm viêm kết mạc và khô mắt. Tuy nhiên tinh chất phải được đảm bảo kháng khuẩn.

Ảnh minh họa: Internet

Có chứa chất diệt khuẩn tốt

Tinh dầu hoa hồng có thể được sử dụng trong điều trị thương hàn, tiêu chảy, ngộ độc thực phẩm và các bệnh khác do vi khuẩn gây ra. Tinh dầu cũng có thể chữa được các bệnh nhiễm khuẩn bên trong, bao gồm ruột kết, dạ dày, ruột và đường tiết niệu, cũng như nhiễm trùng bên ngoài mắt, tai và vết thương.

Có thể làm dịu cơn đau đầu

Liệu pháp xông hơi bằng nước hoa hồng hoặc tinh dầu hoa hồng có thể làm dịu cơn đau đầu và chứng đau nửa đầu. Đắp một miếng gạc ngâm trong nước hoa hồng lên đầu trong vòng 45 phút có thể giúp bạn làm dịu cơn đau đầu.

Ảnh minh họa: Internet

Giảm bớt các cơn đau liên quan đến tử cung

Bị đau, chảy máu hay chu kỳ kinh nguyệt bất thường bạn có thể sử dụng tinh dầu hoa hồng để làm sạch và hỗ trợ tử cung hoạt động đúng chức năng. Dầu hoa hồng có thể điều chỉnh kinh nguyệt, loại bỏ các triệu chứng liên quan như tâm trạng thất thường, mất cân bằng hoóc môn, đầy bụng, chuột rút hay chảy máu quá nhiều.

Một số bài thuốc hay từ hoa hồng

Người bị tóc bạc: Hoa hồng ngâm trong dầu ăn 3 ngày, thoa lên tóc, vài lần trong ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Người bị phong thấp cấp và mạn tính: Hoa hồng 10g, Đương quy 6g, nấu nước, bỏ bã, pha với 30 ml rượu uống lúc ấm 1 lần.

Người bị hôi miệng: Hoa hồng 10g, ngâm trong nước ấm, sau khi nguội dùng súc miệng.

Theo thông tin từ VTC News, lương y Bùi Đắc Sáng lưu ý, người bị tỳ vị hư yếu không được dùng, nên chọn hoa có nguồn gốc, hoa nhà trồng được là tốt nhất . Điều này giúp tránh còn tồn dư thuốc bảo vệ thực vật nguy hiểm.

Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích của trà hoa hồng

Hoa hồng có mùi hương ngọt ngào và nhẹ nhàng mang lại cảm giác thư giãn hiệu quả. Các nghiên cứu cho thấy trà hoa hồng còn có khả năng tác dụng lên hệ thần kinh giúp tăng giấc ngủ sâu, xoa dịu lo âu, căng thẳng. Những lợi ích này là do chất flavonnoid có trong trà hoa hồng làm ức chế khả năng sản xuất hormone căng thẳng cortisol và giúp giảm viêm, giảm đau.