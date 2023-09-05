Đi chợ thấy 4 loại cá này nên mua ngay: Người bán hàng tiết lộ ngọt thịt, ít xương lại giàu dinh dưỡng

Dinh dưỡng 05/09/2023 16:21

Các loại cá thường chứa đạm, ít béo, dễ tiêu hóa, không gây tăng cân khi ăn, chính vì vậy cá trở thành món ăn được nhiều gia đình yêu thích.

Dinh dưỡng của cá 

Cá là một nguồn protein tuyệt vời, rất quan trọng để duy trì cơ bắp, các cơ quan và mạch máu khỏe mạnh. Protein giúp hỗ trợ quá trình phân chia tế bào, tăng trưởng tóc và thậm chí cả tín hiệu hormone.

Cá cũng rất giàu iốt, là một khoáng chất quan trọng mà cơ thể không thể tự sản xuất được. Iốt rất quan trọng đối với chức năng của tuyến giáp, nơi kiểm soát những thứ như cảm giác thèm ăn và hệ thống miễn dịch của cơ thể. Cá cũng là một nguồn cung cấp chất dinh dưỡng dồi dào như:

Vitamin D

Vitamin B12

Phốt pho

Niacin

Tùy thuộc vào loài, có thể có các mức độ dinh dưỡng khác nhau. Sự khác biệt đáng kể nhất là hàm lượng chất béo: các loại như cá hồi và cá ngừ được coi là các loại cá béo, trong khi cá tuyết và cá da trơn là nạc. Điều này dẫn đến sự thay đổi về lượng calo cần cung cấp cho cơ thể.

Đi chợ thấy 4 loại cá này nên mua ngay: Người bán hàng tiết lộ ngọt thịt, ít xương lại giàu dinh dưỡng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

4 loại cá bổ dưỡng, thịt ngon ngọt

Cá lưỡi bò

Cá lưỡi bò được dân gian mệnh danh là "cá hoàng đế". Cá này chỉ có xương sống ở giữa, không có nhiều xương nhỏ, không quá tanh, thịt mềm ngọt nên được nhiều người yêu thích. Loại cá này rất phù hợp với bà bầu, trẻ em. Cá lưỡi bò chứa nhiều  axit béo omega-3 rất tốt cho làn da và mắt. Cá lưỡi bò có rất nhiều cách để chế biến, ngoài hấp thì còn phù hợp để chiên, quay và om.

Đi chợ thấy 4 loại cá này nên mua ngay: Người bán hàng tiết lộ ngọt thịt, ít xương lại giàu dinh dưỡng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cá vược

Cá vược có thịt ngọt, chắc, ít xương và ít chất béo, giàu omega-3 và protein. Nhiều người chế biến cá vược thành những món ngon để phục vụ thực khách. Vào mùa đông, cá vược vừa nhiều vừa rẻ. Để tiết kiệm mà đảm bảo dinh dưỡng, trong mùa lạnh, tiêu thụ mỗi tuần không chỉ giúp ngon miệng, đưa cơm.

Cá thu

Cá thu có thịt chắc, ít xương dăm, ăn vô cùng thơm ngon. Loại cá này giàu vitamin A và protein, là sự lựa chọn tốt nhất để bổ sung calo và ngăn ngừa cảm lạnh. Đồng thời, cá rất giàu axit béo, trong đó nhiều nhất là DHA và các axit béo không no khác. Ăn cá thu rất tốt cho sức khỏe và đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển trí não của trẻ. Vì vậy các bậc phụ huynh nên tích cực mua về cho con nhỏ ăn, đặc biệt trong mùa đông.

Đi chợ thấy 4 loại cá này nên mua ngay: Người bán hàng tiết lộ ngọt thịt, ít xương lại giàu dinh dưỡng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cá chim bạc

Cá chim biển được chia thành 2 loại, cá chim vàng và cá chim bạc, cá chim vàng có thể được nuôi nhân tạo còn cá chim bạc thì không.

Cá chim bạc có hình thoi, hầu như không có xương, thịt cá thơm ngon, đặc biệt mềm nên rất thích hợp làm món ăn trong mùa đông. Cá chim bạc vừa ngọt thịt lại có nhiều chất dinh dưỡng, nguyên tố vi lượng như canxi, photpho, kali, selen,… rất tốt cho việc bồi bổ sức khỏe của cả người già lẫn trẻ nhỏ trong những ngày thời tiết khắc nghiệt, cần phải tăng sức đề kháng để chống lại bệnh tật.

Mách bạn những loại rau 'bổ hơn thịt , rẻ hơn thuốc, quý tựa nhân sâm', gặp ở chợ nhớ mua về ngay

Mách bạn những loại rau 'bổ hơn thịt , rẻ hơn thuốc, quý tựa nhân sâm', gặp ở chợ nhớ mua về ngay

Có nhiều loại rau chứa nhiều chất bổ, giá rẻ mà chẳng ai mua. Lần sau, khi đi chợ, bạn nên mua những loại rau này về chế biến cho người nhà ăn nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   dinh dưỡng từ cá dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Tâm sự 30 phút trước
Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Tâm sự gia đình 1 giờ 0 phút trước
Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Ngoại tình 1 giờ 30 phút trước
Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Ngoại tình 1 giờ 45 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 0 phút trước
Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 2 giờ 15 phút trước
Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 2 giờ 30 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Ngoại tình 2 giờ 45 phút trước
7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thay hành lá khi rán trứng bằng 4 loại rau này cơ thể nhận về công dụng bất ngờ

Thay hành lá khi rán trứng bằng 4 loại rau này cơ thể nhận về công dụng bất ngờ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân