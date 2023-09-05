Đi chợ thấy 4 loại cá này nên mua ngay: Người bán hàng tiết lộ ngọt thịt, ít xương lại giàu dinh dưỡng

Cá cũng rất giàu iốt, là một khoáng chất quan trọng mà cơ thể không thể tự sản xuất được. Iốt rất quan trọng đối với chức năng của tuyến giáp, nơi kiểm soát những thứ như cảm giác thèm ăn và hệ thống miễn dịch của cơ thể. Cá cũng là một nguồn cung cấp chất dinh dưỡng dồi dào như:

Cá là một nguồn protein tuyệt vời, rất quan trọng để duy trì cơ bắp, các cơ quan và mạch máu khỏe mạnh. Protein giúp hỗ trợ quá trình phân chia tế bào, tăng trưởng tóc và thậm chí cả tín hiệu hormone.

Phốt pho

Niacin

Tùy thuộc vào loài, cá có thể có các mức độ dinh dưỡng khác nhau. Sự khác biệt đáng kể nhất là hàm lượng chất béo: các loại như cá hồi và cá ngừ được coi là các loại cá béo, trong khi cá tuyết và cá da trơn là nạc. Điều này dẫn đến sự thay đổi về lượng calo cần cung cấp cho cơ thể.

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4 loại cá bổ dưỡng, thịt ngon ngọt

Cá lưỡi bò

Cá lưỡi bò được dân gian mệnh danh là "cá hoàng đế". Cá này chỉ có xương sống ở giữa, không có nhiều xương nhỏ, không quá tanh, thịt mềm ngọt nên được nhiều người yêu thích. Loại cá này rất phù hợp với bà bầu, trẻ em. Cá lưỡi bò chứa nhiều axit béo omega-3 rất tốt cho làn da và mắt. Cá lưỡi bò có rất nhiều cách để chế biến, ngoài hấp thì còn phù hợp để chiên, quay và om.

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Cá vược

Cá vược có thịt ngọt, chắc, ít xương và ít chất béo, giàu omega-3 và protein. Nhiều người chế biến cá vược thành những món ngon để phục vụ thực khách. Vào mùa đông, cá vược vừa nhiều vừa rẻ. Để tiết kiệm mà đảm bảo dinh dưỡng, trong mùa lạnh, tiêu thụ mỗi tuần không chỉ giúp ngon miệng, đưa cơm.

Cá thu

Cá thu có thịt chắc, ít xương dăm, ăn vô cùng thơm ngon. Loại cá này giàu vitamin A và protein, là sự lựa chọn tốt nhất để bổ sung calo và ngăn ngừa cảm lạnh. Đồng thời, cá rất giàu axit béo, trong đó nhiều nhất là DHA và các axit béo không no khác. Ăn cá thu rất tốt cho sức khỏe và đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển trí não của trẻ. Vì vậy các bậc phụ huynh nên tích cực mua về cho con nhỏ ăn, đặc biệt trong mùa đông.

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Cá chim bạc

Cá chim biển được chia thành 2 loại, cá chim vàng và cá chim bạc, cá chim vàng có thể được nuôi nhân tạo còn cá chim bạc thì không.

Cá chim bạc có hình thoi, hầu như không có xương, thịt cá thơm ngon, đặc biệt mềm nên rất thích hợp làm món ăn trong mùa đông. Cá chim bạc vừa ngọt thịt lại có nhiều chất dinh dưỡng, nguyên tố vi lượng như canxi, photpho, kali, selen,… rất tốt cho việc bồi bổ sức khỏe của cả người già lẫn trẻ nhỏ trong những ngày thời tiết khắc nghiệt, cần phải tăng sức đề kháng để chống lại bệnh tật.