Chuối lành tính, bổ dưỡng từ 'xanh đến chín' nhưng lại là đại kỵ đối với những người này, hạn chế ăn kẻo tích độc vào thân

Dinh dưỡng 05/09/2023 10:40

Chuối là loại trái cây quen thuộc, được mệnh danh 'thần dược' cho sức khỏe và sắc đẹp của bạn. Tuy nhiên không phải ai ăn cũng tốt!

Công dụng của chuối

Giải độc cơ thể

Chuối chứa rất nhiều Pectin, giúp tăng bài tiết thủy ngân lên đến 150% trong vòng 24 tiếng khi ăn chuối. Các protein này cũng giúp hạn chế cơ thể hấp thụ lượng chất béo. Nên chuối cũng được coi là thực phẩm giảm cân tuyệt vời cho những người muốn giảm cân.

Tăng cường thị lực

Chuối là loại trái cây rất giàu dưỡng chất. Đặc biệt là thành phần Vitamin C … đây là các chất có khả năng làm tăng cường thị lực cho mắt. Ngoài ra, các chất như Beta Caroten, Vitamin E trong chuối còn giúp chống oxy hóa hiệu quả. Trong khi đó, Lutein lại tham gia vào việc giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng mà những người mắc phải chứng này rất cần được sử dụng.

Tăng lượng máu trong cơ thể

Không nhiều người biết rằng ngoài giàu kali, chuối còn rất giàu chất sắt. Vì vậy những người có thể trạng xanh xao, thiếu sắt trong máu, bổ sung chuối trong thực đơn hàng ngày sẽ giúp cải thiện tình trạng thiếu sắt hiệu quả.

Giảm huyết áp

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những bệnh nhân mắc chứng giảm huyết áp và đột quỵ thường có lượng kali thấp và natri cao trong máu. Trong khi đó chuối lại là loại trái cây chứa hàm lượng kali cao và natri thấp, nên tác dụng của chuối từ lâu đã được công nhận là có khả năng giảm huyết áp và giảm các cơn đau tim hiệu quả.

Chuối lành tính, bổ dưỡng từ 'xanh đến chín' nhưng lại là đại kỵ đối với những người này, hạn chế ăn kẻo tích độc vào thân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chuối bổ dưỡng từ xanh tới chín

Chuối xanh

Những quả chuối xanh là nguồn chất xơ vô cùng dồi dào, thậm chí còn hơn nhiều so với chuối chín. Bởi chúng chứa rất nhiều tinh bột kháng, có thể giúp cải thiện tình trạng tiêu chảy và táo bón, thúc đẩy hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh và có thể giúp giảm cân.Ngoài ra, tinh bột kháng trong chuối xanh còn có thể đem lại lợi ích cho những người có vấn đề về lượng đường trong máu vì nó không được tiêu hóa ở ruột non mà được lên men trong ruột già.

Chuối chín

Việc tiêu thụ chuối đang ở độ chín lý tưởng sẽ có thể mang lại sự cân bằng tốt nhất giữa tinh bột và vị ngọt, cũng như tối đa các vi chất dinh dưỡng như kali, vitamin B6 và chất chống ôxy hóa. Trong đó, kali có tác dụng giúpđiều chỉnh huyết áp, giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ, tăng cường sức khỏe của xương và duy trì sự cân bằng chất lỏng trong cơ thể… Còn vitamin B6 có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, cải thiện chức năng nhận thức và cải thiện các triệu chứng tiền kinh nguyệt.

Chuối lành tính, bổ dưỡng từ 'xanh đến chín' nhưng lại là đại kỵ đối với những người này, hạn chế ăn kẻo tích độc vào thân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những nhóm đối tượng không nên ăn quá nhiều chuối

 Người bệnh đái tháo đường

Theo nghiên cứu, trong một quả chuối có trung bình khoảng 26g carbohydrate. Trong khi đó, những người bị đái tháo đường được các chuyên gia khuyến cáo chỉ nên tiêu thụ 15g carbs trong mỗi bữa ăn mà thôi. Chính vì vậy, nếu có ăn bệnh nhân đái tháo thường chỉ nên ăn tối đa nửa quả chuối và biết tiêu thụ một cách hợp lý, hạn chế ăn để ngăn ngừa tình trạng lượng đường trong máu tăng. Ngoài ra, nếu bạn là một ngườiăn kiêng nghiêm ngặt ít carb thì không nên ăn chuối vì có thể làm tăng lượng carb.

 Người bị đau dạ dày

Những người đang hoặc đã có tiền sử bị đau dạ dày thì nên hạn chế ăn loại chuối tiêu chín. Còn đối với các loại chuối khác thì bạn nên chú ý không nên ăn khi đói bởi với hàm lượng pectin cao của chuối sẽ khiến cho nồng độ acid trong niêm mạc dạ dày bị tăng cao. Không biết mà duy trì thói quen này trong một thời gian dài sẽ có thể gây ra các tình trạng như dạ dày bị bào mòn, đau dạ dày,viêm loét dạ dày. Bên cạnh đó, theo các chuyên gia dinh dưỡng, trong trường hợp bạn cảm thấy khó chịu cho dạ dày sau khi ăn chuối có thể là do lượng tinh bột, hội chứng ruột kích thích, dị ứng chuối hoặc không dung nạp fructose.

 Người thừa cân, béo phì

Chuối chín là một trong những loại trái cây chứa nhiều đường. Với việc bạn ăn hai quả chuối mỗi ngày đã nạp vào trong cơ thể 300 calo. Chính vì vậy, trong trường hợp nếu như bạn ăn hai quả chuối mỗi ngày thì không nên ăn các loại trái cây khác nữa. Còn nếu như bạn ăn các loại trái cây khác, chẳng hạn như dưa hấu có chứa hàm lượng đường lên tới khoảng 15% và rất giàu kali thì không nên ăn thêm chuối nữa. Vì lý do này, những người bị thừa cân, béo phì thì không nên ăn quá nhiều chuối chín.

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