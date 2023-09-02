Mách bạn những loại rau 'bổ hơn thịt , rẻ hơn thuốc, quý tựa nhân sâm', gặp ở chợ nhớ mua về ngay

Sử dụng rau dền có thể giúp giảm viêm, tốt cho xương, ngăn ngừa các bệnh tim mạch, đái tháo đường. Nếu ăn rau dền thường xuyên còn giúp ổn định đường huyết, cải thiện bệnh tiểu đường tuýp 2.

Có nhiều loại rau dền mà bạn cần biết như rau dền đỏ, rau dền cơm, rau dền gai. Rau có vị ngọt, mát đồng thời chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Thành phần sắt trong rau dền chiếm hàm lượng khá cao, và nó là vua sắt trong các loại rau.

Rau dền còn có khả năng làm giảm hàm lượng cholesterol trong cơ thể. Ngoài ra, tocotrienol – một loại vitamin E có trong loại rau này cũng giúp loại bỏ cholesterol xấu và ngăn ngừa bệnh mạch vành.

Rau dền chứa hàm lượng chất xơ cao (gấp 3 lần so với lúa mì). Do đó, nó có thể giúp bạn cải thiện hệ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón. Đây còn là loại rau rất tốt cho trẻ em và người lớn tuổi. Nước nấu từ lá cây dền tươi còn hỗ trợ điều trị tiêu chảy, xuất huyết và mất nước.

Ngoài ra, cùng với nước ép cà rốt, các tính năng tẩy sạch của nước ép củ dền rất hiệu quả trong việc chữa các bệnh liên quan đến túi mật và thận.

Rau Bina

Rau bina hay còn gọi là rau cải bó xôi có chứa nhiều chất chống oxy hóa rất tốt cho sức khỏe của bạn. Đồng thời, nếu bạn thường xuyên ăn rau bina còn giúp ngăn ngừa sự lão hóa, giúp bạn kéo dài tuổi thọ vô cùng tốt. Bên cạnh đó, loại rau này còn chứa nhiều sắt, canxi rất tốt cho xương khớp cũng như tăng cường máu não phòng ngừa bệnh hoa mắt chóng mặt vô cùng tốt.

Thêm vào đó, rau bina còn chứa nhiều vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch. Bạn có thể chế biến rau bina thành nhiều món ăn khác nhau tùy theo sở thích của gia đình mình.

Ảnh minh họa: Internet

Lá hẹ

Trong những tài liệu cổ, lá hẹ không chỉ là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng hàng đầu. Vì vậy mà nhiều nhà trồng lá hẹ ở nhà. Lá hẹ có tính năng kháng viêm, diệt khuẩn rất tốt.

Hẹ là một loại thực vật thân thảo, mọc trên nền đất, trong tự nhiên hẹ có thể mọc cao từ 20-40cm, thân và lá hẹ có màu xanh lục, hoa màu trắng. Cây rau hẹ rất dễ trồng và ít phải chăm sóc. Chỉ cần gieo hoặc trồng bằng cây con một lần, là có thể thu hoạch nhiều lứa, nhiều năm. Cây phát triển tốt quanh năm, vừa có thể làm rau ăn, vừa có thể dùng làm thuốc những khi cần thiết.

Cây lá hẹ chứa rất nhiều vitamin nhóm B và khoáng chất, đồng, pyridoxin, sắt, niacin, mandan, thiamin, canxi, riboflavin… Ngoài ra nó còn chứa nhiều vitamin K rất tốt cho người bị loãng xương,…

Ảnh minh họa: Internet

Rau lang

Phần ngọn, lá rau lang lại nhiều vitamin B6 gấp 3 lần, vitamin C gấp 5 lần và vitamin B gấp 10 lần củ khoai lang.

Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, rau lang chứa chất chống oxy hóa dồi dào, giàu vitamin C, A, K, vitamin B1, B2, B3, axit folic, chất xơ, chất dinh dưỡng hơn hẳn nhiều loại rau khác.