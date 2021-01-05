Hướng dẫn cách làm cá hấp bia lá ngải thơm ngon, bổ dưỡng

Cá hấp bia lá ngải không chỉ là một món ăn vô cùng thơm ngon mà còn cực kỳ bổ dưỡng đối với sức khỏe . Cách hấp cá với bia và ngải cứu rất đơn giản, không hề làm bạn mất nhiều thời gian. Mùi thơm hấp dẫn của ngải cứu hòa quyện từng miếng thịt cá béo mềm chắc chắn sẽ khiến bạn mê mẩn. Trong bài viết này, Phunuvagiadinh sẽ chia sẻ với bạn cách làm món cá hấp bia lá ngải siêu ngon tại nhà!

+ Rửa sạch phần thân cá chép. Sau đó, dùng hỗn hợp chanh muối hoặc giấm muối hoặc một chút rượu trắng xát lên mình cá để khử đi mùi tanh của cá. Tiếp theo, dùng dao khứa dọc thân cá vài đường.

Để làm được món cá hấp bia lá ngải tại nhà, bạn sẽ cần đến các nguyên liệu sau:

Cá chép rửa sạch, khứa dọc vài đường trên thân cá - Ảnh minh họa: Internet

+ Với rau ngải cứu, bạn rửa sạch rồi thái nhỏ một nửa. Sau đó, cho phần rau ngải cứu đã thái nhỏ vào tô, đập tiếp vào đó 2 quả trứng rồi thêm vào 1 thìa cà phê hạt nêm, đánh tan hỗn hợp.

+ Với cà chua, bạn rửa sạch rồi thái thành múi cau.

+ Với rau răm, hành lá thì bạn đem rửa sạch, thái nhỏ.

Bước 2: Hấp cá với bia và ngải cứu:

+ Xếp phần lá ngải cứu chưa thái vào bên dưới đáy của 1 chiếc nồi lớn. Sau đó, cho tiếp khúc thân cá chép đã sơ chế lên trên, nhét hỗn hợp trứng cùng rau ngải cứu đã thái vào những đường khứa trên thân cá.

+ Tiếp theo, xếp cá chua lên trên khúc cá, tiếp đến là rau răm, hành lá, thì là và 1 quả me đã cạo vỏ. Sau đó, bạn nêm tiếp vào nồi đó 2 thìa nước mắm cùng 2 thìa cà phê hạt tiêu. Lúc này, bạn hãy đổ bia vào cho xấp mặt bên dưới của thân cá rồi bắc nồi lên bếp, bật lửa nhỏ và đun.

Xếp tất cả các nguyên liệu vào nồi hấp - Ảnh minh họa: Internet

+ Trong quá trình hấp, đậy nắp nồi lại để món cá hấp bia lá ngải có mùi thơm đồng thời giữ được vị ngon từ các thành phần dinh dưỡng. Đun cho đến khi nào thấy bia hơi cạn thì tiếp tục đổ bia vào nồi, hấp tới lúc nào cá chín mềm. Để kiểm tra xem cá chín chưa, hãy dùng đũa tách phần thịt cá ra.

Cách làm món cá trắm hấp bia ngải cứu

Nguyên liệu chuẩn bị

Cá trắm: 1 kg.

Ngải cứu non: 1 mớ.

Thịt heo: 100g.

Trứng gà: 2 quả.

Nấm hương: 5 chiếc.

Gừng: 1 nhánh.

Nghệ: 1 nhánh.

Hành khô: 2 củ.

Hành hoa, thì là: vài cọng.

Mẻ ngấu: 2 thìa canh.

Gia vị gồm: dầu ăn, muối, hạt nêm, bột ngọt, tiêu.

Cách làm món cá trắm hấp bia ngải cứu cực ngon - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm món cá hấp bia ngải cứu

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu:

+ Chọn 1 con cá trắm to, sơ chế sạch sẽ rồi cắt thành từng khúc dày khoảng 5-7cm.

+ Với lá ngải cứu, bạn nhặt bỏ các lá già và rửa sạch.

+ Với thịt heo, chọn phần thịt mỡ lẫn nạc mới ngon, rửa sạch, băm nhuyễn hoặc xay nhỏ.

Thịt heo chọn loại nạc lẫn mỡ rồi băm nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

+ Với nấm hương, bạn ngâm trong nước cho nở rồi thái nhỏ.

+ Với hành hoa và thì là, bạn đem thái nhỏ.

+ Với gừng, nghệ và hành thì bạn cạo vỏ sạch rồi giã nhuyễn.

+ Mẻ đem nghiền lấy nước.

Bước 2: Hấp cá:

+ Cho cá trắm vào 1 chiếc bát tô to, thêm vào đó 1 thìa muối, 1 thìa hạt nêm và vài giọt nước mắm, gừng, nghệ, hành. Đeo găng tay vào rồi chà xát hỗn hợp trên vào bên trong lẫn ngoài con cá cho thật kỹ. Để yên 30 phút cho cá ngấm gia vị.

Chà xát hỗn hợp lên thân cá trắm - Ảnh minh họa: Internet

+ Dùng 1 chiếc bát tô to khác để đựng hỗn hợp gồm: rau ngải cứu (để lại một ít), nấm hương, thịt heo băm nhỏ, trứng gà, thì là, hành hoa, ½ thìa hạt nêm, 1 thìa canh dầu ăn. Sau đó, trộn tất cả lên cho thật đều, ta thu được khối dẻo đặc quánh.

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Bước 3:

+ Nhồi hỗn hợp lá ngải cứu ở trên vào bụng cá.

+ Bắc 1 chiếc nồi hấp lên bếp, lót lớp lá ngải cứu xuống dưới rồi đặt cá lên, hấp chín.

+ Thời gian hấp khoảng 30 phút.

+ Thưởng thức ngay khi cá còn nóng hổi với nước mắm gừng.

Cá hấp bia lá ngải không chỉ thơm ngon, lạ miệng mà còn là bài thuốc trị đau đầu cực kỳ hiệu quả. Trên đây là hướng dẫn cách làm cá hấp bia lá ngải với cá chép và cá trắm cực kỳ đơn giản nhưng lại rất tốt cho sức khỏe. Mong rằng qua bài viết, quý bạn đọc đã có thêm được những công thức nấu ăn ngon cho cả gia đình mình cùng thưởng thức!