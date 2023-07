Học nhanh kí bíp lựa trái cây ngon ngọt chuẩn điểm 10

Mẹo chọn hoa quả trong chọn nho, những chùm nho lớn, quả to mọng nước là sự lựa chọn đầu tiên. Tránh mua nho có cuống đã khô, vỏ nhăn, không còn nguyên chùm, như vậy nho đã để lâu và không còn tươi ngon nữa. Có thể dựa vào bí quyết sau để chọn nho: chùm dày quả, quả to do lúc ở trên cây bí gió thiếu ánh sáng nên nho sẽ chua nhiều, còn chùm có thưa quả thì có thể sẽ ngọt hơn rất nhiều.

Ảnh minh họa: Internet