Học nhanh kí bíp lựa trái cây ngon ngọt chuẩn điểm 10

Mẹo chọn hoa quả trong chọn nho, những chùm nho lớn, quả to mọng nước là sự lựa chọn đầu tiên. Tránh mua nho có cuống đã khô, vỏ nhăn, không còn nguyên chùm, như vậy nho đã để lâu và không còn tươi ngon nữa. Có thể dựa vào bí quyết sau để chọn nho: chùm dày quả, quả to do lúc ở trên cây bí gió thiếu ánh sáng nên nho sẽ chua nhiều, còn chùm có thưa quả thì có thể sẽ ngọt hơn rất nhiều.

Dứa

Dứa (thơm, khóm) là loại trái cây cung cấp rất nhiều vitamin C cùng các vitamin, khoáng chất khác cho cơ thể. Dứa cũng không phải là loại trái cây quá đắt tiền, vừa ăn tráng miệng, ép nước uống giải khát, hay dùng nấu ăn cũng đều được. Để chọn được quả dứa ngon, bạn đừng nhìn vào vỏ xanh hay vàng vì tùy vào từng giống, màu sắc quả khi chín sẽ khác nhau.

Thay vào đó, bạn nên nhìn vào phần lá. Lá một quả dứa vừa chín tới sẽ có màu xanh và hơi héo nhẹ ở đầu lá. Còn nếu lá quá xanh, nghĩa là quả đó chưa chín. Ngoài ra, bạn có thể ấn vào quả dứa, nếu thấy có vết lõm thì quả này đã quá chín, hoặc nếu quả dứa quá thơm, thơm ngào ngạt thì quả này cũng đã quá chín.

Ảnh minh họa: Internet

Na

Bí quyết để chọn na tươi ngon, chín tự nhiên rất đơn giản. Đối với na dai, vỏ na phải phải mềm, màu trắng xanh, còn na bở thì vỏ phải cứng hơn. Bạn nên chọn các quả na tròn, mắt to, cuống nhỏ, không bị nứt, da xanh non để đảm bảo na chín tự nhiên chứ không phải chín do ủ. Những quả na vỏ mỏng, mắt nở và phẳng là những quả chín thơm, ngọt mà bạn nên chọn.

Sầu riêng

Sầu riêng ngon không nhất thiết phải là quả có mùi thơm, màu vỏ xanh hay vàng. Quả ngon là quả có gai nở tròn trịa bằng nhau, không có vết xước, thủng sâu, không bị nứt ra, lắc thử có cảm giác bên trong lỏng, rung (ngọt, béo), vỗ nghe âm trầm. Nếu không rành mua sầu riêng, bạn có thể yêu cầu người bán dùng que thử (ghim vào phần thịt, lấy ra ngửi có mùi thơm béo là được) hoặc tách vỏ ra luôn để đảm bảo hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Lựu

Lựu được khá nhiều người ưa chuộng, và cũng không phải là loại trái cây đắt tiền, đồng thời cung cấp nhiều chất dinh dưỡng. Để chọn được quả lựu ngon, bạn có thể nhìn vào vỏ, nếu thấy quả có màu đỏ đến đỏ sẫm, không có vết thâm hay các mảng tối màu thì đó chính là quả lựu ngon. Đồng thời, khi bóp nhẹ, bạn sẽ cảm nhận được lực đàn hồi chính là quả lựu ngon, còn nếu quá mềm thì có thể quả này đã bị đông lạnh.

Ngoài ra, quả lựu chín sẽ hơi nặng cân hơn quả chưa chín. Do đó, với hai quả cùng kích thước, bạn nên chọn quả nặng hơn. Cuối cùng, đài quả lựu cũng là một chi tiết cần lưu ý, đài xanh nghĩa là quả chưa chín.

Ảnh minh họa: Internet

Cam, quýt

Không nên chọn trái có màu vàng tươi đã rụng cuống, có thể màu vàng tươi đó là “chín háp” do sâu hại, ong chích, cây bị suy kiệt… khiến trái rụng trong vườn. Nên chọn trái cam, quýt có màu vàng mỡ gà (chiếm ít nhất 1/3 trái), da bóng láng, có đốm thâm lộ ra, vỏ mỏng… Với cam sành không nên chọn trái lớn có da sần sùi hay vàng chóe một bên (do nám nắng), trái cam như vậy vỏ dày, bị sượng khô, ít nước, không ngọt.