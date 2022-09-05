Công thức sữa chua phô mai thơm ngon, mềm mịn, chị em thử ngay để làm quà vặt cho cả nhà

- 1 lít sữa tươi không đường (có điều kiện hơn có thể làm loại sữa tươi nguyên kem thì càng ngon ngậy)

- 2 hộp sữa chua TH true milk (tuỳ theo khẩu vị ngọt nhiều ngọt ít có thể chọn loại có đường hoặc không đường tuỳ ý)

- Whipping cream

- Creamcheese

Cách chế biến:

- Đổ 1 lít sữa tươi không đường và 1 lon sữa đặc vào một cái nồi sạch sau đó khuấy đều cho tan sữa.

- Creamcheese thì để ra ngoài trước cho mềm sau đó dùng cho ít nước nóng vào để đánh tan rồi lọc qua ray cho vào nồi sữa bên trên, tiếp đó cho thêm whipping vào rồi bắc nồi lên bếp để lửa nhỏ khuấy đều cho đến khi hỗn hợp ấm tầm 40 độ thì tắt bếp (chú ý không để sữa bị sôi).

- Đổ 2 hộp sữa chua đã để tan ở nhiệt độ phòng vào khuấy đều.

- Sau đó rót hỗn hợp vào hũ rồi đem đi ủ (lưu ý khi rót vào hũ để ủ hỗn hợp vẫn phải còn ấm nhẹ).

- Quan trọng nhất ở bước đổ men, nếu sữa nóng quá đổ men lạnh vào có thể gây chết men hoặc sữa nguội quá men cũng không hoạt động tốt.

Cách ủ sữa chua:

- Ủ khô: có thể cho vào thùng, hộp xốp…có gì thì dùng nấy sau đó quấn kín chăn rồi đem đi ủ.

- Ủ ướt: có thể ủ trong hộp nhựa, nồi cơm, thùng xốp đều được. Xếp các hũ vào sau đó đổ nước nóng tầm 70 độ C ngập gần 2/3 miệng hũ, nếu xếp không hết có thể để lên trên không chạm nước cũng được. Mục đích của việc đổ nước sôi để thùng ủ giữ nhiệt tốt, sữa chua lên men cũng nhanh hơn. Sau đó quấn chăn kín rồi đem đi ủ.

Chúc các chị em thực hiện thành công và ăn ngon miệng nhé!

* Nguồn: Facebook Kelly Nguyen Kelly Nguyen