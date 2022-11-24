Công thức làm bánh xèo "siêu tốc độ", đơn giản mà vẫn ngon miệng, chị em nên thử làm ngay!

Bánh xèo là món ăn có nhiều hình thức biến tấu theo vùng miền nhất. Nhưng đều có chung một điểm là cực kỳ ngon miệng. Chị em cũng có thể tăng được lượng chất sơ nạp vào cơ thể thông qua món ăn này. Dưới đây là công thức làm bánh xèo siêu cấp đơn giản phù hợp cho tất cả các bữa ăn trong ngày của gia đình.
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Nguyên liệu vỏ bánh:
- 100gram bột gạo (Taiky)
- 12gram bột bắp (Taiky)
- 20gram bột mì (Hoa Ngọc lan)
- 150gram nước lọc
- 2gram bột nghệ
- 1gram muối
- 3gram đường
- 20-25gram nước cốt dừa thái (Chaokoh)
- 33-35gram bia
Cách làm vỏ bánh:
- Trộn đều tất cả các nguyên liệu cho thật quyện vào nhau, sau đó mang đi ủ 30–60 phút để bột nở hết rồi mới tiến hành mang đi đổ bánh.
- Đổ bánh phải mỏng dàn đều chảo, nên để dầu sôi nóng hãy đổ bánh, không nên đổ bánh lúc dầu chưa nóng.
Nhân bánh:
- Nhân bánh tùy thuộc mỗi gia đình có thể là tôm, thịt , đậu xanh hay nhân hải sản tùy khẩu vị mỗi gia đình. Có thể làm đơn giản chỉ là xào qua tôm và thịt với chút hạt nêm và tiêu rồi mới cho vào bánh.
Công thức làm nước mắm chua ngọt:
- 200gram nước lọc
- 35-38gram nước mắm
- 1gram bột ngọt (mì chính)
- 60gram đường
- 1gram muối biển
- 9-10gram giấm táo hoặc giấm gạo
Cho tất cả nguyên liệu vào và đun sôi để nguội.
Nguyên liệu làm đồ chua ăn kèm:
- 70gram cà rốt nạo
- 30gram củ cải nạo
- 2gram muối (muối để ngâm)
- 10gram đường
- 4gram giấm
Cách làm:
- Đu đủ và cà rốt nạo sợi, ngâm cùng muối trong 15 phút, rồi mang đi vắt kiệt, sau đó trộn thêm đường và giấm.
Chúc các bạn thành công.
* Nguồn: Facebook Cao Giang