Công thức làm bánh dứa Đài Loan cực đơn giản tại nhà, chị em vụng mấy cũng thành công mỹ mãn

+ 25g bột sư tử (cho bánh vàng hơn khi nướng, nếu không có thì bỏ qua và thay bằng bột mì)

+ 1 lòng đỏ trứng gà

+ 65g đường

+ 20g sữa đặc

+ 120g bơ lạt

+ 3g bột trà xanh

- Phần nhân bánh

+ 1 quả dứa (khoảng 450g đã gọt vỏ)

+ 90g đường

- Hỗn hợp quét mặt bánh: Lòng đỏ trứng gà + sữa tươi không đường

Cách làm:

- Sên phần nhân:

+ Dứa bỏ vỏ, cắt mắt rồi dùng dĩa nạo thành sợi. Cho vào máy ép lấy phần bã và nước. Sau đó trộn lại vào với nhau sên vừa nhanh mà nhân dứa lại kéo sợi ăn rất ngon.

+ Cho tất cả dứa, đường vào chảo. Sên trên bếp lửa to cho nhanh cạn nước rồi hạ nhỏ lửa cho tới khi đặc quánh lại là được (tầm 30 phút).

+ Để nguội, chia thành các phần 20gr và cho tủ mát.

- Làm phần vỏ bánh:

+ Bơ lạt để nhiệt độ phòng rồi nghiền nhuyễn.

+ Cho đường và lòng đỏ trứng gà vào trộn đều.

+ Chia hỗn hợp bột sư tử + bột mì thành 3 lần trộn đều vào hỗn hợp bơ trứng ở trên.

+ Cuối cùng cho sữa đặc vào và nhồi bột tới khi mịn dẻo là được.

+ Bọc lại cho vào ngăn mát tủ lạnh tầm 15 phút (cho bột cứng lại).

+ Lấy bột ra chia thành các phần (mỗi phần 30g) thì em làm được 11 bánh. Phần bột còn lại trộn với 3g bột trà xanh để làm lá dứa (chia bột xanh thành 11 phần, mỗi phần 3g).

+ Ấn dẹt phần vỏ, để nhân vào và vo tròn lại.

+ Dùng khuôn tạo hình bánh rồi đem cất tủ đá trong thời gian làm nóng lò.

- Dùng 3g bột trà xanh ấn vào khuôn chỗ phần lá dứa trước. Sau đó mới dùng phần bột vàng (đã bọc nhân) ấn vào cả khuôn rồi nén bánh xuống chắc tay là xong.

Lưu ý: Để bánh không bị dính khuôn thì trước khi cho bột vào mình áo thêm 1 chút bột mì vào khuôn hoặc toàn bộ bề mặt bột bánh.

- Nướng bánh:

+ Làm nóng nồi ở 180 độ trong 15 phút

+ Nướng lần 1 ở 150 độ trong 10 phút

+ Lấy ra để nguội (tầm 5 phút)

+ Quét mặt bánh bằng hỗn hợp lòng đỏ trứng gà và sữa tươi không đường

+ Tiếp tục nướng lần 2 ở 140 độ trong 10 phút.

Chúc các bạn thành công.

Nguồn: Facebook Thu Hoài Vũ