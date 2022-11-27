Có thể bạn không tin nhưng thực phẩm sẽ tác động đến tâm trạng và cách suy nghĩ của chúng ta bằng những cách đặc biệt này

Trước khi hiểu được mối liên hệ giữa hai yếu tố thực phẩm và tinh thần, chúng ta hãy hiểu sức khỏe tinh thần thực sự có ý nghĩa như thế nào.

Tổ chức Y tế Thế giới WHO định nghĩa "sức khỏe tâm thần" là trạng thái hoạt động tốt và hiệu quả, trong đó các cá nhân nhận ra khả năng của bản thân là có khả năng chống chọi với những căng thẳng của cuộc sống và có thể đóng góp tích cực cho cộng đồng của họ.

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Cha đẻ của y học hiện đại đã từng nói - "Hãy để thức ăn của bạn là thuốc và thuốc là thức ăn của bạn". Vào thời trung cổ, mọi người bắt đầu quan tâm nhiều đến việc một số loại thực phẩm ảnh hưởng đến tâm trạng và tính khí của họ như thế nào. "Ăn salad sẽ không chữa được bệnh trầm cảm. Nhưng có rất nhiều điều bạn có thể làm để nâng cao tâm trạng và cải thiện sức khỏe tinh thần của mình và nó có thể đơn giản như tăng lượng thực vật và thực phẩm lành mạnh", Tiến sĩ Jacka, Giám đốc Trung tâm Thực phẩm & Tâm trạng tại Đại học Deakin, Ấn Độ cho biết.

Cảm xúc của chúng ta có ảnh hưởng đến việc lựa chọn thực phẩm không?

Thức ăn có thể ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng của chúng ta, thì tâm trạng của chúng ta cũng có thể ảnh hưởng đến việc lựa chọn thức ăn của chúng ta.

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Để cung cấp cho bạn một ví dụ, một nghiên cứu của Úc còn được gọi là thử nghiệm "SMILES" (2018) đã so sánh kết quả của hai nhóm người khác nhau bị trầm cảm. Là một phần của nghiên cứu, chỉ có một nhóm được hướng dẫn cách tuân theo một chế độ ăn uống lành mạnh. Sau đó, các nhà nghiên cứu so sánh hai nhóm để xác định xem liệu những thay đổi trong chế độ ăn của họ có dẫn đến cải thiện tâm trạng của họ hay không. Cuối cùng, họ phát hiện ra rằng những người theo một chế độ ăn uống lành mạnh trong 3 tháng đã giảm được các triệu chứng trầm cảm.

Ăn uống với người khác và nó ảnh hưởng như thế nào đến tâm trạng của chúng ta

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Có nhiều lợi ích về mặt tâm lý, xã hội và sinh học khi dùng bữa với người khác. Chúng mang lại cho chúng ta cảm giác nhịp nhàng và đều đặn trong cuộc sống, là một cơ hội để suy ngẫm về một ngày và cảm thấy được kết nối với những người khác. Về mặt sinh học, ăn trên ghế thẳng sẽ giúp ích cho quá trình tiêu hóa của chúng ta. Nói và lắng nghe cũng khiến chúng ta chậm lại để không ăn quá nhanh.

Khai thác tối đa giờ ăn

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Tận dụng tối đa giờ ăn bằng cách dành ra ít nhất một ngày trong tuần để dùng bữa với gia đình và bạn bè. Hãy chọn một bữa ăn dễ chuẩn bị để nó không trở thành việc vặt hay gây mệt mỏi cho bạn. Chia sẻ trách nhiệm để mọi người có một nhiệm vụ khác nhau: chẳng hạn như đi mua sắm, dọn bàn ăn, nấu ăn hoặc giặt giũ. Tắt TV để tất cả các bạn có thể trò chuyện và chia sẻ hơn với nhau trong giờ ăn chung.

Mối liên hệ giữa những gì chúng ta ăn và cảm giác của chúng ta là gì?

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Chú ý đến cảm giác của bạn khi ăn và những gì bạn ăn, là một trong những bước đầu tiên để đảm bảo rằng bạn đang có được các bữa ăn chính và bữa ăn nhẹ cân bằng. Mối quan hệ giữa chế độ ăn uống và sức khỏe tâm thần của chúng ta rất phức tạp. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy có mối liên hệ giữa những gì chúng ta ăn và cảm giác của chúng ta.

Bạn không cần phải thực hiện mọi thay đổi lành mạnh ngay lập tức. Bạn có thể thấy dễ dàng hơn khi thực hiện từng tuần. Ví dụ, bạn có thể bắt đầu bằng cách thêm nhiều rau vào chế độ ăn uống của mình một tuần, cắt giảm đồ ngọt vào tuần tiếp theo, thay thế một số loại thịt bằng đậu vào tuần thứ 3, v.v.

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Tóm lại, tuân theo một kế hoạch ăn uống lành mạnh có thể giúp bạn tràn đầy năng lượng và giúp bạn cảm thấy tốt nhất vào hầu hết các thời điểm. Chế độ ăn uống của bạn nên bao gồm nhiều loại protein, vitamin và thực phẩm chứa khoáng chất hỗ trợ các chức năng của cơ thể. Theo nguyên tắc, ăn nhiều trái cây và rau quả và thực phẩm ngũ cốc nguyên hạt, với một số thực phẩm protein, sẽ đảm bảo cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cả hai - sức khỏe tốt và tâm trạng đều sẽ tốt.

Theo Times of India