Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn ăn dứa mỗi ngày?

Vitamin C: Bạn sẽ nhận được khoảng 1/3 lượng vitamin C được khuyến nghị hàng ngày, cần thiết cho sự tăng trưởng, phát triển và sửa chữa tất cả các mô cơ thể. Vitamin C giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn và cũng có thể giúp chống lại ung thư, bệnh tim và viêm khớp.

Mangan: Quả dứa là một trong số ít trái cây giàu mangan. Mangan là một khoáng chất cần thiết cho cơ thể để xây dựng xương và mô liên kết. Bạn thậm chí không cần phải ăn nhiều loại trái cây - một bát dứa cung cấp cho cơ thể của bạn 73% lượng mangan cần thiết trong ngày.