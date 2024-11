Thành phần dinh dưỡng có trong rau má

Rau má chứa nhiều chất chống oxy hóa, bao gồm beta carotene, vitamin C và flavonoid. Những chất chống oxy hóa trong rau má có tác dụng bảo vệ tế bào khỏi sự tổn thương do các gốc tự do. Hơn nữa, rau má cũng là một loại rau giàu canxi, sắt, magiê và mangan. Nguồn khoáng chất này vô cùng quan trọng để phát triển và duy trì sức khỏe của xương, răng và cơ bắp.