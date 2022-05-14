Chiên cá bị mềm, nhão, dính chảo - áp dụng ngay những mẹo sau cá hô biến trở nên giòn rụm, ăn một lần là mê mẩn

Dinh dưỡng 14/05/2022 16:54

Nỗi ám ảnh về việc chiên cá dính chảo, không giòn, bị mềm của chị em sẽ được giải quyết triệt để sau bài viết này.

Cách rán cá không lo dính chảo, bạn có thể áp dụng những mẹo rán cá đơn giản sau đây:

Sử dụng giấy nến

Chiên cá bị mềm, nhão, dính chảo - áp dụng ngay những mẹo sau cá hô biến trở nên giòn rụm, ăn một lần là mê mẩn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đầu tiên các bạn chuẩn bị giấy nến, đây là loại giấy mà chúng ta dễ dàng mua tại các cửa hàng bán dụng cụ làm bánh. Giấy nến được tráng một lớp chống dính đồng thời chịu được nhiệt độ cao lên đến 250 độ C nên chị em yên tâm khi sử dụng nhé!

Cho một lớp dầu ăn mỏng vào bề mặt chảo. Sau đó cắt một miếng giấy nến vừa với kích thước của chảo rồi xếp giấy vào chảo.

Cách rán cá không bị dính chảo bằng gừng

Chiên cá bị mềm, nhão, dính chảo - áp dụng ngay những mẹo sau cá hô biến trở nên giòn rụm, ăn một lần là mê mẩn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Một cách chiên cá không dính chảo khác chính là dùng gừng. Trước khi rán cá, dùng một lát gừng sát khắp lên mặt chảo. Đây là một trong những cách chống dính khi rán cá rất hiệu quả, thậm chí nó có tác dụng với cả khi chiên rán các thực phẩm khác.

- Bạn cho vài lát cắt gừng (đã được gọt sạch vỏ và thái mỏng thành miếng nhỏ) xát lên bề mặt chảo (lúc này chảo đã được làm nóng trên bếp). Bạn có thể dùng đũa vừa ấn nhẹ vừa chà xát ra khắp đáy chảo (khoảng chừng 1 - 2 phút) thì gắp hết gừng ra rồi cho dầu vào chảo và rán như bình thường. 

Rán ngập dầu vào và rán cá

Chiên cá bị mềm, nhão, dính chảo - áp dụng ngay những mẹo sau cá hô biến trở nên giòn rụm, ăn một lần là mê mẩn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cho một lượng dầu ăn vừa phải và cho cá vào và rán thôi. Với cách làm này, bạn có thể lật cá thoải mái mà cá không bị dính vào chảo, chẳng lo cá bị nát.

Để cá thật ráo nước hoặc dùng khăn giấy thấm nước 

Chiên cá bị mềm, nhão, dính chảo - áp dụng ngay những mẹo sau cá hô biến trở nên giòn rụm, ăn một lần là mê mẩn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

- Vì nước và dầu ăn thường không hòa tan với nhau, đồng thời khi cho nước vào dầu sôi sẽ khiến dầu ăn sẽ bị bắn văng ra ngoài, rất nguy hiểm và dễ bị bỏng. Do đó trước khi cho cá vào chảo nóng bạn cần đảm bảo cá thật ráo nước. 

- Bạn có thể dùng khăn giấy thấm thức ăn thật khô trước khi chiên, rán. 

 

Làm lớp áo cho cá

Chiên cá bị mềm, nhão, dính chảo - áp dụng ngay những mẹo sau cá hô biến trở nên giòn rụm, ăn một lần là mê mẩn - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Mẹo này không phải quá nhiều người biết vì họ nghĩ, lớp áo sẽ khiến cá dễ bị ngán hơn. Tuy nhiên, chính lớp bột áo này sẽ giúp bảo vệ miếng cá và giúp chúng giòn tan hơn khi ăn. Lớp bột áo này thường được làm từ bột mì, hoặc bột rán giòn. Và đó cũng là bí quyết giúp các món chiên rán khác thơm ngon đúng điệu. Ngoài ra, bạn cũng có thể bóp vụn bánh mì để làm bột áo.

Sau khi sơ chế cá, bạn để cá thật ráo. Trước khi cho cá vào rán, bạn tẩm một lớp bột mỏng bên ngoài. Hãy nhớ là mỏng thôi nhé vì nếu dày cá sẽ dễ bị ngán và mất đi vị tự nhiên vốn có. Khi tẩm bột, bạn nên rán cá trong chảo ngập dầu vì điều này giúp thịt cá cũng như bột được chín đều, không bị sượng và dai.

Dùng muối

Chiên cá bị mềm, nhão, dính chảo - áp dụng ngay những mẹo sau cá hô biến trở nên giòn rụm, ăn một lần là mê mẩn - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Khi cho dầu ăn vào chảo, bạn thả thêm vài hạt muối vào rồi tiếp tục đun nóng chảo và rán cá như bình thường, dầu sẽ không còn bắn lên nữa. Ngoài ra, muối là để cá cứng mình và dễ lật, trước khi rán cá, bạn ngâm cá với nước muối pha loãng chừng 10-15 phút. Sau đó để ráo cá hoặc thấm khô cá rồi cho vào rán.

Không nên để lửa quá to khi rán cá

Chiên cá bị mềm, nhão, dính chảo - áp dụng ngay những mẹo sau cá hô biến trở nên giòn rụm, ăn một lần là mê mẩn - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

- Khi rán cá mà để lửa quá to, thì nước trong cá sẽ thoát ra và khi rán da cá sẽ dễ bị dính vào chảo.

- Ngoài ra bạn nên chiên phần da trước rồi mới trở đều mặt. Đối với những loại cá mà bạn lóc xương cũng chiên da cá trước rồi mới đến chiên phần thịt cá sau.

Bôi lòng trắng trứng lên cá

Trước khi rán cá, nếu bôi lòng trắng trứng lên khắp bề mặt cá sẽ khiến cá vừa ngon, không bị sát chảo, da lại giòn.

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