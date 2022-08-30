Canh cá khoai, công thức cực đơn giản, dễ thực hiện mà hương vị lại ngon vô đối

Canh luôn là món ăn không thể thiếu trong mỗi bữa ăn gia đình. Dưới đây là công thức món canh cá khoai thơm ngon, bổ dưỡng, có thể thêm vào danh sách những món ăn nên thưởng thức cùng gia đình.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- Cá khoai

- Rau thì là

- Tỏi cây

- Cà chua

- Bột nêm, bột canh, mắm, hạt tiêu bắc

Cách chế biến:

- Sơ chế cá chỉ cần cắt bỏ đầu, bỏ ruột và bỏ đi lớp trắng trong bụng ( để lúc nấu cá lên đỡ tanh).

- Sau khi rửa sạch cá thì sẽ cho vào bát để ướp gia vị, khi ướp thì chỉ cần cho chút bột canh, bột nêm, ít nước mắm ngon và thêm chút hạt tiêu bắc.

- Rau thì là và tỏi bỏ gốc rửa sạch rồi thái nhỏ, cà chua rửa sạch thái múi cau.

- Cho tỏi đã thái nhỏ và chút dầu vào đảo cho thơm mùi tỏi rồi cho cà chua vào xào cùng, thêm chút bột canh và bột nêm vào (chú ý là cho ít vì cá mình đã ướp sẵn rồi).

- Khi cà chua chín mềm chút thì cho cá luôn vào nhưng không lấy đũa để đảo cá (vì cá rất mềm đảo lên sẽ bị nát cá)

- Cho thêm chút nước xấp bằng mặt cá khi cá chín ra nước nữa là vừa.

- Cá sôi chừng 10 phút là cá chín thì bỏ rau thì là với lá tỏi vào nấu sôi thêm 3 - 5 phút nữa là được (có thể cho thêm ớt).

Chúc các chị em thực hiện thành công và ăn ngon miệng nhé!

* Nguồn: Facebook Lan Nguyen

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