Không thể phủ nhận rằng cam là loại trái cây lành mạnh và bổ dưỡng nhất, nhưng bạn có biết việc kết hợp cam với một số loại thực phẩm có thể là sự kết hợp sai lầm và thậm chí có thể gây ra dị ứng, khó chịu, ợ chua hoặc ngộ độc. Dưới đây là 12 loại thực phẩm bạn không bao giờ nên kết hợp cùng với cam.

Nhỏ, thơm và mọng nước, đó là lý do vì sao cam là một trong những loại trái cây được yêu thích nhất. Do hương vị và chất dinh dưỡng tuyệt vời của cam, loại trái cây này được chế biến với mọi thứ từ nước sốt, món tráng miệng đến đồ uống.

Kết hợp các sản phẩm từ sữa với trái cây hoặc nước trái cây họ cam quýt có thể gây ra chứng khó tiêu hoặc ợ chua, điều này là do tính axit của cam có thể làm đông tụ protein trong sữa, dẫn đến đau bụng hoặc đầy hơi.

2. Cà chua

Mặc dù cả cà chua và cam đều chứa nhiều vitamin C và các chất dinh dưỡng thiết yếu, nhưng việc kết hợp hai loại thực phẩm có tính axit này có thể là một ý tưởng không đúng vì có thể góp phần gây ra chứng trào ngược axit hoặc khó chịu về tiêu hóa.

Ảnh minh họa: Internet

3. Sữa chua

Tương tự như sữa, tính axit của cam có thể không hòa hợp với sữa chua đối với một số người, có thể làm đông tụ protein trong sữa, dẫn đến đau bụng hoặc đầy hơi.

4. Chuối

Ăn chuối với cam có thể gây khó chịu về tiêu hóa và gây khó tiêu, đặc biệt đối với những người mắc bệnh dạ dày.

Ảnh minh họa: Internet

5. Ngũ cốc và sữa

Nếu thêm cam và sữa vào bát ngũ cốc ăn sáng, có thể dẫn đến phản ứng axit và ảnh hưởng đến tiêu hóa. Mặt khác, việc thêm cam cũng có thể ảnh hưởng đến kết cấu của ngũ cốc và sữa.

6. Đậu lăng và các loại đậu

Tính axit của cam kết hợp với một số loại đậu có thể dẫn đến khó chịu về tiêu hóa, gây khó tiêu.

Ảnh minh họa: Internet

7. Thực phẩm nhiều gia vị

Các món ăn cay kết hợp với tính axit của cam có thể làm trầm trọng thêm các vấn đề và bệnh về tiêu hóa. Thậm chí có thể gây đau đớn đối với những người bệnh loét dạ dày.

8. Thực phẩm béo và chiên

Thực phẩm giàu chất béo kết hợp với tính axit của cam có thể dẫn đến khó chịu.

Ảnh minh họa: Internet

9. Phô mai

Sự kết hợp giữa phô mai và cam không chỉ kém ngon miệng hơn mà còn có thể làm chậm quá trình tiêu hóa và gây ra chứng khó tiêu do sự kết hợp của vitamin và phô mai.

10. Caffeine

Cà phê hoặc trà đen uống với cam có thể gây khó chịu cho dạ dày ở những người nhạy cảm. Ngoài ra cũng có thể làm trầm trọng thêm tình trạng loét dạ dày và gây ợ nóng trong một số trường hợp.

Ảnh minh họa: Internet

11. Đồ uống có ga

Sự sủi bọt của đồ uống có ga kết hợp với cam có thể dẫn đến đầy hơi hoặc khó chịu.

12. Rượu

Rượu và trái cây họ cam quýt có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày trong một số trường hợp và cũng có thể dẫn đến tình trạng dị ứng.