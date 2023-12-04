Uống nước mật ong cho thêm 1 thứ bán đầy chợ Việt: Vừa tăng cường miễn dịch, ngừa ung thư lại phòng đủ bệnh

Dinh dưỡng 04/12/2023 09:11

Cả mật ong và loại thực phẩm này đều được biết đến là rất tốt cho sức khỏe, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giảm ho và làm dịu cổ họng.

Tôi đã học được rằng có thể nắm bắt được lợi ích hỗ trợ miễn dịch và giảm triệu chứng cảm lạnh của cả tỏi và mật ong nguyên chất bằng cách 'lên men' hai thứ này cùng nhau”, McKenzie Wheeler, blogger và nhà sáng tạo chăm sóc sức khỏe của Happy Mama Essentials giải thích với “Good Morning America”.

Rhian Stephenson, người sáng lập trang web y tế  Artah, cho biết: “Khi tỏi được lên men, lợi ích của tỏi sẽ được tăng thêm". 

Uống nước mật ong cho thêm 1 thứ bán đầy chợ Việt: Vừa tăng cường miễn dịch, ngừa ung thư lại phòng đủ bệnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo Thư viện Y học Quốc gia, mật ong đã được chứng minh là có tác dụng chống oxy hóa, kháng khuẩn, chống viêm, chống tăng sinh, chống ung thư và chống di căn.

Tỏi khi nhai hoặc nghiền nát, sẽ tạo ra các hợp chất lưu huỳnh như alliin, giúp tăng cường phản ứng của các tế bào bạch cầu chống lại bệnh tật, cùng với diallyl disulfide và s-allyl cysteine, có tác dụng chống vi rút, chống viêm và kháng nấm. 

Lên men mật ong và tỏi cùng nhau sẽ có được một loại đồ uống tốt cho sức khỏe. Tỏi ngâm mật ong đặc, ngọt mịn, từ lâu đã được biết đến giúp giảm ho và làm dịu cổ họng.

Uống nước mật ong cho thêm 1 thứ bán đầy chợ Việt: Vừa tăng cường miễn dịch, ngừa ung thư lại phòng đủ bệnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tỏi có thể ăn sống, dưới dạng thực phẩm bổ sung hoặc lên men, cũng đã được chứng minh là có tác dụng tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp ngăn ngừa hoặc giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh tật, bao gồm cả cảm lạnh thông thường, Tiến sĩ Raj Arora nói với tạp chí Vogue. 

Tiến sĩ Raj Aroracho biết thêm: “Ngoài các đặc tính chữa bệnh của tỏi mật ong, loại thực phẩm sinh học tự nhiên này còn rất tốt cho sức khỏe đường ruột”.

Uống nước mật ong cho thêm 1 thứ bán đầy chợ Việt: Vừa tăng cường miễn dịch, ngừa ung thư lại phòng đủ bệnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chuyên gia chăm sóc sức khỏe Wheeler khuyên bạn nên cho hai đến ba tép tỏi đã bóc vỏ vào lọ và phủ mật ong nguyên chất lên trên, sau đó khuấy đều.     

Đậy kín lọ và bạn chỉ cần mở và đóng lọ hàng ngày để thoát khí, giúp tránh tích tụ áp suất trong quá trình lên men. Hãy đặt lọ ở nơi khô ráo, thoáng mát trong khoảng ba đến bốn tuần là có thể thưởng thức. 

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Sắc nước của loại quả này và sử dụng mỗi ngày sẽ đem lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ.

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Từ khóa:   tỏi ngâm mật ong tăng cường miễn dịch ngừa ung thư

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