Cách rán cá ngon cho bữa cơm gia đình thêm hấp dẫn

Món cá rán luôn hấp dẫn và không thể thiếu trong những bữa cơm gia đình. Việc biết cách rán cá ngon sẽ giúp cho bữa cơm nhà bạn thêm đậm vị.
- Người Hải Phòng có cách nấu canh cá rất lạ, ăn thử một lần là mê liền!
- Hướng dẫn cách làm bò khô sợi thơm ngon như ngoài hàng
Nội dung bài viết
- Món cá rán có giá trị dinh dưỡng như thế nào?
- Cách rán cá ngon và đúng cách
- Những mẹo hay để rán cá ngon hơn và dễ dàng hơn
Các món ăn được chế biến bằng cách chiên hay rán rất phổ biến trong bữa cơm gia đình Việt. Một trong những món rán thơm ngon là cá rán, với hương vị đậm đà cùng độ giòn của cá là đặc trưng nổi bật của món ăn này. Tuy đơn giản nhưng món cá rán đã làm khó không ít chị em trong khâu rán cá bởi cá rất dễ mất đi chất dinh dưỡng nếu rán quá lâu cũng như dễ nát trong chảo dầu. Vì vậy, hãy cùng tìm hiểu cách rán cá ngon giòn trong bài viết dưới đây.
Món cá rán có giá trị dinh dưỡng như thế nào?
Các món ăn được chế biến từ cá nói chung hay món cá rán nói riêng luôn mang những giá trị dinh dưỡng to lớn đối với sức khỏe con người. Trong cá có chứa hàm lượng protein phong phú và rất tốt, lượng chất béo thấp ngoài ra còn có canxi, phốt pho, kẽm, iot, magie và các loại vitamin như vitamin A, B và D. Nhưng nếu rán cá không đúng cách có thể làm giảm vị ngon cũng như lượng dinh dưỡng vốn có của cá.
Cách rán cá ngon và đúng cách
Món cá rán dù đơn giản nhưng cũng cần có những cách thức nhất định để món ăn thơm ngon và giữ được chất dinh dưỡng. Vì vậy khi chế biến cần lưu ý:
Bước chọn cá
Cá chỉ ngon khi còn tươi sống, nếu cá bị ươn sẽ mang theo các độc tố gây hại cho cơ thể.
- Khi chọn cá cần chọn những con cá khỏe quẫy mạnh, vẩy sáng bóng và không bị sần, mắt trong.
- Mang cá tươi màu đỏ hồng, không ngớt và không hôi, miệng cá ngậm kín, thịt cá tươi và còn độ đàn hồi.
- Khi mua cá làm sẵn nên chọn những mẫu thịt còn đỏ tươi và thịt bám chặt vào xương sống.
Bước sơ chế cá
- Đầu tiên, cần mổ cá và làm sạch sẽ. Bước này nên thực hiện nhẹ nhàng để mật cá không bị vỡ gây đắng, đánh vảy, cắt bỏ hết vây cá.
- Sau đó rửa sạch. Chú ý để cá thật ráo giúp hạn chế tình trạng dầu văng khi ráng, đồng thời cũng là cách giữ cá chiên giòn lâu.
Bước ướp cá
- Trước khi ướp gia vị cho cá, bạn nên dùng dao khứa lên mình cá khoảng 4 đường mỗi mặt để cá chín đều và thấm gia vị.
- Tùy vào khẩu vị của bạn mà có thể tăng hoặc giảm lượng gia vị, các gia vị thường dùng để ướp cá là hành, ớt, nước mắm, nước tương, ngũ vị hương,…
- Sau khi đã cho các gia vị yêu thích vào hãy tiến hành trộn đều, dùng tay xát đều cả trong lẫn ngoài cá để ngấm vị.
- Chờ một khoảng thời gian cho cá thấm vị hơn, trong khi đợi nên cho cá vào tủ lạnh.
Bước rán cá
- Đun chảo dầu đến khi nhiệt độ sôi rồi cho cá vào, hạn chế xê dịch tránh việc cá bị nát.
- Khi thấy độ sôi của dầu giảm đi, đồng thời có những bọt khí thoát ra qua những đường khứa trên thân cá thì có nghĩa là mặt bên dưới lớp dầu của cá đã chín. Sau đó, nhẹ nhàng dùng kẹp hoặc xẻng nấu ăn trở cá, tiếp đến vặn nhỏ lửa và rán chín mặt còn lại.
Vậy rán cá bao nhiêu phút thì chín? Câu trả lời là quá trình rán cá diễn ra khoảng 20 phút là cá đã chín. Lưu ý không nên rán quá lâu sẽ làm giảm chất dinh dưỡng trong cá. Khi cá đã chín, hãy vớt cá ra ngoài để cá chảy bớt dầu ra. Khoảng vài phút sau là bạn đã có món cá rán giòn ngon.
Những mẹo hay để rán cá ngon hơn và dễ dàng hơn
Các chị em thường gặp khó khăn trong lúc rán cá, vì nếu không biết cách rán thì cá dễ bị dính vào chảo làm bong tróc da cá và cá bị nát.
Để khắc phục tình trạng đó, chúng ta có những cách sau:
- Dùng muối: Đây là cách đơn giản và ít tốn kém nhất. Trước khi cho cá vào rán bạn chỉ cần thêm vào dầu vài hạt muối. Khi đó, cá sẽ không bị dính vào chảo cũng như hạn chế tình trạng dầu văng.
- Dùng giấm hoặc rượu: Cách này cũng vô cùng hiệu quả để cá không bị dính chảo. Trong quá trình rán cá, nhiệt độ cao, nên mùi của giấm hay rượu đều biến mất, các bạn không cần lo lắng mùi vị của cá bị ảnh hưởng.
- Dùng gừng: Cách này cần nhiều thao tác hơn, nhưng cũng vì vậy mà hiệu quả đem lại cao hơn. Đầu tiên, bạn tiến hành đun cho chảo nóng lên, dùng 1 miếng gừng đã sơ chế sạch sẽ để chà khắp chảo. Sau đó, cho dầu vào rán cá như bình thường. Với cách này sẽ làm cho việc rán cá nhanh chóng hơn, cá đẹp và ngon giòn hơn.
Cá rán từ lâu đã trở thành món ăn không thể thiếu trong những bữa cơm. Bằng những mẹo đơn giản bạn đã có thể làm cho món cá rán ngon hơn, giòn hơn và dễ thực hiện hơn. Hy vọng những chia sẻ về cách rán cá ngon có thể giúp ích cho các bạn, đặc biệt là các chị em đang mong muốn dành tặng cả nhà món cá rán ngon giòn, hấp dẫn.