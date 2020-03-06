Món cá rán luôn hấp dẫn và không thể thiếu trong những bữa cơm gia đình. Việc biết cách rán cá ngon sẽ giúp cho bữa cơm nhà bạn thêm đậm vị.

Cách rán cá ngon cho bữa cơm gia đình thêm hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet Món cá rán có giá trị dinh dưỡng như thế nào? Các món ăn được chế biến từ cá nói chung hay món cá rán nói riêng luôn mang những giá trị dinh dưỡng to lớn đối với sức khỏe con người. Trong cá có chứa hàm lượng protein phong phú và rất tốt, lượng chất béo thấp ngoài ra còn có canxi, phốt pho, kẽm, iot, magie và các loại vitamin như vitamin A, B và D. Nhưng nếu rán cá không đúng cách có thể làm giảm vị ngon cũng như lượng dinh dưỡng vốn có của cá. Cá rất tốt cho sức khỏe vì chứa nhiều chất dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet Cách rán cá ngon và đúng cách Món cá rán dù đơn giản nhưng cũng cần có những cách thức nhất định để món ăn thơm ngon và giữ được chất dinh dưỡng. Vì vậy khi chế biến cần lưu ý:

Bước chọn cá Cá chỉ ngon khi còn tươi sống, nếu cá bị ươn sẽ mang theo các độc tố gây hại cho cơ thể. Khi chọn cá cần chọn những con cá khỏe quẫy mạnh, vẩy sáng bóng và không bị sần, mắt trong.

Mang cá tươi màu đỏ hồng, không ngớt và không hôi, miệng cá ngậm kín, thịt cá tươi và còn độ đàn hồi.

Khi mua cá làm sẵn nên chọn những mẫu thịt còn đỏ tươi và thịt bám chặt vào xương sống. Cần thận trọng khi chọn cá vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến độ ngon khi rán cá - Ảnh minh họa: Internet Bước sơ chế cá Đầu tiên, cần mổ cá và làm sạch sẽ. Bước này nên thực hiện nhẹ nhàng để mật cá không bị vỡ gây đắng, đánh vảy, cắt bỏ hết vây cá.

Sau đó rửa sạch. Chú ý để cá thật ráo giúp hạn chế tình trạng dầu văng khi ráng, đồng thời cũng là cách giữ cá chiên giòn lâu. Bước ướp cá Trước khi ướp gia vị cho cá, bạn nên dùng dao khứa lên mình cá khoảng 4 đường mỗi mặt để cá chín đều và thấm gia vị.

Tùy vào khẩu vị của bạn mà có thể tăng hoặc giảm lượng gia vị, các gia vị thường dùng để ướp cá là hành, ớt, nước mắm, nước tương, ngũ vị hương,…

Sau khi đã cho các gia vị yêu thích vào hãy tiến hành trộn đều, dùng tay xát đều cả trong lẫn ngoài cá để ngấm vị.

Chờ một khoảng thời gian cho cá thấm vị hơn, trong khi đợi nên cho cá vào tủ lạnh. Bước rán cá Đun chảo dầu đến khi nhiệt độ sôi rồi cho cá vào, hạn chế xê dịch tránh việc cá bị nát. Cá rán chín có màu vàng giòn hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet Khi thấy độ sôi của dầu giảm đi, đồng thời có những bọt khí thoát ra qua những đường khứa trên thân cá thì có nghĩa là mặt bên dưới lớp dầu của cá đã chín. Sau đó, nhẹ nhàng dùng kẹp hoặc xẻng nấu ăn trở cá, tiếp đến vặn nhỏ lửa và rán chín mặt còn lại. Vậy rán cá bao nhiêu phút thì chín? Câu trả lời là quá trình rán cá diễn ra khoảng 20 phút là cá đã chín. Lưu ý không nên rán quá lâu sẽ làm giảm chất dinh dưỡng trong cá. Khi cá đã chín, hãy vớt cá ra ngoài để cá chảy bớt dầu ra. Khoảng vài phút sau là bạn đã có món cá rán giòn ngon. Những mẹo hay để rán cá ngon hơn và dễ dàng hơn Các chị em thường gặp khó khăn trong lúc rán cá, vì nếu không biết cách rán thì cá dễ bị dính vào chảo làm bong tróc da cá và cá bị nát. Gừng, muối hoặc giấm thường được dùng để làm cho cá không bị dính chảo khi rán - Ảnh minh họa: Internet Để khắc phục tình trạng đó, chúng ta có những cách sau: Dùng muối: Đây là cách đơn giản và ít tốn kém nhất. Trước khi cho cá vào rán bạn chỉ cần thêm vào dầu vài hạt muối. Khi đó, cá sẽ không bị dính vào chảo cũng như hạn chế tình trạng dầu văng.

Dùng giấm hoặc rượu: Cách này cũng vô cùng hiệu quả để cá không bị dính chảo. Trong quá trình rán cá, nhiệt độ cao, nên mùi của giấm hay rượu đều biến mất, các bạn không cần lo lắng mùi vị của cá bị ảnh hưởng.

Dùng gừng: Cách này cần nhiều thao tác hơn, nhưng cũng vì vậy mà hiệu quả đem lại cao hơn. Đầu tiên, bạn tiến hành đun cho chảo nóng lên, dùng 1 miếng gừng đã sơ chế sạch sẽ để chà khắp chảo. Sau đó, cho dầu vào rán cá như bình thường. Với cách này sẽ làm cho việc rán cá nhanh chóng hơn, cá đẹp và ngon giòn hơn. Chỉ cần một số mẹo nhỏ là đã có được món cá rán ngon giòn cho cả nhà - Ảnh minh họa: Internet Cá rán từ lâu đã trở thành món ăn không thể thiếu trong những bữa cơm. Bằng những mẹo đơn giản bạn đã có thể làm cho món cá rán ngon hơn, giòn hơn và dễ thực hiện hơn. Hy vọng những chia sẻ về cách rán cá ngon có thể giúp ích cho các bạn, đặc biệt là các chị em đang mong muốn dành tặng cả nhà món cá rán ngon giòn, hấp dẫn.

Cho thêm thứ này vào chảo, mẹo rán cá giòn ngon, không nát, không bắn dầu cực vi diệu Chỉ cần thuộc lòng mẹo rán cá ngon dưới đây bạn sẽ có ngay món cá rán giòn tan, không bị nát, ghi điểm tuyệt đối trong mắt mẹ chồng.

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