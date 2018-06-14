Cách pha trà trái cây thanh nhiệt cho mùa hè đảm bảo “uống là ghiền”

Dinh dưỡng 14/06/2018 09:36

Trà trái cây là thức uống thơm ngon, cung cấp rất nhiều vitamin và giúp giải nhiệt được cái nóng của ngày hè oi bức. Công thức pha trà trái cây rất đơn giản với chỉ vài bước là bạn đã có thể có được một thức uống giải nhiệt tươi mát để cùng gia đình thưởng thức. Nào chúng ta cùng bắt tay Cách pha trà trái cây thanh nhiệt cho mùa hè thực hiện nhé!

Cách pha trà trái cây thanh nhiệt cho mùa hè đảm bảo “uống là ghiền” - Ảnh 1

Trà trái cây thơm ngon, cung cấp rất nhiều vitamin và giúp giải nhiệt được cái nóng

của ngày hè oi bức -Ảnh: Internet

Trà trái cây là thức uống mới lạ, hấp dẫn được chọn từ các loại trái cây tươi ngon,thanh mát. Theo sở thích và mùa mà bạn sẽ chọn các loại trái cây thơm ngon thích hợp.

Trà trái cây cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất giúp bạn sảng khoái tinh thần, đặc biệt khá tốt cho người có mong muốn giảm cân. Đây là món ngon, mát lành và có lợi cho sức khỏe, không sợ các hóa chất độc hại.

Cách pha trà trái cây thanh nhiệt cho mùa hè đảm bảo “uống là ghiền” - Ảnh 2

Trà trái cây là món ngon, mát lành và có lợi cho sức khỏe, không sợ các hóa chất độc hại

-Ảnh: Internet

Nếu bạn là fans của trà thì đừng bỏ qua món mới lạ này. Chắc hẳn bạn sẽ rất thích khi được nhấm nháp ly trà. Nó còn rất hữu ích với những chị em nào muốn giữ dáng và có làn da đẹp.

1. Nguyên liệu cần chuẩn bị

Cách pha trà trái cây thanh nhiệt cho mùa hè đảm bảo “uống là ghiền” - Ảnh 3
Nguyên liệu cần chuẩn bị để pha trà trái cây -Ảnh: Internet
  • 1/4 quả dứa (dứa chọn trái chín vừa không thối, dập)
  • 1/2 quả táo (chọn táo quả to, tròn và không héo)
  • 1/2 quả cam
  • Mật ong
  • 1 gói trà túi lọc

2. Cách pha trà trái cây thanh nhiệt cho mùa hè

Bước 1:

Cách pha trà trái cây thanh nhiệt cho mùa hè đảm bảo “uống là ghiền” - Ảnh 4
Ngâm táo với nước muối rồi rửa lại sạch -Ảnh: Internet

Ngâm táo với nước muối, cắt bỏ mắt dưới, rửa sạch lại với nước. Sau đó chúng ta tiến hành cắt nhỏ.

Cách pha trà trái cây thanh nhiệt cho mùa hè đảm bảo “uống là ghiền” - Ảnh 5
Cắt táo thành miếng nhỏ -Ảnh: Internet

Chú ý: Để đảm bảo tốt nhất, bạn có thể ngâm rửa thật sạch táo rồi gọt bỏ vỏ đi.

Bước 2:

Cách pha trà trái cây thanh nhiệt cho mùa hè đảm bảo “uống là ghiền” - Ảnh 6
Chuẩn bị nước để pha trà trái cây -Ảnh: Internet

Nước là một thứ không thể thiếu trong trà trái cây. Bạn nên dùng nước khoáng thiên nhiên.  Đun sôi lấy một nồi nước khoảng 500ml

Bước 3:

Cách pha trà trái cây thanh nhiệt cho mùa hè đảm bảo “uống là ghiền” - Ảnh 7
Cho táo và dứa cắt nhỏ lên bếp để đun sôi -Ảnh: Internet

Chờ cho đến khi nước sôi, bạn đổ ra nồi rồi cho táo và dứa cắt nhỏ vào và đặt lên bếp đun nước sôi rồi tắt bếp.

Bước 4:

Cách pha trà trái cây thanh nhiệt cho mùa hè đảm bảo “uống là ghiền” - Ảnh 8
Ngâm vỏ cam trong nước muối -Ảnh: Internet

Dùng muối để ngâm vỏ cam trong vòng 30 phút rồi rửa sạch lại và tiến hành cắt làm đôi, sau đó cắt thành nhiều miếng mỏng.

Cách pha trà trái cây thanh nhiệt cho mùa hè đảm bảo “uống là ghiền” - Ảnh 9
Thêm túi trà vào -Ảnh: Internet

Với cách pha trà trái cây ngon, bạn cho vỏ cam vào ấm trà rồi tiếp tục thêm 1 túi trà vào ấm.

Bước 5:

Cách pha trà trái cây thanh nhiệt cho mùa hè đảm bảo “uống là ghiền” - Ảnh 10
Chờ túi trà phai hết thì lấy ra -Ảnh: Internet

Lấy phần nước táo và dứa đã được đun sôi  đổ vào ấm trà có vỏ cam. Chờ cho túi trà phai hết thì bạn lấy ra.

Bước 6:

Thêm đá vào trà để thưởng thức -Ảnh: Internet

Thêm đá vào trà trái cây để thưởng thức hoặc cho vào tủ lạnh để uống dần.

Lưu ý khi pha trà trái cây:

Cách pha trà trái cây thanh nhiệt cho mùa hè đảm bảo “uống là ghiền” - Ảnh 11
Trà trái cây -Ảnh: Internet
  • Để ngon hơn, bạn có thể thêm mật ong, đường. Thêm đá khi uống hoặc cho vào tủ lạnh để trà mát lạnh sảng khoái hơn.

Dùng các loại trái cây khác để đổi hương vị -Ảnh: Internet

  • Nếu bạn không thích táo và dứa thì để thay đổi hương vị bạn có thể sáng tạo ra hương vị riêng bằng dùng các loại trái cây khác như ổi, xoài, mận… đều rất thơm ngon.

Cốc trà trái cây tươi mát sẽ giúp bạn và cả gia đình giải nhiệt, thanh lọc cơ thể. Hương vị độc đáo của loại trà này phù hợp với cả trẻ nhỏ và người già. Chúc bạn thực hiện cách pha trà trái cây thanh nhiệt cho mùa hè thành công nhé! Chắc chắn món trà này sẽ được khen ngon đó nha!

Thêm một cách làm trà trái cây giúp thanh lọc cơ thể

Thêm một cách làm trà trái cây giúp thanh lọc cơ thể

Nếu bạn muốn giữ dáng và làm đẹp da thì hãy bổ sung ngay thức uống trà trái cây này nhé!

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