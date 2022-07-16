Cách làm món trứng cuộn "bao đẹp - bao ngon" cả nhà đều mê

Trứng cuộn công thức đơn giản nhưng lại bắt mắt và hao cơm, chị em bắt tay vào làm cho cả gia đình thưởng thức nhé.
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Đầu tiên là phải có một cái chảo chữ nhật, chuyên dùng rán trứng, thì trứng rán sẽ đẹp hơn nha. Nhưng điều đó không có nghĩa là chảo tròn không rán được nhé. Chỉ là sẽ tốn trứng hơn và khi bày phải cắt 2 đầu đi cho phẳng thui.
Thứ 2 nữa là quét dầu thật mỏng nhé, nhiều dầu rán không cuộn được nha. Dùng chổi quét hoặc cho dầu vào và dùng giấy ăn lau đi.
Thứ 3 là lửa phải nhỏ. Khi trứng chín 70-80% thì cuộn trứng lại, dùng dụng cụ như muôi phẳng để cuộn và lật trứng.
Nếu chỉ rán lòng đỏ và lòng trắng, không thêm rau củ, thì hãy thêm chút sữa tươi hoặc nước, trứng sẽ mịn và đẹp hơn.
Nguồn: Fb Mỡ Wasabi