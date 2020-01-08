Cách làm món phá lấu lòng heo thơm lừng, ngon ngậy

Phá lấu là món ăn với những nguyên liệu là nội tạng bò hoặc heo như lòng non, bao tử, tai heo, phèo… Cách chế biến phá lấu heo không quá khó, nhưng ở bước sơ chế nội tạng cần phải cực kì kỹ lưỡng nếu không muốn lòng heo có mùi hôi rất khó ăn. Bạn sẽ mất khoảng 1.5-2h để nấu món ăn này và cần ướp trước đó 2 tiếng.

Phá lấu lòng heo là một món ăn vặt rất được ưa thích ở Sài Gòn. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách làm món phá lấu lòng heo . Vì thế hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn. Cùng nhau tìm hiểu nào!

Phá lấu là thức ăn vặt quen thuộc ở mọi ngóc ngách, con hẻm trong Sài Gòn. Người Sài Gòn có thể ăn phá lấu buổi trưa hoặc tầm xế chiều. Bánh mì chấm với phá lấu heo rất ngon và bắt miệng. Đây cũng là món ăn vặt với mức giá khá hợp lý phù hợp với nhiều tầng lớp người dân. Thế nên hãy thử xem món này nếu nấu ở nhà có khó không?

1 bao tử heo

1 bộ ruột non heo (phèo)

1 tai heo

1 quả dừa non có nước

Khoảng 10gr đường thốt nốt

5-6 bông hoa hồi khô (nếu không có hoa hồi, bạn có thể thay thế bằng ngũ vị hương, tuy nhiên hương vị món ăn sẽ bớt hấp dẫn một chút)

Nhìn rất sạch sẽ và hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet

4 củ hành tím bóc vỏ cắt lát mỏng

4 tép tỏi bóc vỏ và thái lát mỏng

2 quả ớt

1 nhánh gừng cạo vỏ, thái lát mỏng

Các loại gia vị nêm nếm: mì chính, hạt nêm, tiêu xay, ớt bột, nước mắm, nước tương

Những nguyên liệu dùng để ướp - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm phá lấu heo chấm bánh mì

Làm sạch nội tạng heo: Lòng heo mua về cần rửa thật kỹ, bóp nhiều lần với muối, rồi sau đó bóp với rượu trắng cho thật trắng sạch rồi lộn mặt trong ra tiếp tục bóp với muối, rượu trắng và xả lại với nước sạch. Tai heo bạn trần với nước sôi để trôi hết các chất bẩn và ngâm lại với nước đá nguội cho giòn. Tiếp đó bạn cạo sạch rồi cũng rửa với nước muối và rượu trắng. Cuối cùng bạn rửa sạch lại bằng nước sạch.

Cần phải làm sạch bao tử để không hôi, khó ăn - Ảnh minh họa: Internet

Bạn thái bao tử heo, lòng heo thành những miếng to bằng tầm bàn tay hoặc nhỏ hơn một chút để khi ướp xong nấu sẽ thấm gia vị hơn.

Sau khi làm sạch, sẽ đến bước ướp nguyên liệu. Bạn sao qua hoa hồi cho thêm (không dùng dầu ăn). Dùng tỏi, hành tím, ớt và gừng đã giã nhuyễn cùng với 1 thìa cafe hạt nêm, 2 thìa cafe ớt bột, ½ thìa cafe tiêu, ½ thìa cafe mì chính, 1 thìa canh nước mắm, 4 thìa canh nước tương. Bạn trộn đều hỗn hợp rồi cho vào nội tạng heo, bóp cho thẩm thấu gia vị và để ướp trong vòng 2 tiếng.

Sau khi ướp xong, chúng ta bắt đầu nấu. Bạn băm 1 thìa canh tỏi rồi phi thơm lên. Sau đó, cho nội tạng heo đã ướp vào chiên sơ cho vàng và săn. Tiếp tục cho đường tốt nốt giã nhuyễn, nước dừa, hoa vào và để lửa thật nhỏ, nấu đến khi lòng heo, tai heo chín mềm.

Để phá lấu có màu vàng ươm thật đẹp, bạn cho thêm 1-2 thìa cafe bột nghệ vào cùng. Nếu đến khi đun sắp cạn mà phá lấu vẫn chưa mềm và thấm vừa ăn, bạn có thể cho thêm ½ qua dừa vào và ninh tiếp cho đến khi nhừ.

Khi nấu cần để ý để tránh cạn nước dễ làm hỏng món ăn.

Thưởng thức món phá lấu lòng heo thơm ngon

Một nồi phá lấu ngon, nhìn cảm quan bên ngoài phải có nước cốt vàng tựa cánh gián, sóng sánh đẹp mắt. Ăn thử một miếng thấy giòn sần sật, lòng mềm và không có mùi hôi khó chịu. Tất cả đều được thấm gia vị đậm đà, hơi ngọt, mặn mặn cùng với hương thơm của mùi hoa hồi.

Bạn múc cả nội tạng ra chiếc bát nhỏ, cắt ra và thêm cả nước kèo. Món này ăn cùng bánh mì đặc biệt thích hợp, hấp dẫn.

Món ăn này rất thích hợp cho những dịp gia đình tụ họp, ngồi lai rai nhậu, mỗi người một bát nhở là vừa xinh.

Tuy nhiên, vì đây là nội tạng động vật chứa rất nhiều đạm, bạn nên ăn vừa phải để tránh bị đầy bụng, khó tiêu. Đối với những bệnh nhân bị gout, không nên ăn món này.

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Món ngon khó cưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là cách làm món phá lấu lòng heo chuẩn vị Sài Gòn. Đây là một món ăn rất thơm ngon và hấp dẫn, hy vọng rằng có nhiều sẽ thích nó và làm thử. Ngoài ra, nếu như bạn sáng tạo nào phù hợp để món ăn này thêm nhiều vị và đậm đà hơn thì có thể thử. Chúc các bạn nấu món phá lấu lòng heo thành công.