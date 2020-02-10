Cách làm bánh tráng trộn ngon chuẩn vị Sài Gòn

Dinh dưỡng 10/02/2020 15:41

Bạn đang tìm cách làm bánh tráng trộn ngon, chuẩn vị cho gia đình? Món ăn này cần chuẩn bị khá nhiều nguyên liệu và đòi hỏi sự tỉ mỉ đến từng cen ti mét. Cùng Phụ Nữ và Gia Đình giải mã bí quyết để có món bánh tráng trộn ngon.

Nếu đã từng đặt chân đến Sài Gòn mà chưa một lần nếm thử bánh tráng trộn nơi đây thì có lẽ đó là một điều cực kỳ sai lầm. Cái vị chua chua, mặn mặn, ngọt ngọt, dậy mùi thơm của các loại nguyên liệu hòa huyện chắc chắn sẽ khiến cho ai đã từng ăn không thể nào quên. Dưới đây là cách làm bánh tráng trộn ngon chuẩn vị Sài Gòn. 

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Cách làm bánh tráng trộn ngon chuẩn vị Sài Gòn - Ảnh minh họa: Internet

Bánh tráng nhìn thì dễ nhưng thực hiện cũng khá cầu kỳ và mất thời gian chuẩn bị nguyên liệu. Để món bánh này ngon theo chuẩn vị Sài Gòn điều cần thiết nhất đó là chuẩn bị đủ nguyên liệu.

Nguyên liệu làm bánh tráng trộn

Để có một món bánh tráng trộn thơm ngon, bạn cần chuẩn bị đầy đủ những nguyên liệu sau:

  • 1 gói bánh tráng: Không nên chọn loại bánh tráng quá dày, chọn loại vừa phải để duy trì được độ dai và độ ngậm nước chuẩn nhất.
  • Xoài xanh, hành khô, rau răm, quả tắc, nước đường và 50gr đậu phộng.
  • 50gr thịt bò khô, 50gr thịt lợn khô, 100gr tép khô (nên mua loại người ta đã sao tẩm gia vị cho đậm đà và chuẩn vị nhất) và 10 quả trứng cút
  • Sa tế, muối, bột ngọt, dầu màu điều, ớt, tỏi.
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Tất cả các nguyên liệu để làm bánh tráng trộn - Ảnh minh họa: Internet

Sơ chế nguyên liệu

Bạn muốn tự mình làm ra món bánh tráng trộn thơm ngon cho các thành viên trong gia đình thưởng thức thay vì việc mua những bịch bánh đã trộn sẵn ở ngoài đường. Hãy cẩn thận từ những bước chuẩn bị nguyên liệu cho đến sơ chế nguyên liệu.

  • Bánh tráng trộn cắt nhỏ, chú ý cắt đều tay và không để bánh quá vụn tránh trường hợp khi trộn sẽ dễ bị nát do ngấm nước.
  • Hành khô bóc vỏ, thái nhỏ và phi vàng thơm lên
  • Đậu phộng rang vàng, bóc lớp vỏ lụa và dã dập làm 3 làm 4
  • Xoài bào thành sợi mỏng
  • Trứng cút luộc chín bóc bỏ để riêng vào bát
  • Tắc vắt lấy nước bỏ hạt và bã. 
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Bước sơ chế nguyên liệu - Ảnh minh họa: Internet

Nước sốt bánh tráng trộn

Linh hồn của món bánh tráng trộn chính là nước sốt. Phải có nước sốt thì món ăn này mới có thể thơm ngon và tròn vị. Để tự tay làm một bát nước sốt chuẩn vị không hề đơn giản. 

  • Đầu tiên hãy chuẩn bị đầy đủ xì dầu, giấm ăn, đường kính, sốt me, lạc, ớt tỏi và sa tế
  • Sau đó bỏ tất cả các loại gia vị này vào chung một chiếc bát với nhau theo tỉ lệ: 15ml xì dầu, 1 thìa canh giấm, 1 thìa canh sốt me, 5 muỗng cafe đường kính trắng, đậu phộng dã nhuyễn và 1 thìa cafe sa tế. Khuấy đều hỗn hợp này lên.
  • Tỏi, ớt, sả băm nhuyễn, cho một ít dầu điều vào phi thật thơm lên và cho hỗn hợp vừa thu được ở trên và khuấy đều tay đến khi nước sảnh lại. 
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Nước sốt bánh tráng trộn - Ảnh minh họa: Internet

Đây là một cách làm nước sốt bánh tráng trộn cơ bản được nhiều người áp dụng. Có nhiều người biến tấu theo khẩu vị của họ tạo nên nhiều loại nước sốt cũng rất đặc trưng, điển hình là nước sốt muối ớt, nước sốt bò khô. Mùi vị của món bánh tráng trộn có ngon hay không tất cả phụ thuộc vào nước sốt. Chính vì thế bạn cần đầu tư nhiều thời gian cũng như nghiên cứu đúng chuẩn tỉ lệ để có thể tạo nên được một loại nước sốt hoàn hảo nhất. 

Cách làm bánh tráng trộn đơn giản

Bánh ngon một phần là nhờ nước sốt, và một phần nữa là nhờ vào sự khéo léo, uyển chuyển và nhanh nhạy của đôi bàn tay người làm. Trộn sao cho bánh ngấm đều gia vị và các nguyên liệu hòa quyện với nhau mà bánh không bị nát, không bị vỡ. Bánh thành phẩm mang ra có một màu sắc bắt mắt, óng ánh, khi nếm vào miệng vừa dai lại vừa dòn. Vị chua thanh thanh của xoài, vị cay đến xè lưỡi của sa tế, vị bùi bùi của các hạt đậu phộng, béo ngậy của trứng cút và thơm đến nao lòng của trái tắc và rau răm tan đều trong miệng, đó mới gọi là thành công. 

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Trộn đều tay để bánh không quá  nát - Ảnh minh họa: Internet
  • Đầu tiên, bạn nên chọn một chiếc tô hoặc một chiếc nồi lòng sâu, cho toàn bộ bánh tráng, nước sốt, hành phi, hành mỡ, ruốc, khô bò, khô lợn, tép, xoài, rau răm, nước đường, nước tắc vào chung và đeo bao tay rồi trộn đều cho đến khi bánh ngấm gia vị. Cuối cùng là cho đậu phộng và trứng cút vào, đậu phộng nên cho vào cuối cùng để giữ nguyên vị bùi, giòn và béo.
  • Tùy vào mức độ ăn cay của mỗi người để điều chỉnh lượng nước sốt hoặc sa tế bỏ thêm vào.
  • Bánh ngon nhất đó là khi vừa mới trộn xong, gia vị thấm đều, bánh óng ảnh màu đỏ của dầu điều, vừa dai dai lại giòn giòn.
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Bánh thành phẩm vàng ruộm thơm ngon - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây chính là cách làm bánh tráng trộn ngon, chuẩn vị Sài Gòn nhất. Hãy lưu ngay lại vào sổ tay nội trợ của mình để có thể thực hiện món ăn này cho cả gia đình cùng thưởng thức. 

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