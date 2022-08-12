Cách làm bánh kem dưa hấu vô cùng đẹp mắt cho những dịp đặt biệt

Dinh dưỡng 12/08/2022 12:30

Thử tài khéo tay với chiếc bánh kem dưa hấu vô cùng đáng yêu dành tặng cho những người thân yêu

Nguyên liệu:

 

+ Cốt bánh dưa hấu

1 trứng gà

15g sữa

12g dầu

22g bột mì số 8

3g bột cacao

18g đường

Màu thực phẩm đỏ, nước cốt chanh, muối

 

Cách làm bánh kem dưa hấu vô cùng đẹp mắt cho những dịp đặt biệt - Ảnh 1

 

 

Cách làm 

 

+ Trộn đều lòng đỏ, sữa, dầu, bột, màu thực phẩm

+ Đánh bông lòng trắng với đường, muối, nước chanh

+ Trộn đều 2 âu trên, nướng 150 độ, 45 phút 

+ Lớp ngoài bánh cuộn trà xanh size 23x26cm

 

Nguyên liệu:

 

+ Lớp vỏ bánh dưa hấu

2 lòng đỏ

28g dầu

24g sữa tươi

32 bột số 8

4g bột trà xanh

1/2 thìa cafe cốt chanh

18g đường

2 lòng trắng

Đánh từ tốc độ thấp đến cao cho đến khi tạo vân bóng, có chóp cứng

Trộn 1/3 lòng trắng vào âu 1, tiếp tục với 2 phần còn lại

Nướng 160 độ, 30 phút, lò đã làm nóng trước

 

+ Kem phomai

- Creamcheese frosting

150g kem phomai để mềm nhiệt độ phòng (22-25 độ)

25g sữa chua ko đường nhiệt độ phòng

100g kem whipping

20g đường

1 tsp nước cốt chanh

Đánh tan kem phomai với đường cho thật mịn, không có vón cục thì cho sữa chua, kem whipping và nước cốt chanh vào đánh cùng.

- Sau khi hoàn thiện cốt bánh bông lan với kem phomai và thạch, cuộn bạt bánh trà xanh vào.

 

Cách làm bánh kem dưa hấu vô cùng đẹp mắt cho những dịp đặt biệt - Ảnh 2

 

Chúc các bạn thành công.

 

Nguồn: Facebook Thao Nguyen

Cách nấu cháo trai thơm ngon dinh dưỡng, giải nhiệt cho ngày hè!

Cách nấu cháo trai thơm ngon dinh dưỡng, giải nhiệt cho ngày hè!

Cháo trai thơm ngon dinh dưỡng, mang hương vị rất riêng mà chẳng phụ gia nào tạo nên được! Đảm bảo nếm thử là thích ngay nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   chiếc bánh kem công thức làm bánh Dinh dưỡng mỗi ngày

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 3 giờ 22 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 4 giờ 22 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 4 giờ 52 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 5 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe