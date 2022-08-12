Cách làm bánh kem dưa hấu vô cùng đẹp mắt cho những dịp đặt biệt

Thử tài khéo tay với chiếc bánh kem dưa hấu vô cùng đáng yêu dành tặng cho những người thân yêu
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Nguyên liệu:
+ Cốt bánh dưa hấu
1 trứng gà
15g sữa
12g dầu
22g bột mì số 8
3g bột cacao
18g đường
Màu thực phẩm đỏ, nước cốt chanh, muối
Cách làm
+ Trộn đều lòng đỏ, sữa, dầu, bột, màu thực phẩm
+ Đánh bông lòng trắng với đường, muối, nước chanh
+ Trộn đều 2 âu trên, nướng 150 độ, 45 phút
+ Lớp ngoài bánh cuộn trà xanh size 23x26cm
Nguyên liệu:
+ Lớp vỏ bánh dưa hấu
2 lòng đỏ
28g dầu
24g sữa tươi
32 bột số 8
4g bột trà xanh
1/2 thìa cafe cốt chanh
18g đường
2 lòng trắng
Đánh từ tốc độ thấp đến cao cho đến khi tạo vân bóng, có chóp cứng
Trộn 1/3 lòng trắng vào âu 1, tiếp tục với 2 phần còn lại
Nướng 160 độ, 30 phút, lò đã làm nóng trước
+ Kem phomai
- Creamcheese frosting
150g kem phomai để mềm nhiệt độ phòng (22-25 độ)
25g sữa chua ko đường nhiệt độ phòng
100g kem whipping
20g đường
1 tsp nước cốt chanh
Đánh tan kem phomai với đường cho thật mịn, không có vón cục thì cho sữa chua, kem whipping và nước cốt chanh vào đánh cùng.
- Sau khi hoàn thiện cốt bánh bông lan với kem phomai và thạch, cuộn bạt bánh trà xanh vào.
Chúc các bạn thành công.
Nguồn: Facebook Thao Nguyen