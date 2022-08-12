Cách làm bánh kem dưa hấu vô cùng đẹp mắt cho những dịp đặt biệt

Thử tài khéo tay với chiếc bánh kem dưa hấu vô cùng đáng yêu dành tặng cho những người thân yêu

Nguyên liệu:

+ Cốt bánh dưa hấu

1 trứng gà

15g sữa

12g dầu

22g bột mì số 8

3g bột cacao

18g đường

Màu thực phẩm đỏ, nước cốt chanh, muối

Cách làm

+ Trộn đều lòng đỏ, sữa, dầu, bột, màu thực phẩm

+ Đánh bông lòng trắng với đường, muối, nước chanh

+ Trộn đều 2 âu trên, nướng 150 độ, 45 phút

+ Lớp ngoài bánh cuộn trà xanh size 23x26cm

Nguyên liệu:

+ Lớp vỏ bánh dưa hấu

2 lòng đỏ

28g dầu

24g sữa tươi

32 bột số 8

4g bột trà xanh

1/2 thìa cafe cốt chanh

18g đường

2 lòng trắng

Đánh từ tốc độ thấp đến cao cho đến khi tạo vân bóng, có chóp cứng

Trộn 1/3 lòng trắng vào âu 1, tiếp tục với 2 phần còn lại

Nướng 160 độ, 30 phút, lò đã làm nóng trước

+ Kem phomai

- Creamcheese frosting

150g kem phomai để mềm nhiệt độ phòng (22-25 độ)

25g sữa chua ko đường nhiệt độ phòng

100g kem whipping

20g đường

1 tsp nước cốt chanh

Đánh tan kem phomai với đường cho thật mịn, không có vón cục thì cho sữa chua, kem whipping và nước cốt chanh vào đánh cùng.

- Sau khi hoàn thiện cốt bánh bông lan với kem phomai và thạch, cuộn bạt bánh trà xanh vào.

Chúc các bạn thành công.

Nguồn: Facebook Thao Nguyen

Cách nấu cháo trai thơm ngon dinh dưỡng, giải nhiệt cho ngày hè! Cháo trai thơm ngon dinh dưỡng, mang hương vị rất riêng mà chẳng phụ gia nào tạo nên được! Đảm bảo nếm thử là thích ngay nhé!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cach-lam-banh-kem-dua-hau-vo-cung-dep-mat-cho-nhung-dip-dat-biet-490984.html