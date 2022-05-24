Các ưu điểm của sô cô la mà có thể các bạn chưa biết

Chúng ta đã nghe nói vô số lần rằng sô cô la rất tốt cho chúng ta, đặc biệt nếu đó là những loại có màu sẫm. Chắc chắn, nhiều cuộc kiểm tra và đánh giá y tế đã kết luận rằng sô cô la thực sự tốt cho chúng ta và có rất nhiều chất dinh dưỡng tác động tích cực đến cơ thể. Sô cô la là một sản phẩm sinh học của cây ca cao và là một trong những loại thực vật có lượng chất chống oxy hóa cao nhất mà cơ thể cần để bảo vệ sức khỏe . Đúng vậy, bản thân thực vật có nhiều lợi ích trực tiếp hơn là khi chúng được chế biến thành những thanh ăn vặt chứa đường cao này và cung cấp cho cơ thể rất nhiều lợi ích cần thiết. Khi bạn cân nhắc mua sô cô la đen (có thể ăn chính cây), bạn có cơ hội hấp thụ được nhiều điều tích cực.

Sô cô la với hàm lượng ca cao mang lại khá nhiều lợi ích cho cơ thể vì nó chứa nhiều khoáng chất và chất xơ hòa tan. Nó rất giàu chất dinh dưỡng như protein, magiê, sắt, kali, kẽm, và nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, tiêu thụ quá nhiều có thể làm tăng lượng calo hàng ngày của bạn lên rất nhiều. Sô cô la cũng có thể có một lượng nhỏ caffeine, nhưng không đủ để khiến bạn tỉnh táo cả đêm.

Sô cô la đen là nguồn cung cấp dồi dào chất chống oxy hóa cho cơ thể cần loại bỏ sự tấn công cao của các yếu tố ngoại lai có hại. Những chất chống oxy hóa này rất giàu các hợp chất hữu cơ bao gồm flavonols và polyphenol. Cây ca cao được coi là một loại thực phẩm năng lượng khi có yếu tố này và được sử dụng trên toàn thế giới vì lợi thế chính này. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng sô cô la có nhiều chất chống oxy hóa hơn quả việt quất (cũng được cho là có lượng lớn).

Hiệu quả trong việc cải thiện lưu lượng máu và giảm lượng máu của bạn

Sô cô la đen chứa flavonols có tác dụng mạnh mẽ trong việc tạo ra hàng rào bảo vệ an toàn cho niêm mạc mạch máu và động mạch, đồng thời tạo ra oxit nitric (NO) trong quá trình này. Oxit nitric có hiệu quả trong việc gửi tín hiệu đến não và tim để giúp thúc đẩy sự thư giãn và lưu lượng máu dễ dàng đến tim. Tính năng này sau đó làm giảm nguy cơ tăng huyết áp và góp phần giảm các sóng xung kích có thể xảy ra với tim. Ca cao chứa một yếu tố hoạt tính sinh học giúp ổn định dần huyết áp của một người.

Hiệu quả trong việc cải thiện lưu lượng máu và giảm lượng máu của bạn

Hiệu quả trong việc nâng cao mức HDL và bảo vệ LDL khỏi quá trình oxy hóa

Sức khỏe tim mạch của bạn là một trong những khía cạnh quan trọng nhất đối với sức khỏe của bạn, và do đó, bạn muốn đảm bảo nó luôn ở trong tình trạng tốt. Ăn sô cô la đen có lợi trong việc giảm bất kỳ vấn đề rủi ro nào liên quan đến tim mạch. Khi một người tiêu thụ sô cô la đen, họ có khả năng giảm cholesterol xấu LDL bị oxy hóa, đặc biệt là ở nam giới. Nó hỗ trợ trong việc tăng mức cholesterol tốt HDL tổng thể ở tất cả những người bị cholesterol cao. Khả năng kháng insulin cũng có thể giảm khi bạn ăn sô cô la đen vì nó cung cấp mức độ chống oxy hóa để loại bỏ các yếu tố không mong muốn trong cơ thể.

Mạnh mẽ trong việc giảm bệnh tim

Ăn sôcôla đen giúp giảm sự tích trữ cholesterol trong động mạch mà cuối cùng có thể làm tổn thương tim về lâu dài. Ngoài ra, tiêu thụ sô cô la ít nhất hai lần hoặc nhiều hơn mỗi tuần sẽ giúp giảm sự tích tụ của mảng bám vôi hóa trong động mạch.

Nếu bạn chưa làm điều đó, bạn có thể cân nhắc ăn một ít sô cô la đen dựa trên những lợi ích sức khỏe cho cơ thể của bạn.