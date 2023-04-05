Các loại đồ uống ít calo mà bạn có thể nhâm nhi mỗi ngày

Dinh dưỡng 05/04/2023 10:56

Vào những ngày thời tiết nắng nóng thế này, một món nước vừa giải khát vừa làm đẹp da sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho chị em. Cùng tham khảo những món nước "signature" vào mùa hè mà bạn không nên bỏ qua nhé!

Nước dừa

Các loại đồ uống ít calo mà bạn có thể nhâm nhi mỗi ngày - Ảnh 1

Nước dừa là loại nước mà mọi người thường chọn để làm dịu cơn khát trong mùa hè nóng nực. Nước dừa chứa ít calo, không chứa chất béo và cholesterol, nhiều kali hơn cả chuối. Loại nước này chứa nhiều chất dinh dưỡng và mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe của bạn và gia đình.

Nước ép bí đao dưa chuột 

Các loại đồ uống ít calo mà bạn có thể nhâm nhi mỗi ngày - Ảnh 2

Bí đao dưa chuột là một trong những món nước hoàn hảo để hạ nhiệt trong ngày hè nắng nóng! Sự kết hợp giữa dưa chuột, bí đao cùng với một chút mật ong và đá lạnh sẽ đập tan cơn khát cho mùa hè này.

Cooktail dưa hấu bạc hà 

Các loại đồ uống ít calo mà bạn có thể nhâm nhi mỗi ngày - Ảnh 3

Cooktail dưa hấu bạc hà sẽ làm "đã" cơn khát và cực kỳ sảng khoái. Sự kết hợp giữa dưa hấu, nước cốt chanh và lá bạc hà sẽ cho bạn có cảm giác như đang ở một nơi vừa ngọt ngào lại vừa tươi mát.

Trà xanh cam lựu

Các loại đồ uống ít calo mà bạn có thể nhâm nhi mỗi ngày - Ảnh 4

Trà xanh cam lựu là một trong những thức uống giải nhiệt mùa hè giúp bạn tràn đầy năng lượng trong những ngày nắng chói chang. Trà lạnh, nước ép lựu, cùng một vài viên đá hòa chút nước ép cam sẽ nhanh chóng làm dịu cơn khát của bạn. 

Nước chanh lựu

Các loại đồ uống ít calo mà bạn có thể nhâm nhi mỗi ngày - Ảnh 5

Nước chanh lựu là thức uống ngọt ngào và thơm mát vô cùng hoàn hảo vào mùa hè này. Nước chanh chua chua hòa với nước lựu thơm ngọt tạo nên hương vị hấp dẫn khó cưỡng!

Theo My Good Times 

6 loại thức uống mùa hè được thế giới ưa chuộng không thể thiếu cafe sữa đá Việt Nam

6 loại thức uống mùa hè được thế giới ưa chuộng không thể thiếu cafe sữa đá Việt Nam

Lại một mùa hè nữa lại đến, cái nắng nóng của nó làm cho cơ thể rất nhanh mất nước và trở nên suy nhược. Vì vậy bổ sung đủ nước là điều quan trọng nhất, bên cạnh nước lọc thông thường ra bạn cũng có thể tham khảo thêm những loại nước dưới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   các loại nước ép tốt cho cơ thể giải khát mùa hè giải nhiệt mùa hè

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 11 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 5 giờ 11 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất