Các loại đồ uống ít calo mà bạn có thể nhâm nhi mỗi ngày

Vào những ngày thời tiết nắng nóng thế này, một món nước vừa giải khát vừa làm đẹp da sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho chị em. Cùng tham khảo những món nước "signature" vào mùa hè mà bạn không nên bỏ qua nhé!

Nước dừa

Nước dừa là loại nước mà mọi người thường chọn để làm dịu cơn khát trong mùa hè nóng nực. Nước dừa chứa ít calo, không chứa chất béo và cholesterol, nhiều kali hơn cả chuối. Loại nước này chứa nhiều chất dinh dưỡng và mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe của bạn và gia đình.

Nước ép bí đao dưa chuột

Bí đao dưa chuột là một trong những món nước hoàn hảo để hạ nhiệt trong ngày hè nắng nóng! Sự kết hợp giữa dưa chuột, bí đao cùng với một chút mật ong và đá lạnh sẽ đập tan cơn khát cho mùa hè này.

Cooktail dưa hấu bạc hà

Cooktail dưa hấu bạc hà sẽ làm "đã" cơn khát và cực kỳ sảng khoái. Sự kết hợp giữa dưa hấu, nước cốt chanh và lá bạc hà sẽ cho bạn có cảm giác như đang ở một nơi vừa ngọt ngào lại vừa tươi mát.

Trà xanh cam lựu

Trà xanh cam lựu là một trong những thức uống giải nhiệt mùa hè giúp bạn tràn đầy năng lượng trong những ngày nắng chói chang. Trà lạnh, nước ép lựu, cùng một vài viên đá hòa chút nước ép cam sẽ nhanh chóng làm dịu cơn khát của bạn.

Nước chanh lựu

Nước chanh lựu là thức uống ngọt ngào và thơm mát vô cùng hoàn hảo vào mùa hè này. Nước chanh chua chua hòa với nước lựu thơm ngọt tạo nên hương vị hấp dẫn khó cưỡng!

Theo My Good Times

6 loại thức uống mùa hè được thế giới ưa chuộng không thể thiếu cafe sữa đá Việt Nam Lại một mùa hè nữa lại đến, cái nắng nóng của nó làm cho cơ thể rất nhanh mất nước và trở nên suy nhược. Vì vậy bổ sung đủ nước là điều quan trọng nhất, bên cạnh nước lọc thông thường ra bạn cũng có thể tham khảo thêm những loại nước dưới đây.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cac-loai-o-uong-it-calo-ma-ban-co-the-nham-nhi-moi-ngay-569635.html